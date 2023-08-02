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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Как отправить сообщение всем контактам в Whatsapр

Как отправить сообщение всем контактам в Whatsapр

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Whatsapр – это современное и удобное приложение/мессенджер для общения с близкими а также для рабочих вопросов.

Whatsapр – это современное и удобное приложение/мессенджер для общения с близкими а также для рабочих вопросов. Он обеспечивает мгновенную доставку сообщений. Благодаря этому пользователи могут общаться в режиме реального времени, что особенно полезно при неотложных ситуациях или когда требуется быстрый ответ.

Однако иногда требуется, чтобы на одно и то же сообщение ответило как можно быстрее сразу несколько людей. Сделать это можно очень прсото, для этого необходимо знать, как отправить сообщение всем контактам в Whatsapp или же только избранным.

Для отправки сообщения всем контактам в WhatsApp вы можете использовать функцию "Рассылка". Следуйте этим шагам:

  1. Откройте WhatsApp на своем устройстве.
  1. Перейдите на вкладку "Чаты" или "Сообщения".
  1. Нажмите на значок с плюсом или тремя точками и выберете функцию “рассылка”.
  1. В списке контактов выберите все контакты, которым вы хотите отправить сообщение, или нажмите на "Выбрать все", чтобы выбрать всех контактов.
  1. Нажмите на кнопку "Готово" или "Далее".
  1. Введите свое сообщение в поле ввода.
  1. Нажмите на кнопку "Отправить".

Вот и всё. Обычно этот процесс особо не отличается от формата устройства, которое вы используете. Но есть и другие удобные функции для пользователей этой социальной сети.

Другие удобные функции для сообщений

WhatsApp предлагает множество лайфхаков для общения в чатах. Вот некоторые из них:

  • ответы на конкретное сообщение. Если вам нужно ответить на определенное предложение, просто нажмите и удерживайте его, а затем выберите опцию "Ответить". Ваш ответ будет связан с исходным источником;
  • упоминание контактов. Если вы хотите привлечь внимание конкретного контакта в групповом чате, просто введите символ "@" перед его именем. Он получит уведомление о вашем месседжере, даже если уведомления чата с вами отключены;
  • закрепление чата. Если у вас есть важный чат, который вы хотите всегда видеть вверху списка, просто удерживайте его и выберите опцию "Закрепить". Чат будет оставаться наверху списка, даже если поступят новые сообщения;
  • поиск сообщений. Если вам нужно найти определенное предложение или информацию, вы можете использовать функцию поиска. Просто откройте чат и потяните вниз, чтобы открыть поле поиска. Введите ключевые слова и найдите нужное.

Это лишь некоторые из удобных функций, доступных в WhatsApp. Платформа постоянно обновляется, добавляя новые возможности и улучшения для удобства пользователей, и например, совсем скоро добавится функция записывание коротких видео (не больше одной минуты) в формате кружочков.

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