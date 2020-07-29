Жилой комплекс Red7 - это элитные апартаменты, расположенные на Садовом кольце. Общеизвестная компания MVRDV с 1991 года создает множество уникальных и прекрасных произведений архитектуры во Франции, Испании, США, Китае и впервые - в России. RED7 это ответ передовой русской архитектуре.

Всего в здании 289 апартаментов с дизайнерской отделкой и своим стилем. Из-за очень неординарного вида численность этажей колеблется с 16 до 19, однако это не мешает жильцам спокойно передвигаться. Для владельцев автомобилей комплекс предоставил 384 парковочных места.

О расположении

Здание расположено на Садовом кольце - в самом центре Москвы. Все что душе угодно: от музеев, учебных заведений, больниц до простых магазинов - находится в шаговой доступности, а Кремль - в 2 км от комплекса.

Архитекторы также блистательно решили проблему с шумом от Садового кольца - оконные рамы и стеклопакеты от немецких производителей имеют высокий уровень шумоизоляции.

Апартаменты для жильцов

Жилой комплекс насчитывает 4 стиля отделки в разных цветовых решениях:

· Современный стиль с преимущественно белыми тонами, правильной геометрией и большим простором для передвижения

· Стиль, больше склоненный к норвежскому. Уютные комнаты, яркое освещение и пастельные тона делают такие апартаменты приятными для отдыха или встреч с друзьями

· Строгий стиль - для истинных ценителей. Мебель отличается изыском, на стенах сюрреалистичные картины и затемненные тона создают прекрасную атмосферу для работы дома

· Комната, наполненная светом с мебелью в белой драпировке и везде цветы. Это просто прекрасный стиль, который пойдет по нраву каждому

Стоит ли говорить, что 60% апартаментов имеют окна "в пол" и дают полноценный обзор на центр Москвы, а средняя высота потолка составляет 4 метра (и окна тоже) Самые дорогие апартаменты имеют свои террасы и балконы, а высоту потолка - 6.4 метра, а площадь в 100 квадратных метра.

Инфраструктура

RED7 - не просто жилой комплекс, а настоящий город со своими супермаркетами, бассейнами, ресторанами с профессиональными поварами разных стран, игровыми комнатами для детей, кинотеатром и прочими сервисами. Также на территории RED7 находится современный фитнес-центр мирового уровня с общей площадью в 3 тысячи квадратных метра.

Таблица цен на апартаменты колеблется от числа комнат, также присутствуют студии. Стоимость апартаментов можно узнать на сайте https://dom-red7.ru.