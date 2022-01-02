Электротехническая продукция Livolo на официальном сайте

Созданный компанией Livolo официальный сайт предлагает широкий ассортимент сенсорных выключателей, розеток и терморегуляторов. Характерная особенность этих устройств – соответствие передовым технологиям, повышающим уровень повседневного комфорта.

Сенсорные выключатели Livolo – альтернатива традиционным механическим устройствам. При этом у них есть множество бесспорных преимуществ.

Принцип работы прост, что и делает такой выключатель особенно удобным. Если вы хотите зажечь или погасить свет, надо лишь легонько коснуться панели. Под ней расположен чувствительный датчик, который мгновенно реагирует на прикосновение и выполняет то, что вы хотите. Все это – без какого-либо усилия или щелчка, характерного для механических выключателей.

Количество клавиш, вернее, постов или зон срабатывания, варьируется от одного до трех. Благодаря этому вы можете в одном месте сосредоточить управление несколькими осветительными приборами или даже управление освещением в нескольких комнатах.

Важная особенность сенсорных выключателей Livolo – невероятно длительный срок эксплуатации. Они выдерживают до 100 000 циклов срабатываний, то есть, им не понадобится ремонт или замена в течение нескольких десятков лет.

Сенсорные выключатели Livolo на официальном сайте могут быть разными – как простыми, реагирующими на прикосновение, так и с дополнительными возможностями. Компания предлагает различные решения:

· устройства с поддержкой беспроводного протокола ZigBee, позволяющего использовать для управления светом приложение на смартфоне и Алису – голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс»;

· модели с диммером – с их помощью можно не только включать и выключать свет, но и регулировать его яркость.

Многих интересует вопрос, как устанавливаются такие устройства. Надо ли делать штробы в стенах? Покупать дополнительное оборудование? Искать электрика, обладающего особыми навыками? Нет, нет и нет.

Электротехничсекая продукция Livolo устанавливается в обычные коробки и подключается к той проводке, которая уже имеется. Это значит, что вам не надо производить какие-то масштабные работы, чтобы поменять выключатели. С задачей справится обычный электрик, обладающий опытом и квалификацией.

На официальном сайте Livolo вы можете выбрать и заказать сенсорные выключатели, розетки и терморегуляторы того цвета, который вам больше нравится – белые и серые, черные и золотые.