Уроки макияжа глаз: секреты и тонкости оформления

Профессионально нанесенный макияж способен выделить достоинства внешности и устранить недостатки, расставить правильные акценты и до неузнаваемости преобразить женщину. А поскольку глаза – зеркало души, они являются самой чарующей и привлекающей внимание частью лица. Зная секреты и тонкости использования косметики, можно заставить макияж работать в свою пользу с полной отдачей.

Теория цвета. Макияж по цвету глаз

Мейкап начинается не с выбора продуктов, а с определения тона, который задает радужка. Ее цвет бывает не только карим, серым, зеленым, голубым и синим. Для радужной оболочки характерна разная пигментация – этот фактор определяется генетикой.

Совет. Чтобы лицо не выглядело скучно, сделайте акцент на губы и глаза, выделите любое их достоинство, обыграйте свою «изюминку». Но главное требование – умеренность.

С помощью макияжа глаз можно играть с цветом и преображать взгляд. Если грамотно подобрать оттенок теней, туши и подводки, а также гармонично наложить цвета и нарисовать стрелки – результат не заставит себя долго ждать. Главное, владеть азами работы с косметикой, иметь под рукой необходимые средства и инструменты, и не бояться проводить эксперименты.

Теперь мы знаем точно, что в зависимости от цвета глаз подбирают макияж. Остановимся на некоторых из них.

Макияж для зеленых глаз

Зеленым глазам издавна приписывались колдовские свойства. Знатоки физиогномики уверяют, что обладатели этого цвета глаз – искренние и верные люди, всегда готовы выслушать и поддержать. Однако при этом не лишены лидерских качеств и некоторой доли строптивости.

Что советуют визажисты тем, кого природа наградила зеленым цветом глаз?

Профессионалы рекомендуют выбирать теплые тона. Основой могут стать тени цвета беж, слоновой кости, молочного оттенка. Можно выбрать и персиковый, а вот с розовой палитрой экспериментировать надо аккуратно. Эффектно подчеркнут зеленые глаза тени золотисто-коричневой гаммы. Можно попробовать медный и оливковый цвета. Еще одна подходящая палитра – серо-бежевая.

Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей, ведь у зеленых глаз могут быть разные оттенки. Например, изумрудным глазам подойдет макияж в графитовых тонах. А обладательницам светло-зеленых очей лучше выбирать светлые тени. Очень осторожно и тщательно надо отнестись к выбору зеленых оттенков. Не стоит использовать тени цвета радужной оболочки – они сольются в расплывчатое пятно, а ведь макияж должен выделять глаза, подчеркивать их красоту.

Чтобы сделать взгляд светящимся или при необходимости скрыть усталость, воспользуйтесь светлыми перламутровыми тенями. Нанесите их на верхнее веко, особое внимание уделите внутреннему уголку. Более темным оттенком аппликатором выделите внешний край глаза, подчеркнув линию глазной впадины. Аккуратно растушуйте тени. По желанию можно использовать подводку – темно-серую, коричневую или орехового цвета. Завершите макияж глаз тушью черного цвета.

И еще несколько секретов. Чтобы «распахнуть» глаза, проведите белым или светло-серым перламутровым карандашом по внутренней линии нижнего века. Такого же результата можно добиться, если подчеркнуть тушью срединные верхние и нижние ресницы. Для придания взгляду загадочности, хорошо прокрасьте тушью ресницы у наружного края глаз.

Идея макияжа для голубоглазых

Нанесите матовые темно-синие тени-основу от бровной дуги до реснитчатого края для маскировки мелких дефектов и выравнивания кожи по цвету. Наметьте контур при открытом глазе, наложите тени светлее тона кожи на одну треть подвижного века, границы растушуйте. При помощи насыщенных темно-синих теней или контурного карандаша нанесите тень-подводку. Нарисуйте в виде линии или цветового пятна тень-акцент фиалкового цвета, затем растушуйте. Тень-блик – самая светлая тень в макияже; нанесите ее под бровь и над бровью, и на выступающие участки подвижного века. Она может быть как матовой, так и перламутровой. Прокрасьте ресницы темно-коричневой или черной тушью, вытягивая волоски по направлению их естественного роста: влево, вверх или вправо.

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