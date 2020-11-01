ЖК "Hide" в Москве от агентства недвижимости "WE KNOW"

ента новостей

15:30
В Кировском районе полицейскими проведен профилактический рейд в жилых домах
15:20
Саперы ЗВО вывезли более 300 боеприпасов времён войны
15:15
Авиационные спасатели ЗВО отработали эвакуацию пострадавших беспарашютным способом в ходе тренировки в Санкт-Петербург
15:14
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
09:41
Продажи мощных авто выросли
08:11
Проверка без предупреждения
11:26
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам полумиллиона рублей
11:21
В Петербурге пенсионерка отдала «юристам» 800 000 рублей
10:40
Выставка «Коммунальный Петербург»
10:36
В Петербурге задержали угонщика «Мерседеса»
10:33
Горожане вместе создают карту счастливого Петербурга
10:32
Театральный квест для детей «Театральная доставка. БДФквест»
09:47
Петербуржцы за маски
09:27
Люди заражаются повторно
20:53
Новое молодежное ток-шоу выходит в YouTube
20:50
Новейший автоматизированный машинодром будет оборудован в учебном центре ЗВО в Ленобласти
20:16
«Зенит» не удержал 0:0 в Дортмунде, получив 0:2
13:03
В Корабелке появился уникальный тренажер
12:03
Андрей Рябоконь: при сдаче анализов на коронавирус необходимо обратить внимание на выбор медицинской организации
11:59
В Ленобласти утвердили комплекс мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
11:56
Россельхознадзор вернул в Якутию 819 шкурок соболя
11:52
Эко-арт фестиваль интеллектуального искусства «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
11:48
V Международный фестиваль искусств «Живой Финский залив»
11:46
В Ленобласти обаружено тело федерального судьи с огнестрельным ранением
11:27
На Петровской набережной откроют мемориальную доску в честь академика Гранова
11:21
В Петербурге полностью завершены испытания тепловых сетей
11:08
В Петербурге аферисты, под предлогом «переписи» денег похитили у пенсионера почти 2,5 миллиона рублей
10:51
В Ленобласти ребенок погиб при падении с шестого этажа
10:14
Можно ли восстановить доверие?
09:38
Бесплатное лечение от коронавируса?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » ЖК "Hide" в Москве от агентства недвижимости "WE KNOW"

ЖК "Hide" в Москве от агентства недвижимости "WE KNOW"

0
18
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
weknow.ru
Московская компания WE KNOW представляет проект жилого комплекса премиум-класса "Hide"

Москва - самое уникальный город на всей планете, градостроительство сочетает в себе множество течений, яркость и не повторность города, удивляет во все века. Каждый правитель привносил свои нотки, так современность вносит свои. Некогда, просторные деревянные палаты сменили, на каменные. Постройки Сталинской эпохи, сменили хрущевками, но новый век требует минимализма и тем самым простора, комфорта, не только офисных помещений, но и жилья.
Московская компания WE KNOW на рынке недвижимости работает с 2011 годаи сотрудничает с крупнейшими застройщиками столицы. Проекты, осуществляются согласно установленных сроков и технического задания. За годы существования, примерно 150 проектов реализованы по всей Москве, это жилье премиум класса и коммерческие помещения, обустройство придомовой территории, паркинг и т.д.

Агенство недвижимости WE KNOW представляет новый жилой комплекс Hide, который сочетает в себе высокий уровень приватности, архитектуры и сервиса.
Проект жилого комплекса премиум-класса "Hide" уникален не только с точки зрения архитектуры ЖК, а большое внимание застройщиком было направленно на инфраструктуру. Девелопер, уделил особую заботу расположению дома в престижном районе Москвы, вблизи Воробьевского шоссе и Мосфильмовской улицы. В близи объекта имеется парковая зона, станции метро «Спортивная», «Лужники», «Кутузовская», удобный выезд на ТТК, Кутузовский проспект и Садовое кольцо. Жилой комплекс окружен множеством парков и зелёных зон: долина реки Сетунь, Воробьёвы горы, парк Горького, «Музеон» и парк Победы. Конечно же, рядом находится детский садик, фитнес-центр, детский образовательный центр, home-office и магазины, кафе и пекарни. Более удачного места для жилья не найдете.
Жилой комплекс спроектирован на квартиры 2-, 3-, 4 комнатные, высота здания 12 этажей, последние этажи, распланированные пентхаусами, также сеть возможность установить камины. Широкий выбор планировочных решений площадью от 43 до 108 кв. м.
Большим плюсом данного комплекса, это конечно же парковка, всем известно, что в Москве остро стоит вопрос парковки. Застройщик предусмотрел это и внес в проект несколько уровней подземной парковки.
Всея информация о программе "Hide" пошагово выложена, на сайте компании "WE KNOW".
Фотоотчеты о каждом этапе строительства, цены на квартиры и места в подземном паркинге, возможность оформить ипотеку на выгодных для Вас условиях и многое другое.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-11-2018, 08:15
Как меняется рынок недвижимости
13-08-2019, 09:57
Интерес к элитной недвижимости
10-02-2017, 10:01
Ситуация на рынке недвижимости
16-07-2016, 07:18
Растущий спрос на жилье
24-09-2013, 18:47
Жилье все дорожает
9-06-2014, 16:53
На территории завода имени К. Маркса в Санкт-Петербурге смогут построить жилье

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
186
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
479
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
508
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
698
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх