Перевод имен собственных в дипломной работе

В эпоху развития международных отношений слова, заимствованные из других языков, используются в речи повсеместно. Зачастую это не обобщенные фразы, а обозначение конкретного объекта или явления. Если произношение не вызывает сложностей, при написании диплома иностранные слова нужно употреблять согласно установленным правилам. Чтобы избежать типичных ошибок, снижающих качество работы, уместно заказать перевод текста у специалистов.

Перевод русских названий

Если в дипломной работе употребляются русские названия на английском, необходимо уточнение информации из первоисточника. Это могут быть:

справочники, энциклопедии, словари;

научные труды;

атласы географические;

юридическая документация (протокол общего собрания, устав, нормативы);

персональное мнение собственника переводимого названия (имя, бренд, учреждение).

При невозможности сверки с исходным материалом перевод осуществляется несколькими методами:

транскрипция;

транслитерация;

калькирование;

смешанный способ;

употребление исходного значения.

Единственно верного решения как правильно переводить тексты на иностранные языки нет. Формат зависит от конкретных требований к диплому:

Имя собственное передается практической транскрипцией. Иностранные имена, названия организаций. Возможно написание перевода в скобках. Пользоваться стандартами перевода, утвержденной страной-носителем. Особенно для языков, чей перевод может искажать исходное наименование. Артикли, частицы, предлоги указываются как в исходнике с добавлением дефиса, тире, апострофа. Названия указываются в кавычках.

Обратить внимание! Полный перечень правил перевода иностранных слов рекомендовано уточнить у научного руководителя перед началом работы над проектом.

Особенности транслитерации

Этот метода перевода подразумевает побуквенную передачу исходных слов (например, Arnold - Арнольд). Востребован при написании диплома простотой транскрипции, возможностью ввода дополнительных символов. При этом первоначальный смысл сохраняется.

Транслитерация актуальна в графических системах (русская, английская, греческая, грузинская). Несмотря на разницу написания, буквы легко сопоставляются друг другу. Благодаря этому упрощается процедура перевода имен собственных. Однако такая система не всегда работает корректно. В ряде случаев нельзя побуквенно воссоздать исходное имя, предоставленное в русской транскрипции. Здесь акцентируется внимание на звучании слова. Формат написания не учитывается. Например, перевод «Ли» может отображаться как «Lee», «Leigh», «Lie».

Сегодня применение транслитерации в чистом виде неактуально. По мере развития множество иностранных языков претерпели изменения:

у букв изменено звуковое значение;

определенное сочетание букв в словах заявлены нестандартными.

Если побуквенно переводить иностранное слово. Можно ошибиться в исходном значении конкретного названия. Справиться с задачей поможет квалифицированный переводчик, который модернизируется под текущие речевые обороты.

Перевод имен собственных в дипломной работе вызывает особые трудности у студентов. Синтаксические, лексические и даже пунктуационные ошибки могут исказить исходный смысл. Если переведенная фраза вызывает сомнения, можно свериться сторонними ресурсами, либо уточнить правильность написания у научного руководителя. Не рекомендуется использовать непроверенную информацию. Это может снизить качество дипломной работы.