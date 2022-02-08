На ринге: нативная VS кроссплатформенная разработка — что же выбрать?

Нативная или кроссплатформенная разработка — что выбрать? Подобный вопрос часто встаёт перед созданием приложения. Каждый из указанных подходов имеет свои достоинства и недостатки, в этой статье мы постараемся подробно разобрать их.

Нативная разработка

Подобный способ разработки предполагает создание отдельных продуктов для каждой из мобильных платформ. Разработчики используют оригинальный язык и набор инструментов для конкретной операционной системы. Подобное приложение будет работать только на своей «родной» ОС.

Особенности

Гибкость. Нативная технология позволяет максимально использовать возможности любой операционной системы. При данном подходе можно реализовать практически любую первоначальную задумку в полном объёме.

Скорость. Данный метод позволяет измерять скорость работы отдельных участков кода, а при необходимости — и оптимизировать их. Поскольку разработка ведётся с помощью оригинальных инструментов, то код идеально подходит для платформы, что также положительно влияет на быстродействие приложения. Помимо этого, создаваемый продукт будет гарантировано соответствовать аппаратным параметрам устройства.

Оперативность обновлений. Когда появляются обновления, они сразу же отображаются в нативных языках продукта. При кроссплатформенных разработках обновления включаются только после изменений в фреймворке. Иногда это требует достаточно много времени. Нативные приложения сразу разрабатываются для определённой платформы с учётом её особенностей и функционала. Это позволяет легко улучшать его в будущем.

Подстройка интерфейса. Интерфейсы разных ОС отличаются. Они имеют разный дизайн иконок, вкладок, элементов управления. Если используется нативная разработка, то приложение получает привычный для пользователя интерфейс.

Размер. Нередки случаи, когда необходимо создать «лёгкое» приложение. Нативный метод разработки позволяет уменьшить размер продукта.

Хорошим примером данного метода разработки считается Instagram. Эта социальная сеть имеет приложения, написанные под каждую операционную систему отдельно. Они устанавливаются из магазинов Google Play или App Store и используют ПО смартфона. При работе приложение эффективно использует все ресурсы и опции смартфона: камеру, адресные книги, GPS-навигацию, микрофон и т.д.

Кроссплатформенная разработка

Подобный метод разработки универсален, код пишется для нескольких систем сразу. При создании таких приложений используются специальные фреймворки.

Особенности

Экономия. Единый код пишется сразу для нескольких систем, что позволяет экономить время и деньги. Гораздо дешевле обходится и техническая поддержка кроссплатформенных решений — исправлять ошибки и создавать новые функции можно в обеих системах одновременно.

Интерфейс. Операционные системы iOS и Android отличаются по своему внешнему виду. У них по-разному оформлены переходы между экранами, календарь, строка поиска, иконки и т.д. Да и логика работы этих систем разная. Использование кроссплатформенной разработки позволяет унифицировать внешний вид приложения в различных ОС.

Вероятность ошибок. При кроссплатформенном способе разработки пишется один код сразу для всех систем, что уменьшает вероятность ошибок. В случае нативной разработки эту вероятность нужно умножать на количество ОС, для которых создаётся продукт.

Хорошим примером использования кроссплатформенных технологий является разработка приложения для компании Alibaba. Она остановилась на подобном решении ради экономии времени на разработку и более дружественного для пользователей интерфейса.

Что выбрать

Выбор того или иного способа разработки зависит от задач, которые будут стоять перед продуктом. Если приложению необходимы высокая производительность, богатый функционал, сложный интерфейс с продвинутой анимацией, максимальное использование всех возможностей мобильного устройства и отзывчивость, то для его создания лучше выбрать нативную разработку. С технической точки зрения подобный подход имеет значительное преимущество. Однако дороговизна разработки может оказаться неоправданной для простых приложений или тестовых продуктов. О стоимости разработки мобильного приложения можно прочитать в этой статье.

Если же необходимо создать приложение в максимально сжатые сроки и для его работы не предполагается использование всех ресурсов устройства, можно рассмотреть кроссплатформенную разработку. Выбор этого пути позволяет создать приложение с одинаковым интерфейсом для всех ОС. Подобная разработка хорошо подходит для приложений с небольшим количеством экранов и элементов. Например, она часто применяется для создания мобильных игр и тестирования идеи на MVP.