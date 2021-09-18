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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Характеристика на студента с места практики

Характеристика на студента с места практики

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Производственную и преддипломную практику каждый год проходят тысячи студентов.

Производственную и преддипломную практику каждый год проходят тысячи студентов. Она обязательна для всех учащихся вузов и ссузов. По завершению с места практики на студента пишется характеристика. В статье разберемся, что указывается в таком документе, и кто его выдает.

Кто пишет характеристику

Характеристику практиканту пишет руководитель организации, либо назначенный им сотрудник. Это может быть начальник отдела или иное лицо.

Практикант может написать характеристику самостоятельно, но затем ее необходимо представить руководителю организации на подпись. И если он будет не против, поставит свою подпись.

Желательно заранее получить бланк и заполнить его в соответствии с организационно-правовой формой. В документе, который подтверждает прохождение практики, и содержит оценку профессиональных навыков, указываются данные практиканта.

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Как описываются должностные обязанности

Проходя практику, студент выполняет задания от руководителя. Для выполнения задачи рекомендуется использовать научные материалы, изучить действующее законодательство РФ и так далее (все зависит от профиля практиканта).

Например, в характеристике можно указать: «В обязанности обучающегося входила договорная деятельность в такой-то организации: заполнение бланков, составление договоров, письменные ответы и т. д.».

Нужно учесть, что практические навыки указываются в зависимости от специальности студента. Так, будущему педагогу, следует отметить предельный уровень культуры – это важно в процессе воспитания и обучения детей. В случае, когда студент в будущем станет учителем физической культуры, целесообразно написать в характеристике высокий уровень физподготовки, и как это поможет ему при обучении школьников.

Характеристика теоретических знаний

При составлении характеристики на студента, учитывается точка зрения работодателя. То есть дается оценка умения применять полученную теорию в практике и общая характеристика об обучаемом как о будущем квалифицированном специалисте.

Оценивание выполненной работы

В характеристике должна присутствовать оценка проделанной им работы. Получить высокую отметку можно только в том случае, если руководитель оценит проделанную работу по высшему разряду. Дополнительным преимуществом для студента будет являться тот факт, если он участвовал в деятельности организации. Например, участвовал в судебных заседаниях, являлся помощником юриста и так далее. То есть это пример для практиканта-юриста. В таком случае можно рассчитывать на получение оценки «5».

Требования к составлению документа

Для идентификации студента, в характеристики указываются его ФИО, курс, специальность и наименование учебного заведения. Затем прописываются данные о месте практики, должность руководителя, ФИО, число и подпись.

В самой характеристики дается полное описание личных качеств студента, уровень его практической подготовки, коммуникативные качества, способность применять знания на практике. Поскольку отсутствуют единые шаблоны оформления характеристик, главное отобразить в этом документе реальную практическую деятельность студента.

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