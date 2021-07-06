ента новостей

15:15
В Петербурге сотрудники ДПС отлавили больше сотни «машин-призраков»
15:03
Выставка «Культурная дислексия»
14:24
Как изменится состав «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
11:45
В Петербурге аферисты выманили у пенсионера миллион рублей
11:09
Чем вызвано недоверие к вакцинации?
10:24
Он быстро расплатился с долгами
10:01
Как футбольный Евро повлиял на город
23:41
Трагедия в США: погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлиниекс
12:50
В Петербурге уроженец Марокко получил ножевое ранение в область шеи
12:34
В Сестрорецке пожар в деревообрабатывающем цеху
11:15
Из СИЗО в депутаты?
10:27
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 673 000 рублей
10:15
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
10:10
Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»
10:06
Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021
09:57
Не нужны нам такие апельсины
09:04
Стартовала ревакцинация
19:26
В Ленобласти группа антитеррора артиллерийской бригады провела учения
19:13
В общевойсковом объединении ЗВО продолжается приведение к военной присяге новобранцев»
00:36
Разгром Украины Англией завершил четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу
09:46
Купаться хочется, а негде
09:43
Путин опять задобрил народ
09:40
Россиян не пускают в Чехию
12:36
Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения
12:27
В Сланцах запустят производство импергированной бумаги и фенольной пленки
12:08
В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности
11:55
В Петербурге правоохранители задержали курьеров, торговавших ковидными справками
11:42
В Петербурге мошенникивыманили у пенсионерки более миллиона рублей
11:04
С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов
10:07
Праздник в честь Иуды и день НЛО
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Уроки макияжа глаз: секреты и тонкости оформления

Уроки макияжа глаз: секреты и тонкости оформления

0
2
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Профессионально нанесенный макияж способен до неузнаваемости преобразить женщину.

Профессионально нанесенный макияж способен выделить достоинства внешности и устранить недостатки, расставить правильные акценты и до неузнаваемости преобразить женщину. А поскольку глаза – зеркало души, они являются самой чарующей и привлекающей внимание частью лица. Зная секреты и тонкости использования косметики, можно заставить макияж работать в свою пользу с полной отдачей.

Теория цвета. Макияж по цвету глаз

Мейкап начинается не с выбора продуктов, а с определения тона, который задает радужка. Ее цвет бывает не только карим, серым, зеленым, голубым и синим. Для радужной оболочки характерна разная пигментация – этот фактор определяется генетикой.

Совет. Чтобы лицо не выглядело скучно, сделайте акцент на губы и глаза, выделите любое их достоинство, обыграйте свою «изюминку». Но главное требование – умеренность.

С помощью макияжа глаз можно играть с цветом и преображать взгляд. Если грамотно подобрать оттенок теней, туши и подводки, а также гармонично наложить цвета и нарисовать стрелки – результат не заставит себя долго ждать. Главное, владеть азами работы с косметикой, иметь под рукой необходимые средства и инструменты, и не бояться проводить эксперименты.

Теперь мы знаем точно, что в зависимости от цвета глаз подбирают макияж. Остановимся на некоторых из них.

Макияж для зеленых глаз

Зеленым глазам издавна приписывались колдовские свойства. Знатоки физиогномики уверяют, что обладатели этого цвета глаз – искренние и верные люди, всегда готовы выслушать и поддержать. Однако при этом не лишены лидерских качеств и некоторой доли строптивости.

Что советуют визажисты тем, кого природа наградила зеленым цветом глаз?

Профессионалы рекомендуют выбирать теплые тона. Основой могут стать тени цвета беж, слоновой кости, молочного оттенка. Можно выбрать и персиковый, а вот с розовой палитрой экспериментировать надо аккуратно. Эффектно подчеркнут зеленые глаза тени золотисто-коричневой гаммы. Можно попробовать медный и оливковый цвета. Еще одна подходящая палитра – серо-бежевая.

Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей, ведь у зеленых глаз могут быть разные оттенки. Например, изумрудным глазам подойдет макияж в графитовых тонах. А обладательницам светло-зеленых очей лучше выбирать светлые тени. Очень осторожно и тщательно надо отнестись к выбору зеленых оттенков. Не стоит использовать тени цвета радужной оболочки – они сольются в расплывчатое пятно, а ведь макияж должен выделять глаза, подчеркивать их красоту.

Чтобы сделать взгляд светящимся или при необходимости скрыть усталость, воспользуйтесь светлыми перламутровыми тенями. Нанесите их на верхнее веко, особое внимание уделите внутреннему уголку. Более темным оттенком аппликатором выделите внешний край глаза, подчеркнув линию глазной впадины. Аккуратно растушуйте тени. По желанию можно использовать подводку – темно-серую, коричневую или орехового цвета. Завершите макияж глаз тушью черного цвета.

И еще несколько секретов. Чтобы «распахнуть» глаза, проведите белым или светло-серым перламутровым карандашом по внутренней линии нижнего века. Такого же результата можно добиться, если подчеркнуть тушью срединные верхние и нижние ресницы. Для придания взгляду загадочности, хорошо прокрасьте тушью ресницы у наружного края глаз.

Идея макияжа для голубоглазых

  1. Нанесите матовые темно-синие тени-основу от бровной дуги до реснитчатого края для маскировки мелких дефектов и выравнивания кожи по цвету. Наметьте контур при открытом глазе, наложите тени светлее тона кожи на одну треть подвижного века, границы растушуйте.
  2. При помощи насыщенных темно-синих теней или контурного карандаша нанесите тень-подводку.
  3. Нарисуйте в виде линии или цветового пятна тень-акцент фиалкового цвета, затем растушуйте.
  4. Тень-блик – самая светлая тень в макияже; нанесите ее под бровь и над бровью, и на выступающие участки подвижного века. Она может быть как матовой, так и перламутровой.
  5. Прокрасьте ресницы темно-коричневой или черной тушью, вытягивая волоски по направлению их естественного роста: влево, вверх или вправо.

Мы не будем раскрывать все секреты красивого макияжа. На площадке https://fineadviser.com/ вы найдете обширный каталог с работами лучших мастеров-визажистов, парикмахеров-стилистов и других талантливых специалистов. Предлагаем воспользоваться их услугами, предварительно записавшись на сайте к мастеру из вашего города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-10-2016, 19:32
Макияж для новогодней ночи
28-05-2021, 13:06
Макияж губ – модные цветовые тенденции лета 2021
9-09-2015, 11:21
Основы современного макияжа. Создаём неповторимый образ
20-10-2016, 20:01
Что должно быть в каждой косметичке?
30-12-2016, 22:49
Перманентный макияж с позиции выгодной инвестиции в себя и свою красоту
23-05-2019, 14:56
Шикарные ресницы – это просто

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
319
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
326
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
289
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
488
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
Наверх