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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Керамическая плитка AZORI

Керамическая плитка AZORI

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Отделка интерьера квартир и домов является одним из важнейших аспектов создания пространства мечты для себя и близких.

Отделка интерьера квартир и домов является одним из важнейших аспектов создания пространства мечты для себя и близких. Современные интерьеры предполагают использование широкого спектра возможностей, поэтому важно иметь доступ к качественным и доступным по цене материалам, для практического воплощения самых смелых решений. С поддержкой экспертов и специалистов можно избежать ошибок, а дизайн интерьера обеспечит свободу и комфорт при эксплуатации. Современные идеи для интерьеров — это возможность адаптировать каждую комнату к требованиям отдельных членов семьи, а также высокая эстетическая ценность и возможность выразить свои эмоции. Внутреннее вдохновение позволяют найти идеи для создания оригинального декора, а кроме того, использование современных материалов позволит привнести большую функциональность и уют в интерьер квартир или домов.

Особую роль в архитектурных решениях играет дизайн полов с применением современных и качественных напольных покрытий. И здесь важно найти баланс между требованиями к качеству и ценовыми предложениями. Чтоб не допустить ошибку и избежать лишних затрат, необходимо выбирать производителя, имеющего проверенную репутацию на рынке.
AZORI признанный российский производитель керамической плитки, успешно работающий на рынке с 2006 года. Цель компании состоит в том, чтобы предоставить дизайнерам интерьера, архитекторам и самым требовательным клиентам решения, подходящие для каждого интерьера, которые идут в ногу с современными тенденциями. Обширное предложение, включающее цвет, размер и текстуру, а также отличные технические параметры, являются наиболее важными особенностями компании. Для уменьшения воздействия на окружающую среду коллекции разрабатываются и создаются с учетом выбросов в атмосферу, оптимизации использования ресурсов и переработки отходов. Покупатели, которым понравиться керамическая плитка Азори, могут быть уверены, что они сделают осознанный выбор с уважением к природе.
AZORI постоянно работает над обновлением ассортимента предлагаемых изделий. Новые коллекции покрытий отражают самые последние тенденции в модном дизайне помещений. Для клиентов предлагается постоянно обновляемый огромный выбор керамической плитки, как по цветовой гамме, так и по разнообразию расцветок и размеров.

Качество выпускаемой керамической плитки обеспечивается соблюдением требований технических регламентов европейского союза и собственного многократного контроля за производственным процессом.

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