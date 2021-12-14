ента новостей

14:22
7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии
14:17
Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»
12:29
В результате нападения боевиков в индийском Сринагаре трое полицейских убиты, 11 ранены
12:00
В центре Петербурга на женщину упала сосулька
11:22
В Ленобласти мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку
10:52
Перенесите QR-коды!
10:38
Маски не защитят от омикрона?
09:26
Неверно оформляли куриное филе
19:14
Права неофициально переболевших соблюдены!
18:59
Береговая охрана расследует роль алкоголя в крушении корабля в Балтийском море
18:52
Британия борется с «приливной волной» Омикрона
18:43
Что с каникулами?
18:43
«Динамо» смогло сыграть с «Зенитом» вничью, борьба за чемпионство продолжается
18:42
«Диалоги с Героями»: в Петербурге прошла встреча с военным летчико
18:28
Хельмут Ньютон в Эрарте
17:21
Ох уж этот гололед!
14:43
На аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур
13:39
Роман Плугин подписал приказ о наказании 18 сотрудников УЭБиПК
13:22
Премьер-министр Израиля встретился с наследным принцем ОАЭ во дворце в Абу-Даби
13:06
Гонконгский магнат Джимми Лай и еще 7 человек приговорены к тюремному заключению
12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
12:38
В Ленобласти в ДТП пострадал ребенок
09:32
Нам не нужны такие апельсины
09:08
Она хотела заработать на черной икре
08:33
Стали активно продавать машины
00:36
Домашнее поражение от «Фенербахче» не выбило «Зенит» из восьмёрки плей-офф в Евролиге
14:16
В Петербург не пропустили почти 25 тонн апельсинов
14:13
Театральный этикет от Татьяны Поляковой
13:42
В Петербурге 17-летняя девушка выпала из окна 4-го этажа
13:29
В Мурино задержали гражданина Люксембурга за угрозы взрыва в метро
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Помощь в установке, ремонту и вскрытию дверных замков

Помощь в установке, ремонту и вскрытию дверных замков

0
39
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
В случае поломки дверного замка не всегда удается устранить проблему самостоятельно.

В случае поломки дверного замка не всегда удается устранить проблему самостоятельно. При таких обстоятельствах рекомендуется обратиться за помощью к соответствующему специалисту.

Преимущества профессиональной помощи

Квалифицированный работник приедет в максимально сжатые сроки и так же быстро осуществит установку дверного замка или произведет его ремонт. Быстрота работы объясняется наличием у профессионала специального инструмента, а также опыта ремонта и замены замков. Следующим плюсом помощи специалиста является предоставление консультации. Так, мастер расскажет, как обращаться с замком, чтобы не допустить повторной его поломки. Консультационные услуги совершенно бесплатные. Конечно же, специалист производит ремонт или установку любого типа замка. Это может быть сувальдная конструкция, врезная, ригельная, цилиндрическая и т.д. Оплата предоставленных услуг производится наличным или безналичным расчетом.

Поиск компании

Стоит учитывать, что важным моментом является правильный выбор компании. Так, среди всех фирм, занимающихся ремонтом и установкой дверных замков, необходимо выбрать ту, которая работает на протяжении нескольких лет. Конечно, специалисты молодой компании тоже могут сделать работу качественно, но все же лучше отдавать предпочтение более опытным организациям. Рекомендуется посетить соответствующие тематические форумы, на которых обсуждается качество предоставления услуг теми или иными компаниями. При этом, не стоит обращать внимание на отзывы, имеющиеся непосредственно на сайте конкретной компании, так как они могут быть купленными.

Аварийное вскрытие

При необходимости, специалист может осуществить и аварийное вскрытие дверного замка. Однако в таком случае скорее всего придется произвести замену всего замка. При этом, для аварийного вскрытия клиенту необходимо предоставить соответствующий документ, подтверждающий его права относительно пользования жилым/нежилым помещением. Это может быть правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, дарения и пр.), договор аренды и т.д. Кроме этого, потребуется паспорт. После вскрытия дверного замка специалист произведет его ремонт или при невозможности такового заменит старую деталь на новую. Возможно придется прибегнуть к помощи соседям, которые подтвердят факт проживания клиента в конкретной квартире/доме. Если же клиент не предоставит никаких документов, а также поблизости не окажется соседей, то мастер вскроет замок только в присутствии полиции.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-01-2018, 13:56
Golden Key расширило географию услуги по вскрытию замков
4-02-2020, 17:09
Ремонт бытовой техники профессионалами
24-09-2018, 22:52
Компания КлючГрад про свою работу по вскрытию замков
11-12-2020, 22:21
Оперативный и качественный ремонт ноутбуков
28-08-2015, 23:46
Ремонт телевизоров
28-05-2019, 22:57
Современные дверные замки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
131
Вчера, 12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
0
128
Вчера, 12:38
В Ленобласти в ДТП пострадал ребенок
0
231
10-12-2021, 13:10
В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину
0
370
6-12-2021, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
Наверх