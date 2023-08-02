Как отправить сообщение всем контактам в Whatsapр

Whatsapр – это современное и удобное приложение/мессенджер для общения с близкими а также для рабочих вопросов. Он обеспечивает мгновенную доставку сообщений. Благодаря этому пользователи могут общаться в режиме реального времени, что особенно полезно при неотложных ситуациях или когда требуется быстрый ответ.

Однако иногда требуется, чтобы на одно и то же сообщение ответило как можно быстрее сразу несколько людей. Сделать это можно очень прсото, для этого необходимо знать, как отправить сообщение всем контактам в Whatsapp или же только избранным.

Для отправки сообщения всем контактам в WhatsApp вы можете использовать функцию "Рассылка". Следуйте этим шагам:

Откройте WhatsApp на своем устройстве.

Перейдите на вкладку "Чаты" или "Сообщения".

Нажмите на значок с плюсом или тремя точками и выберете функцию “рассылка”.

В списке контактов выберите все контакты, которым вы хотите отправить сообщение, или нажмите на "Выбрать все", чтобы выбрать всех контактов.

Нажмите на кнопку "Готово" или "Далее".

Введите свое сообщение в поле ввода.

Нажмите на кнопку "Отправить".

Вот и всё. Обычно этот процесс особо не отличается от формата устройства, которое вы используете. Но есть и другие удобные функции для пользователей этой социальной сети.

Другие удобные функции для сообщений

WhatsApp предлагает множество лайфхаков для общения в чатах. Вот некоторые из них:

ответы на конкретное сообщение. Если вам нужно ответить на определенное предложение, просто нажмите и удерживайте его, а затем выберите опцию "Ответить". Ваш ответ будет связан с исходным источником;

упоминание контактов. Если вы хотите привлечь внимание конкретного контакта в групповом чате, просто введите символ "@" перед его именем. Он получит уведомление о вашем месседжере, даже если уведомления чата с вами отключены;

закрепление чата. Если у вас есть важный чат, который вы хотите всегда видеть вверху списка, просто удерживайте его и выберите опцию "Закрепить". Чат будет оставаться наверху списка, даже если поступят новые сообщения;

поиск сообщений. Если вам нужно найти определенное предложение или информацию, вы можете использовать функцию поиска. Просто откройте чат и потяните вниз, чтобы открыть поле поиска. Введите ключевые слова и найдите нужное.

Это лишь некоторые из удобных функций, доступных в WhatsApp. Платформа постоянно обновляется, добавляя новые возможности и улучшения для удобства пользователей, и например, совсем скоро добавится функция записывание коротких видео (не больше одной минуты) в формате кружочков.