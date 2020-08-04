Полусухая стяжка на теплый пол

Стяжка на теплый пол

Загородное строительство очень важный виток в развитии семьи. Место где можно собраться всем или просто отдахнуть от городской суеты, либо наоборот постоянное место жительства на свежем воздухе в собственном доме. В таких домах должно быть тепло и уютно, а содержание таких домов должно быть оптимизировано, за счет правильно рассчитаных технологий строительства.

Один из главных этапов - это теплый пол. Кто то выбирает отопление всего дома от пола, без рдиаторов, кто то комбинирует, а кто то делает отопление только при помощи радиаторов - но сейчас это редкость.

Теплый пол, каким бы он не был, электрический или антивриз (водяной) нужно "закрывать".Если взять антифриз или специальные электрические кабеля, то они закрываются стяжкой. Стяжка бывает: бетонная, мокрая и полусухая.

Уже с начала 00ых готов популярен полусухой метод укладки стяжки. Основные отличия для загородного строительства в том, что полы в доме площадью 300м2 можно сделать за один день, против мокрой, у которой процесс может растянуться на недели две. Второй очень важный пункт, то что такие полы потом не нужно дополнительно выравнивать специальными смесями, т.к. пол шлифутеся день в день и готов к укладке напольных покрытий. Прочность полусухой стяяжки можно сделать М200, таким образом ее можно сделать даже в гараже. Если вам нужен более прочный пол, например М250+ , то лучше воспользоваться бетонной стяжкой, но после ее нужно дополнительно выравнивать.

Для лучшей нагреваемости напольного покрытия через стяжку, нужно использовать специальные пластификаторы, они позволяют стяжке лучшему прилеганию к нагревательным элементам за счет уплотнения смеси, соответвенно понижают энергопотребление.А так же сокращают возможность появления трещин. Так же нужно уделить должно внимание цементу, если использовать дешевых и не проверенных производителей можно будет вовсе забыть о должной теплопроводимости. Каждый элемент важен.

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