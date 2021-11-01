Делаем домашку вместе с UrokiTV

Школьная программа насыщена информацией с множества предметов, поэтому ее прохождение предусматривает не только учебу в стенах школы, но и дома. Ученики осваивают основной объем данных с каждой дисциплина на уроках, а затем должны выполнять домашние задания. Они призваны систематизировать и закрепить полученные знания, но во многих случаях уровень предметных компетенций полученных на уроке оказывается недостаточным для самостоятельно работы над ДЗ. Проблемы с обучением могут возникнуть из-за низкокачественного преподавания или перегруженности школьной программы. Но это далеко не все причины.

Например, современные дети часто жалуются на усталость и недостаток времени. Это не удивительно, ведь они, придя домой со школы, должны идти на занятия в кружки и секции, а еще – делать уроки. Они устают от таких нагрузок, да еще и не имеют времени на отдых или досуг. Многие родители пытаются помочь своим детям. Они лично занимаются с ними в домашних условиях или нанимают репетитора, но для этого им самим нужно иметь много времени или денег. UrokiTV предлагает другой решения данной проблемы – ГДЗ.

Готовые домашние задания электронного сервиса УрокиТВ – это все те же популярные решебники, только в новом формате видео уроков. Современные интерактивные технологии позволили нам создать видеорешебники, которые с помощью текстовой и графической информации, в сопровождении детальных комментариев педагога, позволяют поэтапно решать самые сложные задания без каких-либо ошибок. Эти интерактивные учебные курсы создаются с каждого предмета в широком ассортименте популярных учебников. Нами создана огромная база данных, которая постоянно пополняется новыми ГДЗ, на данный момент она насчитывает более 50000 видеороликов, которыми можно воспользоваться через YouTube канал или официальный сайт UrokiTV – https://urokitv.net/

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