Почему разработчику сложно построить карьеру

Сколько зарабатывают работники сферы IT в Санкт-Петербурге, зачем разработчику учить английский и как постановка целей поможет сделать карьеру

Сфера IT в России достаточно популярна.

Айтишники могут работать как на удалёнке, так и в офисе. Поэтому сотрудники IT-компаний практически не пострадали во время пандемии (мы не имеем в виду компании, тесно связанные с гостиничным, ресторанным или туристическим бизнесом).

В Питере сфера IT занимает 6-е место по количеству предложений о работе ‒ всего на ГородРабот.ру более 7000 вакансий для специалистов этой отрасли. Мы собрали вакансии со 150 работных сайтов, в том числе hh.ru, SuperJob и Труд.всем ‒ чтобы сэкономить твоё время.

Кстати, зарплаты в сфере IT достаточно высокие. Средняя зарплата работников диджитал-сферы ‒ 65 700 рублей.

Разработчики в Питере в среднем зарабатывают 76 800 рублей.

Высокие зарплаты и у других специалистов, имеющих отношение к IT-сфере.

К примеру, журналист в газете может получать около 30 000‒40 000 рублей в месяц. А если уйдёшь в IT и станешь креативным копирайтером (с навыками SEO и пониманием основ маркетинга) ‒ будешь получать от 50 000 до 100 000 рублей.

Разработчикам тоже есть куда двигаться ‒ можно стать CEO или техническим директором. Однако зачастую программисты так и остаются на той же должности, что и пять лет назад.

Почему так происходит и как это исправить ‒ рассказал сервис поиска вакансий ГородРабот.ру.

У тебя нет цели

Наверняка в отделе есть такой человек, который работает в компании уже семь лет ‒ назовём его Серёгой. Он прошёл путь от джуниора до миддла. И остановился.

Серёга пишет код и в целом доволен. Только вот зарплаты хотелось бы побольше, ну и полномочий.

Однако для этого Серёга так ничего и не сделал.

Не будь как Серёга ‒ определись, в какую сторону хочешь развиваться. Учи другие языки программирования или закончи курсы управленца.

Не развиваешь мягкие навыки

Кажется, что технарям мягкие навыки не нужны. Разработчики часто забивают на развитие такие качеств, как эмпатия или коммуникабельность.

Поэтому нередко о программистах говорят, что они интроверты.

Если не сможешь общаться с командой, чувствовать и подхватывать идеи коллег ‒ дальше фриланса уйти не получится.

Не развиваешься

Сфера IT развивается быстрее других отраслей. Каждый год появляются новые способы работы с кодом. Твоя задача ‒ честно интересоваться каждым.

Кстати, придётся выучить английский язык ‒ чтобы быть в тренде.