Базальтовые материалы Basfiber от «Базкорд»

Базальт входит в группу горных пород, имеющих вулканическое происхождение. За счет уникального сочетания физических и химических свойств его активно применяют в качестве сырья для производства множества видов продукции. В том числе, на основе этого компонента изготавливается высокопрочная упругая нить, выступающая исходным компонентом при производстве утеплителей, звуко- и огнезащитных материалов.

В России представлено не так много компаний, освоивших технологию выпуска изделий на основе вулканического базальта. Поэтому продукцию ООО «Базкорд» можно считать в каком-то роде уникальной.

Производство базальтовых материалов Basfiber

На данный момент предприятие выпускает наиболее востребованные виды изделий, которые используются практически во всех областях промышленности и в быту. Основной ассортимент базальтовых материалов, изготовленных по технологии Basfiber на предприятиях «Базкорд», составляют:

Эластичные маты для утепления, шумоизоляции, огнезащиты зданий и сооружений. Ассортимент матов представлен как обычными изделиями, так фольгированными с одной или двух сторон. За счет отсутствия в составе клеев базальтовые маты Basfiber не выделяют вредных соединений в процессе эксплуатации, потому полностью безопасны для здоровья человека и окружающей среды.

Гибкий шнур для задержки швов и стыков в инженерных конструкциях (вентиляции, дымоходах и т.п.). В основе используются непрерывные базальтовые волокна, защищенные специальной ниточной оплеткой. Выпускаются в широком диапазоне диаметров, что дает возможность выбирать подходящие варианты по толщине для герметизации швов любых конструкций или сооружений.

Базальтовая вата для внешней и внутренней теплоизоляции. Благодаря своему составу обеспечивает не только качественное утепление стен, полов, потолков помещений, но и выдерживает экстремальные температуры (в диапазоне от -200 до +700 °С), практически полностью сохраняя свои исходные свойства.

Армирующие сетки, применяемые в дорожном хозяйстве, строительстве и прочих сферах. Представляют собой прочную ячеистую структуру с разным размером ячеек. Они достаточно гибкие, поэтому могут принимать практически любую форму, легко разрезаются, монтируются, способны прослужить десятилетиями без деформаций и необходимости замены.

Производство каждого отдельного вида продукции имеет свои нюансы. Неизменным остается одно – экологическая безопасность изделий под торговой маркой Basfiber, что делает их подходящим вариантом для утепления и огнезащиты зданий не только снаружи, но и внутри.

Свойства и преимущества изделий от «Базкорд»

На предприятии применяются передовые технологии и оборудование, процесс переработки вулканического базальта осуществляется в несколько этапов. На выходе получаются материалы исключительного качества, отличающиеся массой преимуществ:

абсолютная экологичность;

воздухопроницаемость;

низкая гигроскопичность;

высокая шумо- и звукоизоляция;

негорючесть;

легкость и гибкость;

простота нарезки под нужный размер;

отсутствие усадки;

стойкость к биологическим факторам, щелочным/ кислотным средам.

Предприятие «Базкорд» ориентируется на потребности своих покупателей, потому продолжает осваивать новые технологии производства, расширять ассортиментную линейку продукции, совершенствовать качество выпускаемых изделий. Возможна поставка базальтовых материалов практически любого объема, включая выполнение контрактных обязательств при осуществлении масштабных проектов строительства.