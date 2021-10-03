3 типа конструкции дверей: характерные свойства и отличительные особенности

Двери на современном рынке представлены в большом разнообразии. Разные по габаритам, материалам, цвету, они также отличаются и по конструктивному исполнению. Однако в большинстве случаев потребители обращают внимание чаще на дизайн или стиль оформления, а напрасно. От типа конструкции напрямую зависят эксплуатационные характеристики дверей и цена. Разберемся, какие разновидности существуют, а также рассмотрим их основные свойства.

3 типа конструкций

При производстве дверей используют несколько технологий, которые влияют стоимость, эксплуатационные свойства и внешний вид готовой продукции. Выделить можно следующие варианты конструктивных исполнений:

щитовые;

царговые;

мазонитовые;

филенчатые.

Чтобы понимать между ними разницу, рассмотрим детальнее характеристики каждого вида дверей.

Особенности щитовых конструкций

Это одна из самых простых разновидностей. Состоят щитовые полотна из 2 плит материала, между которыми пустота или есть легкий утеплитель. Дизайн таких моделей может быть разным: со стеклянными вставками и без, с облицовкой полимерными пленками или экошпоном, с ламинированием, обработкой фрезерным станком (в этом случае двери напоминают филенчатые).

Помимо широкого разнообразий вариантов оформления, щитовые модели довольно доступные, что делает их популярными на современном рынке.

Купить двери в СПб такого типа можно от разных производителей. Многие отечественные и зарубежные фабрики («Лайндор», Turen Bekker, «Фрамир» и пр.) включают в свои коллекции щитовые модели, как одни из наиболее доступных и востребованных.

Особенности конструкции царговых дверей





В таких моделях полотна собираются по принципу конструктора из отдельных элементов, которые крепятся стяжками, болтами и шпунтовыми крепежами. Также наборные детали могут перемежаться вставками из стекла.

Изготавливают сборные полотна из дерева или МДФ, отчего варьируется и цена на них. Большим плюсом царговых полотен является ремонтопригодность. Если в процессе эксплуатации один элемент повредился, что можно его заменить, если найти подходящий.

Особенности мазонитовых конструкций

Многим такое название покажется незнакомым, хотя наверняка в быту или при выборе дверей они сталкивались с этими моделями. Мазонитовыми называются конструкции из деревянного каркаса и плит МДФ, внутреннее пространство между которыми заполнено ячеистым материалом из картона.

Такие модели одни из наиболее распространенных и доступных. Они представлены в продаже в большом разнообразии цветовых решений и вариантов отделки (с покрытием лаком или эмалью, облицовкой шпоном и пр.).

Особенности филенчатых конструкций

В классическом исполнении они представляют собой раму (может использоваться обвязка) и, собственно, филенки. Так называются элементы с утонченными кромками, которые вставляются в несущую конструкцию. Количество филенок может варьироваться в зависимости от типа рамы от 2 до 10.

Интересно, что при изготовлении таких дверей, материалы не обязательно выбираются одного вида. Каркас обычно изготавливают из древесины, филенки – из МДФ, триплекса, армированного стекла, дерева.

Как видим, конструкции дверей действительно могут существенно отличаться и этот аспект не только определяет их внешний вид, но и надежность, а также влияет на цену. Поэтому при покупке, помимо дизайна и габаритов, важно обратить внимание на принцип изготовления, чтобы понимать, чего ожидать в процессе эксплуатации.