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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Как быстрее всего выучить английский?

Как быстрее всего выучить английский?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Знание английского языка, который считается не просто международным, а обязательным для работы и предпринимательства

Знание английского языка, который считается не просто международным, а обязательным для работы и предпринимательства во многих сферах, открывает новые перспективы для тех, кто владеет им относительно хорошо.

Однако знание языка не приходит само по себе, только если вы не оказываетесь выброшенными в социум, где разговаривают только на английском. Да и в этом случае нужно будет приложить немалые усилия, чтобы в сжатые сроки овладеть минимальной лексикой. Для всех остальных обучение английскому сводится к урокам, домашнему заданию и самостоятельной зубрежке словарей.

Найдите репетитора

Если позволяют финансовые возможности и личный график, найдите педагога для индивидуальных занятий. Профессиональный репетитор по английскому языку – это подходящий вариант, как для людей с нулевым уровнем подготовки, так и тех, кто в ближайшее время планирует сдавать экзамены на получение международных лингвистических сертификатов. Главное – найти педагога, у которого будет соответствующая специализация и уровень профессиональной квалификации, которые подходят целям ваших занятий.

Занимайтесь сами

Даже если вы нашли лучшего в своей области учителя английского для очных или дистанционных уроков, заниматься самостоятельно все равно придется. Без этого никак. Желательно утвердить план домашних занятий с репетитором, чтобы систематизировать обучение и не допустить появления пробелов, особенно в грамматике. Также не будет лишним запастись терпением и методическими пособиями, которые соответствуют нынешнему уровню знаний.

В теории изучить английский до определенного уровня можно и без подключения к процессу педагогов, но с репетиторами или посещение специализированных курсов в лингвистических школах обучение проходит лучше.

Подручные средства в оригинале

На определенном уровне обучения, когда вы освоите азы грамматики и синтаксиса, когда у вас уже будет относительно неплохой словарь лексики, вы сможете использовать подручные средства на языке оригинала. Сейчас, когда выход в интернете, есть на многих устройствах, найти книгу для детей или передачу для юной аудитории на английском, не составит труда. Если материалы кажутся вам непонятными, скачайте и подключите субтитры. Постепенно вы сможете усложнять себе задачу, переходя на более серьезные произведения для взрослой аудитории, сериалы и фильмы.

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