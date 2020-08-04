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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Отделочные материалы » Полусухая стяжка на теплый пол

Полусухая стяжка на теплый пол

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Полусухая стяжка для теплого пола в загородном доме. Преимущества, цены, варианты.

Стяжка на теплый пол

Загородное строительство очень важный виток в развитии семьи. Место где можно собраться всем или просто отдахнуть от городской суеты, либо наоборот постоянное место жительства на свежем воздухе в собственном доме. В таких домах должно быть тепло и уютно, а содержание таких домов должно быть оптимизировано, за счет правильно рассчитаных технологий строительства.

Один из главных этапов - это теплый пол. Кто то выбирает отопление всего дома от пола, без рдиаторов, кто то комбинирует, а кто то делает отопление только при помощи радиаторов - но сейчас это редкость.
Теплый пол, каким бы он не был, электрический или антивриз (водяной) нужно "закрывать".Если взять антифриз или специальные электрические кабеля, то они закрываются стяжкой. Стяжка бывает: бетонная, мокрая и полусухая.

Уже с начала 00ых готов популярен полусухой метод укладки стяжки. Основные отличия для загородного строительства в том, что полы в доме площадью 300м2 можно сделать за один день, против мокрой, у которой процесс может растянуться на недели две. Второй очень важный пункт, то что такие полы потом не нужно дополнительно выравнивать специальными смесями, т.к. пол шлифутеся день в день и готов к укладке напольных покрытий. Прочность полусухой стяяжки можно сделать М200, таким образом ее можно сделать даже в гараже. Если вам нужен более прочный пол, например М250+ , то лучше воспользоваться бетонной стяжкой, но после ее нужно дополнительно выравнивать.

Для лучшей нагреваемости напольного покрытия через стяжку, нужно использовать специальные пластификаторы, они позволяют стяжке лучшему прилеганию к нагревательным элементам за счет уплотнения смеси, соответвенно понижают энергопотребление.А так же сокращают возможность появления трещин. Так же нужно уделить должно внимание цементу, если использовать дешевых и не проверенных производителей можно будет вовсе забыть о должной теплопроводимости. Каждый элемент важен.

Правильно рассчитать материалы, подобрать наилучший вариант вам смогут помочь сотрудники фирмы ровный пол, прямо по этой ссылке вы сможете заказать бесплатный расчет стоимости на стяжку и вызвать на замер по необходимости. https://rovnypol.ru/product/styazhka-dlya-teplogo-pola

Ознакомиться с общей стоиомстью на стяжку можно по этой ссылке: https://rovnypol.ru/polusuhaya-styazhka-pola-tsena

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