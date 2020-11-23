Процедура оформление квартиры в собственность

Практически каждый взрослый человек сталкивался с процедурой оформления собственности на квартиру. В этом юридическом аспекте существует много нюансов и правил, которые знают далеко не все. Все юридические документы необходимо оформлять по всем правилам, особенно это касается таких важных вещей как квартира. К сожалению, бывают печальные случаи, когда из-за одного неправильно составленного документа, люди теряют квартиры. Нужно не допускать подобных ситуаций и знать общие правила и законы.

Начальные этапы оформления

Регистрацией права занимается Федеральная служба, в нее нужно обратиться с полным пакетом необходимых документов по месту нахождения квартиры. Если собственник не достиг 14 – летнего возраста, подать за него все необходимые заявление непосредственно сможет родитель или законный опекун. С 14 лет ребенок вправе зарегистрировать самостоятельно право на собственности. Для оформления собственности на недееспособное лицо необходим законный опекун. Оформить все юридические полномочия на опекуна можно у нотариуса.

Список документов

Этот список является примерным для рассмотрения заявки, документы могут быть дополнены с учетом индивидуальности ситуации.

Необходим пакет следующих документальных подтверждений:

Документ, удостоверяющий личность человека (паспорт или свидетельство о рождении).

Договор на законное приобретение квартиры (договор купли-продажи, дарения или обмена).

Документ, который имеет подтверждение прав представителя.

Документ о постановке на кадастровый учет.

Есть ли необходимость регистрации в палате кадастрового учета?

Регистрация в палате кадастрового учета является обязательным условием для объектов, которые ранее никогда не находились на учете. Это могут быть собственные построенные дома. Кадастровый учет нужен, если технические характеристики объекта существенно изменились. Например, была совершена перепланировка или увеличилась площадь частного дома. В остальных случаях постановка на кадастровый учет квартиры перед регистрацией не является обязательной процедурой.

За постановку на кадастровый учет не удерживается госпошлина.

Способы подачи документов

Каждый вправе выбрать оптимальную форму подачи заявления. Для этого существует четыре способа:

1. Личное присутствие. Нужно обратиться в государственный орган со всеми необходимыми документами. В этом варианте есть несомненные плюсы, можно получить консультацию, а в случае дополнительной потребности в документах узнать об этом сразу.

2. Почтой. Необходимо отправить копии документов заказным письмом, с последующим уведомлением об отправке.

3. Личный кабинет. В нем можно отслеживать порядок сделки и в случае необходимости приложить копии недостающих документов.

4. На дому. Этот способ подходит ветеранам и людям, которые имеют физическое ограничение. Ветеранам войны и инвалидам 1 и 2 группы такая услуга предоставляется совершенно бесплатно.

В случае успешной проверки государственная регистрация будет выполнена в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявки.

Как подтвердить государственную регистрацию права?

После регистрации каждый собственник получает выписку из ЕГРН. В ней содержится юридический адрес объекта, инициалы собственника и основные характеристики квартиры. Выписку можно получить по электронной почте, также существует платная услуга доставки курьером. Возможен вариант забрать документ лично. А также можно официально получить выписку из ЕГРН с официальной печатью Росреестра на сайте https://rosreester.net/.

С 2017 года свидетельство о праве собственности не выдается.

Оплата госпошлины

Чтобы оформить государственную услугу необходимо оплатить пошлину. Размер ее может различаться в зависимости от характеристик объекта. Оплатить государственную пошлину можно в местах регистрации ее права. Со всем необходимым списком документов ее необходимо предоставить специалисту. При ее неуплате постановка на государственный учет квартиры или другого объекта невозможна.

Оформление собственности в новостройке

Такой вид практически ничем не отличается по оформлению вторичного жилья. Но есть несколько значительных нюансов отличия.

Пошаговая процедура оформления в новостройке.

Застройщик получается технический план для каждой квартиры. Собственнику для постановки на государственный учет необходимо предъявить следующие документы:

личный паспорт;

подписанный акт приема-передачи;

технический план;

заявление, написанное по образцу;

квитанцию об оплате госпошлины;

договор долевого строительства.

Необходимые документы могут быть предоставлены как в оригинальном виде, так и их копии. Все зависит от требований государственной структуры.

Оформление собственности при ипотеке.

Порядок постановки на учет квартиры в ЕГРН ничем не отличается от обычной квартиры, есть разница только в собранных документах.

Для оформления квартиры в собственность при ипотеке необходимо предъявить следующие документы:

договор залога квартиры;

ипотечный договор;

договор с застройщиком.

Квартира, приобретенная в ипотеку, облагается обременением. Покупатель имеет на законных снованиях находиться в купленной квартире, но у него нет полномочия, подарить ее другому лицу, а также продать без согласия банка.

Для вступления в полные права необходимо снять квартиру в обременения. Сделать это возможно, если выплатить банку полную стоимость и произвести сбор документальных подтверждений. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр и предъявить все необходимые документы для последующего рассмотрения:

составить правильное заявление на снятие квартиры с залога;

паспорт владельца;

свидетельство собственности;

ипотечное соглашение.

После снятия обременения владелец становится полноправным с юридической точки зрения.

Электронное свидетельство

С 2017 года свидетельство о собственности на квартиру перестало выпускать в печатной продукции. Главным подтверждением о праве собственности жильем является выписка из ЕГРН. В случае продажи квартиры или другой необходимости подтверждения правах собственности получить ее можно по первому же запросу в соответствующую инстанцию.

Электронное подтверждение может получить каждый человек из любой точки мира, имеющий доступ в интернет. Выписку можно получить в электронном варианте или бумажном в установленный срок 7 дней. В ней будет содержаться подтверждение о праве собственности, которое будет иметь полную законную силу.

Нужную информацию необходимо запрашивать для каждого случая по необходимости. Старые данные могут оказаться совершенно неактуальными. Нельзя получить документ один раз в жизни и оставить его для рассмотрения всех спорных ситуациях и на будущее. Запрос приходит достаточно быстро, а информация со свежей датой получения всегда становиться более актуальной. Электронный способ является более удобным для получения выписки из ЕГРН. В случае спорных ситуаций каждый гражданин может отправить повторное обращение и получения повторной выписки из соответствующей структуры.