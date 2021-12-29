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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Выбор недвижимости по экологическому аспекту

Выбор недвижимости по экологическому аспекту

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Самый популярный способ инвестирования – вклад в недвижимость.

Самый популярный способ инвестирования – вклад в недвижимость. Наиболее выгодным направлением считается покупка земли в Московской области. Стоимость участков недалеко от столицы всегда стабильно поднимается, инфраструктура развивается, качество жизни повышается.

Главное, выбрать наилучшее предложение по Подмосковью. Дело в том, что какие-то направления считаются престижными и элитными, какие-то не очень из-за плохой экологии в первую очередь.


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Экологический аспект

Если опираться на этот аспект, то самая чистая земля в Подмосковье – это Истринский и Звенигородский районы. Их называют Подмосковной Швейцарией. В эту же группу входят территории у Приоксо-Террасного заповедника, Озерском и Зарайском районах.

В плане экологии к первому месту стремятся участки Егорьевского района, известные своими грибами и ягодами. В указанных районах доля промышленности ничтожна, поэтому и экологическая обстановка благоприятная.

Большинство заводов и фабрик построено на юго- и северо-востоке столицы. Поскольку ветер дует чаще всего с запада, то на западе самый высокий показатель экологичности.

Рейтинг дорогих и дешевых направлений

Из-за модной тенденции переселяться за город спрос рождает предложение. С каждым годом количество объявлений о продаже участков и готовых домов растет. Однако тут необходимо ориентироваться на несколько параметров:

  • подводка коммуникаций;
  • наличие транспортной развязки;
  • качественного дорожного покрытия;
  • хорошо развитая инфраструктура, в том числе социальная.

Но не менее важным фактором признается экология.

Самым «чистым» направлением считается Запад. Здесь самые высокие цены за сотку благодаря престижности и экологичности. По западному направлению много красивых мест, например, усадьба Архангельское и Истринское водохранилище. Такой статус элитности запад заслуживал годами еще с советских времен. Здесь много торговых центров, отличная инфраструктура, большое количество услуг для людей с большим доходом. Однако западное направление не лишено недостатков. К таковым относятся плохая транспортная развязка из-за постоянных пробок и перекрытых новых дорог.

Юго-Запад включает территории Калужского, Минского и Киевского шоссе. Главное преимущество – возможность быстро добраться к месту назначения благодаря разгруженным шоссе. Экологичность – весомый плюс направления из-за отсутствия заводов с выбросами и наличия пейзажей и достопримечательностей. Цены доступные, популярность района растет.

Восток не привлекает плохой транспортной развязкой из-за постоянных дорожных работ и модернизации шоссе. Экологичность практически на нуле из-за близкого расположения промышленных объектов. Чем больше пагубное влияние людей в данном направлении, тем меньше лесов и красивых пейзажей. На востоке самые низкие цены за сотку.

Север – район со сложной ситуацией. Дороги очень узкие, покрытие – не очень качественное. Но местность конкурирует с западом по чистоте и экологичности. Участки здесь относятся к среднему классу и для инвестиций очень привлекательные.

Что касается Юга, транспортная развязка средняя, но экология хромает. Есть промышленные объекты, но их количество мало. Цены сильно варьируются из-за слабо развитой инфраструктуры в одном районе и хорошо развитой в другом.

Независимо от района необходимо проверять документы на право собственности, назначение и статус надела. Исходя из полученной информации, можно сделать вывод о возможности индивидуального жилищного строительства. После проверки документов не лишними будут и инженерно-геологические изыскания.

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