Лояльное отношение к аспирантуре как к приятному дополнению веселых студенческих лет без обязательств по защите научного труда заканчиваются. Государственная дума поддержала в первом чтении проект закона, в котором защиту называют главным критерием ее успешного прохождения.

На первый взгляд, это правильное решение. Но возвращение науки в аспирантуру создает и некоторые угрозы. Например, нерешенной остается проблема отсрочки от армейского призыва.

В нормативно-правовом акте предусматривается отмена аккредитации аспирантских образовательных программ, поскольку она связана с колоссальными временными затратами. По существующим законам аспирантура дает отсрочку от армии только для образовательных программ аккредитованных вузов.

Это означает, что для распространения такой нормы на аспирантов и других научных сотрудников нужно поменять формулировки в законопроекте. Придется также внести некоторые изменения в другие нормативно-правовые акты.

В 2015 году аспирантура стала «верхней ступенью» образовательной системы, то есть, защита диссертации перестала быть обязательной. Результат очевидный: количество защищающихся и до этого было небольшим, теперь оно упало до 18% от общего количества.

Заместитель министра образования Марина Лукашевич отметила, что акцент подготовки специалистов «смещается с научной деятельности на простую оценку». Это привело к губительным последствиям.

О проблемах подготовки специалистов высшего уровня рассказал и руководитель профильного комитета Госдумы Вячеслав Никонов. По его словам, наука привлекает около процента выпускников вузов. Сегодня научных исследователей на миллион меньше, чем в начале 90-х. Россия оказалась единственным государством со столь резким сокращением квалифицированных кадров.

Заместитель председателя комитета Геннадий Онищенко рассказал, что средний возраст научных деятелей в России увеличился до 48 лет, тогда как подходящий возраст для исследований – от 37 до 40 лет. С получением степеней ситуация еще хуже: кандидатам наук в среднем 52 года, докторам – 62. Для того, чтобы страна стала конкурентоспособной, нужно срочно менять положение дел.

Сегодня аспиранты уже не молодые ученые, а престарелые студенты. Они слушают одни и те же дисциплины, будто годы обучения не получили все необходимые знания. Завершением их учебы является не защита диссертации, а выпускные экзамены и «доклад» о подходах к написанию научного исследования, которое вряд ли когда-то будет написано. Изменить это должен проект закона об изменении правил получения степени.

Теперь единственным успешным завершением аспирантуры будет защита всей диссертации или, как минимум, предзащита. Последняя предполагает дискуссию по поводу окончательного проекта диссертационных исследований.

Аспирантам больше не нужно будет приходить образовательные курсы, утверждаемые подобно студенческим занятиям. Все они должны были отвечать государственным стандартам образования, которые, как признаются сами народные избранники, устарели до того, как их приняли и ввели в действие.

Для молодых специалистов силовых вузов предусматриваются отдельные процедуры. Важно соблюдать все стандарты информационной безопасности и активно использовать все достижения техники.

Марина Лукаш отметила, что правительство нуждается в ребятах с научными степенями, которые со временем пойдут работать в академические учреждения и образовательные заведения.