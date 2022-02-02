Керамическая плитка – характеристики, назначение и уход

Керамическая плитка является популярным отделочным материалом. Её используют для отделки туалетов, ванных комнат, кухонь, так как она имеет очень важную для этого особенность – повышенную устойчивость к влаге. Но кроме этой особенности, плитка также обладает и другими свойствами как положительными, так и отрицательными, о которых нужно помнить, покупая её. Кстати, «РусПлитка» магазин предлагающий в своем ассортименте не только керамические материалы для отделки стен и пола, но и массу сопутствующих товаров для строительства.

Покупать керамическую плитку следует в количестве, превышающем необходимый минимум приблизительно на 10%, если планируется её простая укладка, и не менее чем на 15% – если отделывать придётся поверхность со встроенными архитектурными элементами, такими как полуколонны, ниши. Кроме того, к этому дополнительному количеству нужно добавить ещё 2%, необходимых для непредвиденного ремонта или для замены обнаруженного в упаковке брака или боя.

Правила эксплуатации

Условия эксплуатации плитки в разных помещениях различаются. Поэтому при её покупке следует внимательно изучить эксплуатационные характеристики материала. Так, если плитка приобретается для отделки пола в коридоре, то в первую очередь следует обратить внимание на её износоустойчивость. Если керамической плиткой планируется настилать пол в ванной комнате, то следует узнать, настолько хорошо отделочный материал сможет сопротивляться воздействию химических веществ.



Для стен и пола кухни следует подбирать материал, поверхность которого должна быть особо устойчива к химическим и механическим нагрузкам. А наружная поверхность стен должна быть морозоустойчивой.

Технические характаристики

Одной из главных технических характеристик керамической плитки является износостойкость. Это понятие обозначает сопротивление материала истиранию, в результате которого у него ухудшается внешний вид, и снижаются эксплуатационные свойства. Особенно важна эта сопротивляемость для напольной плитки.

По износостойкости плитка разделяется на пять групп. Каждая из них имеет маркировку, состоящую из латинских букв PEI и одной из латинских цифр, например, PEI I.

PEI I первая группа, плитка из которой предпочтительно используется для отделки стен.

Плитка, которую обозначают цифрой II, лучше всего подходит для отделки полов спальных, жилых и ванных комнат, то есть в помещениях наиболее интенсивно используемых, где часто ходят босиком или в лёгкой обуви.

Плитка с третьей группой износостойкости применяется для отделки пола в жилых помещениях – кроме коридоров и лестниц, а также не имеющих непосредственного выхода на улицу офисных помещений.

Керамику четвёртой группы износостойкости можно применять во всех жилых и общественных помещениях, где нет интенсивного движения.

Плитка, относящаяся к пятой группе, может применяться везде, в том числе и местах, где постоянно перемещается большое количество людей.

Для облицовки внутренней поверхности стен подходит плитка любой степени износостойкости.

Плитка, предназначенная для внешних отделочных работ, должна иметь очень высокую степень морозостойкости. Морозостойкость характеризуется количеством циклов замораживания-оттаивания материала, в течение которых он не начинает разрушаться. Для керамики этот показатель должен быть не менее 25 циклов.

Керамика является отделочным материалом, поэтому при её покупке важно брать упаковки материала, выпущенного одной партией, В этом случае плитка будет иметь одну цветовую тональность, Также важно покупать товар из одной партии производства для того, чтобы керамика имела одинаковый калибр, то есть плитки не отличались размерами.



Важно правильно подобрать цвет плитки. Отделочный материал светлых оттенков рекомендуется для небольших помещений – он визуально увеличивает их площадь.

Уход за плиткой

Долговечность керамического покрытия зависит не только от эксплуатационных свойств плитки, но и от правильного ухода за ней. Чистить плитку нужно специальными моющими средствами, избегая при этом составов на кислотной основе – они могут разрушать межплиточные песчано-цементные швы. Не стоит при чистке пользоваться абразивными очищающими материалами, лучше применять в работе мягкую щётку, пылесос, чистую тряпку.

Керамике, имеющей насечку, а также нескользящей, нужно уделять особое внимание. Удалять пятна с такой плитки особенно трудно, так как частицы грязи попадают между шероховатостями, и достать её оттуда не всегда просто. Поэтому такой пол нужно чистить чаще, а перед входом обязательно класть коврик, который будет впитывать в себя основную часть пыли, принесённой с обувью.