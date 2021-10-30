Профнастил

Сколько бы ни появлялось на строительном рынке материалов для кровли, отделки фасадов зданий, заборов, профнастил не теряет популярность. Он меняется, совершенствуется, становится более прочным и надежным. Новейшие технологии декоративного покрытия пробует на себе, удивляя своих поклонников новыми образами. Профилированный лист используют строительные компании и частные лица. Его долговечность проверена годами безупречной службы.

Когда застройщик выбирает строительный материал, обращает внимание на внешний вид, технические характеристики, гарантию. Купить качественный материал в Москве предлагает магазин от компании производителя по выгодным ценам. В магазине представлен товар в широком ассортименте для разных целей. Консультант ответит на вопросы, поможет сделать выбор, объяснит, как оставить заказ и купить профнастил оптом.

Разновидности и области применения

Профнастил – универсальный материал. Его эксплуатационные характеристики позволяют десятки лет не тратить денег, сил и времени на обслуживание. Профилированные листы имеют разную толщину и обработку, что позволяет выбрать оптимальный вариант для намеченных целей. От технических характеристик зависит цена профнастила. Производители маркируют материал, чем облегчают выбор.

Виды профлистов:

Если в названии «Профнастил С21-1000-0,7», то вы обратили внимание на стеновой профнастил, с высотой волны 21 мм, рабочей шириной (без учета нахлеста) 1000 мм и толщиной стального листа 0,7 мм. Его прямое предназначение внутренняя и наружная обшивка стен. Использование стенового профнастила для забора обосновано. Он имеет толщину металла, предусмотренную для вертикального крепления; Название «Профнастил НС44-1000-0,8» говорит о том, что это кровельный материал, имеющий высоту волны 44 мм, ширину без напуска 1000 мм и толщину 0,8 мм. Кровельный профнастил выдерживает серьезные несущие нагрузки, благодаря профилю. Использование профилированных листов для забора с маркировкой «НС» приемлемо при возведении капитального ограждения. Его применяют в качестве перекрытий, облицовки фасада здания; Несущий профнастил обозначается «Профнастил Н60-845-0,8». В данном случае высота волны 60 мм, рабочая ширина листа 845 мм, толщина стального листа 0,8 мм. Используется при кровельных работах в регионах со сложными климатическими условиями. Он выдерживает серьезные несущие нагрузки в виде снежных заносов, наледи, ливней, штормовые ветра, ураганы. Профнастил с маркировкой «Н» применяется при армировании железобетонных перекрытий, для несъемной опалубки.

Все виды профнастила подходят как для ограждений, обшивки стен, так и в качестве кровли. Выбор материала зависит от климатических условий, благосостояния заказчика и личных предпочтений. Выпускаются десятки вариантов стенового, кровельного и несущего профнастила.

Отличия:

В толщине стального холоднокатаного листа. Чем толще лист стали, тем прочнее материал. Стеновой профнастил самый легкий и гибкий. Он легко монтируется, режется, сверлится, но не выдерживает серьезных нагрузок (при использовании без сплошной обрешетки). Кровельный толще, прочнее, надежнее, но имеет больше вес и монтаж усложняется. Несущий применяется, в основном, в капитальных сооружениях строительными компаниями. Он тяжелый, прочный, не гнется; Степени обработки. Даже тонкий лист с качественной обработкой прослужит десятки лет. Профнастил выпускается с разной толщиной защитного слоя; Вида покрытия. Все варианты профнастила обрабатываются цинком или алюмоцинком. Это основная защита металла от коррозии. Оцинкованный профнастил без декоративного покрытия используется в промышленности, возведении несущих конструкций, для опалубки. Окрашенный профнастил чаще используется для забора, обшивки фасада. Полимерное покрытие отлично зарекомендовало себя на кровельных материалах; Формы и высоте волны. Форма волны также влияет на несущую способность листа. Волнообразная применяется для возведения легкой кровли, обшивки стен, декоративного ограждения. Трапециевидная увеличивает несущую способность, жесткость листа. Форма, напоминающая букву «П», укрепляет стеновые конструкции.

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