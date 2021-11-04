Три способа сделать дверь невидимой

Межкомнатные двери скрытого монтажа – прогрессивный тренд в дизайне интерьеров. В таком формате конструкции выглядят несколько иначе, чем классические полотна. Как следует из названия, дверная коробка скрыта. Плоскость дверного полотна и стена образуют единую поверхность, которую не разграничивают наличники, плинтус или дверной короб.

Как ее открыть? Зачастую устанавливают привычные распашные конструкции. Однако современный рынок предлагает и более оригинальные решения, например, рото-механизм. Как и классические межкомнатные конструкции, модели скрытого монтажа бывают внешнего и внутреннего открывания. В первом случае они распахиваются на себя, во-втором – полотно нужно толкнуть, чтобы войти.

Полезно! Об установке межкомнатных дверей со скрытым монтажом стоит задуматься на этапе ремонта или создания дизайн-проекта. Для установки конструкции необходимо заранее подготовить стены. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что межкомнатные двери скрытого монтажа идеально впишутся в интерьер.

Особенности оформления дверного полотна

Несмотря на то, что конструкцию называют «невидимка», не обязательно ее полностью маскировать под окружающее пространство. В зависимости от индивидуальных предпочтений, двери можно оформить в нескольких форматах:

Покрасить в интересный цвет, сделав ярким акцентом интерьера. В продажу полотна поступают в подготовленном к нанесению лакокрасочного материала виде. Их можно не только покрасить, но и покрыть декоративной штукатуркой. Оклеить обоями, которые идентичны настенному покрытию. Такой подход позволит визуально увеличить площадь помещения. Ведь под обоями двери станут почти незаметными. Единственное, что указывает на «невидимку» — ручка. Подобрать модель с зеркальной поверхностью. Хорошим примером являются двери скрытого монтажа от «Профиль Дорс» (серия 1M Invisible). Такое решение подходит не только для спален и гардеробных. Оно станет ярким акцентом любой комнаты.

Помимо единства стиля, которого можно добиться при помощи полотен скрытого монтажа, интересен сам механизм открывания двери. Скрытые петли встроены в створку и раму, что позволяет открывать ее на 180 ⁰.

Как установить дверь-невидимку

При монтаже полотна важную роль играют стены, а точнее их толщина. Они должны быть не менее 10 см. Как правильно измерить размер проема? Лучше всего вызвать профессионального замерщика на дом. Если такой возможности нет, следуйте рекомендациям производителя. Для установки делают зазор 5 см по бокам и сверху (плюс 1,5 см для монтажной пены).

Важно! Дверную коробка устанавливают в подготовленный проем перед укладкой пола. Это важное отличие в сравнении с классическими конструкциями, монтаж которых можно произвести и после отделки стены и пола.

Преимущества двери скрытого монтажа

Невидимый тип межкомнатных полотен придает интерьеру элегантность и современный стиль. Он не требует много места и подходит для проемов нестандартных размеров. Еще одно преимущество – хорошая защита от шума. Звукоизоляция на уровне 35 дБ значительно превосходит стандартные параметры межкомнатных дверей других типов. Последние тоньше, а их изоляционная составляет около 25 дБ.

Однако главным достоинством моделей скрытого монтажа является вариативность отделки. Полотно можно полностью «растворить» в окружающем пространстве, а не подбрить нужный оттенок для гармоничного сочетания с интерьером. Если хочется подчеркнуть оригинальный стиль – полотно с зеркальной плоскостью точно станет изюминкой комнаты.