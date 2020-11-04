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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Европейский ВНЖ за недвижимость в Греции

Европейский ВНЖ за недвижимость в Греции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Греция ищет выход из экономического кризиса. Одним из возможных путей является продажа недвижимости в обмен на ВНЖ

Греция ищет выход из экономического кризиса. Одним из возможных путей является продажа недвижимости в обмен на предоставление вида на жительство. Являясь членом ЕС, Греция интересна для инвесторов из многих стран.

Сейчас греческая недвижимость предлагается по рекордно низкой цене.
Но Греция - курортная средиземноморская страна, и по прогнозам экспертов в ближайшее время экономическая ситуация будет меняться, что повлечет за собой рост цен на недвижимость. Покупая жилье в Греции, вы делаете выгодное вложение капитала. Вместе с тем вы при желании можете получить статус владельца вида на жительство в этой европейской стране. бесплатно проконсультироваться по данному вопросу можно на residence-greece.ru.

Основные положения программы

ВНЖ за недвижимость - это государственная программа Греции. Закон гарантирует выдачу вида на жительство в обмен на приобретение в собственность недвижимости, при этом действуют правила:

  • покупка претендентом любой недвижимости в стране общей стоимостью не менее 250 тысяч евро;
  • покупать можно в личную собственность или на фирму, где заявитель -единоличный собственник;
  • не регламентируется количество покупаемых объектов недвижимости;
  • за купленный земельный надел с оформленным планом строительства на нем также можно получить ВНЖ в стране;
  • претендент подтверждает свою платежеспособность, предоставив подтверждающие документы о счетах, или других активах ценою 250 тысяч евро;
  • претенденту необходимо подтвердить отсутствие судимости;
  • ВНЖ предоставляется всей семье инвестора (супруге, детям, родителям);
  • договор о долгосрочной (на 10 и более лет) аренде дома или другого жилья - это тоже основание для запроса ВНЖ.

Вид на жительство в Греции - этапы получения

Процедура оформления ВНЖ займет не более 60 дней, подача заявления происходит в Греции. Все документы оформляются на греческом языке и составляются компанией - агентом программы. Справки и свидетельства, выданные за границей Греции, заверяются печатью апостилем или заверяются в консульстве Греции.

Основные шаги:

  • чтобы въехать в страну, нужен загранпаспорт с действующей национальной визой класса D, международная медицинская страховка и необходимые для пребывания в стране средства с подтверждающими этот факт документами;
  • составляется и подписывается договор купли-продажи (или аренды) на выбранный объект (объекты) недвижимости;
  • оплачивается пошлина за получение ВНЖ Греции;
  • сдаются биометрические данные;
  • в миграционную службу подаются заявление претендента, договор купли-продажи, где вписана фактическая (не кадастровая) стоимость недвижимости и все остальные документы.

Через пять лет происходит продление ВНЖ при условии наличия недвижимости в собственности.

Преимущества ВНЖ в Греции:

  • возможность получать доход, сдавая в аренду собственную недвижимость;
  • доступность получения этого вида на жительство для пенсионеров;
  • открытость европейского образования для детей, имеющих ВНЖ Греции;
  • низкий прожиточный уровень, безопасность, средиземноморский климат;
  • шенгенская мультивиза в паспорте.
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