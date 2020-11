ЖК "Hide" в Москве от агентства недвижимости "WE KNOW"

Москва - самое уникальный город на всей планете, градостроительство сочетает в себе множество течений, яркость и не повторность города, удивляет во все века. Каждый правитель привносил свои нотки, так современность вносит свои. Некогда, просторные деревянные палаты сменили, на каменные. Постройки Сталинской эпохи, сменили хрущевками, но новый век требует минимализма и тем самым простора, комфорта, не только офисных помещений, но и жилья.

Московская компания WE KNOW на рынке недвижимости работает с 2011 годаи сотрудничает с крупнейшими застройщиками столицы. Проекты, осуществляются согласно установленных сроков и технического задания. За годы существования, примерно 150 проектов реализованы по всей Москве, это жилье премиум класса и коммерческие помещения, обустройство придомовой территории, паркинг и т.д.

Агенство недвижимости WE KNOW представляет новый жилой комплекс Hide, который сочетает в себе высокий уровень приватности, архитектуры и сервиса.

Проект жилого комплекса премиум-класса "Hide" уникален не только с точки зрения архитектуры ЖК, а большое внимание застройщиком было направленно на инфраструктуру. Девелопер, уделил особую заботу расположению дома в престижном районе Москвы, вблизи Воробьевского шоссе и Мосфильмовской улицы. В близи объекта имеется парковая зона, станции метро «Спортивная», «Лужники», «Кутузовская», удобный выезд на ТТК, Кутузовский проспект и Садовое кольцо. Жилой комплекс окружен множеством парков и зелёных зон: долина реки Сетунь, Воробьёвы горы, парк Горького, «Музеон» и парк Победы. Конечно же, рядом находится детский садик, фитнес-центр, детский образовательный центр, home-office и магазины, кафе и пекарни. Более удачного места для жилья не найдете.

Жилой комплекс спроектирован на квартиры 2-, 3-, 4 комнатные, высота здания 12 этажей, последние этажи, распланированные пентхаусами, также сеть возможность установить камины. Широкий выбор планировочных решений площадью от 43 до 108 кв. м.

Большим плюсом данного комплекса, это конечно же парковка, всем известно, что в Москве остро стоит вопрос парковки. Застройщик предусмотрел это и внес в проект несколько уровней подземной парковки.

Всея информация о программе "Hide" пошагово выложена, на сайте компании "WE KNOW".

Фотоотчеты о каждом этапе строительства, цены на квартиры и места в подземном паркинге, возможность оформить ипотеку на выгодных для Вас условиях и многое другое.