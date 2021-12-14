Помощь в установке, ремонту и вскрытию дверных замков

В случае поломки дверного замка не всегда удается устранить проблему самостоятельно. При таких обстоятельствах рекомендуется обратиться за помощью к соответствующему специалисту.

Преимущества профессиональной помощи

Квалифицированный работник приедет в максимально сжатые сроки и так же быстро осуществит установку дверного замка или произведет его ремонт. Быстрота работы объясняется наличием у профессионала специального инструмента, а также опыта ремонта и замены замков. Следующим плюсом помощи специалиста является предоставление консультации. Так, мастер расскажет, как обращаться с замком, чтобы не допустить повторной его поломки. Консультационные услуги совершенно бесплатные. Конечно же, специалист производит ремонт или установку любого типа замка. Это может быть сувальдная конструкция, врезная, ригельная, цилиндрическая и т.д. Оплата предоставленных услуг производится наличным или безналичным расчетом.

Поиск компании

Стоит учитывать, что важным моментом является правильный выбор компании. Так, среди всех фирм, занимающихся ремонтом и установкой дверных замков, необходимо выбрать ту, которая работает на протяжении нескольких лет. Конечно, специалисты молодой компании тоже могут сделать работу качественно, но все же лучше отдавать предпочтение более опытным организациям. Рекомендуется посетить соответствующие тематические форумы, на которых обсуждается качество предоставления услуг теми или иными компаниями. При этом, не стоит обращать внимание на отзывы, имеющиеся непосредственно на сайте конкретной компании, так как они могут быть купленными.

Аварийное вскрытие

При необходимости, специалист может осуществить и аварийное вскрытие дверного замка. Однако в таком случае скорее всего придется произвести замену всего замка. При этом, для аварийного вскрытия клиенту необходимо предоставить соответствующий документ, подтверждающий его права относительно пользования жилым/нежилым помещением. Это может быть правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, дарения и пр.), договор аренды и т.д. Кроме этого, потребуется паспорт. После вскрытия дверного замка специалист произведет его ремонт или при невозможности такового заменит старую деталь на новую. Возможно придется прибегнуть к помощи соседям, которые подтвердят факт проживания клиента в конкретной квартире/доме. Если же клиент не предоставит никаких документов, а также поблизости не окажется соседей, то мастер вскроет замок только в присутствии полиции.