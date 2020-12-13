Покупка недвижимости на вторичном рынке сопряжена с множеством рисков. Именно поэтому к заключению сделки стоит подойти с большим вниманием. А на что нужно обращать внимание, вы сейчас узнаете.

Как минимизировать риски при покупке жилья на вторичном рынке

При выборе квартиры многие люди уделяют особое внимание состоянию квартиры и инфраструктуре. Да, несомненно, это важные критерии, от которых напрямую зависит качество вашего проживания. Но гораздо важнее уделить должное внимание проверке юридической чистоты недвижимого объекта.

От покупки недвижимости, которая досталась по доверенности, желательно отказаться, потому что есть риск нарваться на мошенников. Доверенность может быть поддельной или же мошенники могут ее заполучить, оказывая давление на владельца квартиры. Как правило, в группу риска попадают недееспособные люди, одинокие пожилые люди и люди, страдающие алко- и наркозависимостью. В результате сделку признают недействительной. Но не всегда продажа недвижимости по доверенности означает мошенничество. Поэтому, если сделка выгодная, то необходимо исключить все риски. А именно - обратиться к нотариусу, встретиться лично с владельцем квартиры и попросить его, чтобы он предоставил вам подтверждение того, что квартира на самом деле продается, а также попросите, чтобы он вам предоставил справки от психиатра и нарколога, что он не состоит у них на учёте.

Если в покупаемой квартире прописаны несовершеннолетние дети, убедитесь, что к моменту продажи они выписаны из квартиры. В противном случае они имеют право на данную квартиру. Помимо несовершеннолетних детей из квартиры также должны быть выписаны люди, отбывающие наказание, если таковые имеются. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, внимательно ознакомьтесь со сведениями из расширенной выписки.

Если продаваемая квартира перешла продавцу по наследству, то спустя некоторое время после покупки могут появиться другие наследники, которые будут отстаивать свои права в суде. Чтобы избежать подобной ситуации, изучите документы о приватизации, проверьте по выписке ЕГРП, сколько времени прошло с момента перехода квартиры по наследству, узнайте, кто был зарегистрирован в квартире (узнать эти сведения можно из выписки из домовой книги). Если с момента унаследования прошло менее двух лет, то покупать такую квартиру очень рискованно. Именно два года даётся наследникам на предъявление прав на жилье.

Если продавец состоит в браке, то стоит выяснить, квартира покупалась в браке или нет. Недвижимость, приобретенная в браке, считается совместно нажитым имуществом. Поэтому при продаже квартиры необходимо получить согласие супруга, заверенное нотариусом.

Покупая квартиру, убедитесь в отсутствии задолженности за коммунальные платежи, в том числе и задолженности за капремонт. Все дело в том, что при покупке квартиры долги переходят к новому владельцу, и выплачивать их придется вам. Чтобы не купить квартиру с долгами, попросите владельца, чтобы он предоставил вам квитанцию об оплате коммунальных услуг или же возьмите справку в управляющей компании.

Перед покупкой квартиры убедитесь, что планировка квартиры соответствует планировке в техпаспорте. Если в квартире была осуществлена перепланировка, и она не узаконена, то за такое нарушение грозит штраф. В худшем случае вас могут обязать привести квартиру в первоначальный внешний вид.

Мошеннические схемы

По дубликатам документов мошенники продают одну квартиру нескольким покупателям. В результате собственником станет тот, кто успеет первым оформить переход прав в Росреестре. Остальные остаются без жилья и денег.

Другой не менее распространенный мошеннический способ - мошенники показывают покупателю квартиру с хорошим ремонтом, а при заключении сделки в документах указывается другой, похожий адрес. В большинстве случаев таким способом продают неликвидные квартиры по более дорогой стоимости. Доказать обман и вернуть потраченные деньги вряд ли удастся.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, внимательно проверьте историю квартиры. Для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН. В ней содержатся все сделки с недвижимостью. Если квартира часто меняла владельцев, это повод насторожиться. Особенно если владельцы менялись через короткий период. Официально получить выписку из ЕГРН с официальной печатью Росреестра можно на сайте https://rosreester.net/. Преимуществами получения выписки на данном сайте является, время исполнения - 6-24 часа, отчеты о проверке выполняются на основе актуальных данных о недвижимости, гарантия исполнения заказа.

Особо тщательно проверяем документы. В идеале если этим займутся специалисты. Но если вы хотите самостоятельно этим заниматься, то проверьте паспорт владельца. Попросите, чтобы владелец предоставил вам справки, подтверждающие, что он не состоит на учёте в наркологической и психиатрической клинике. Затем проверяем свидетельство о праве собственности. В выписке обратите внимание на пункт "обременение". Соответственно, никаких обременений быть не должно.

Ознакомьтесь с выпиской из домовой книги. На момент продажи в квартире не должно быть прописанных людей или же в договоре купли-продажи должна стоять дата, когда продавец должен сняться с учёта.

Если квартира продаётся по доверенности, обратите внимание на срок её действия, и убедитесь, что она не отозвана (проверить это можно у нотариуса).

После заключения договора купли-продажи, регистрируем переход прав в Росреестре.

Обратите внимание, что если для вас это первая сделка с недвижимостью, то лучше всего обратиться к специалистам. Они проверят документы и исключат возможные риски. Плата за их услуги не настолько большая по сравнению со стоимостью квартиры.