Как выбрать обувь для бега

Занятия бегом отлично укрепляют весь организм в целом. Однако, плохо подобранная обувь может снизить результат тренировок, а в некоторых случаях привести к травмам и дополнительной нагрузке на позвоночник и голеностопные суставы.

В спортивных магазинах существует огромный выбор специальных беговых кроссовок, которые способствуют уменьшению риска травм и появлению болевых ощущений в мышцах при беге, к примеру кроссовки бренда HOKA One One.

Особенности беговой обуви

наличие амортизационных вставок, которые могут находиться как в пяточной части стопы, так и на носке;

подошва обуви мягкая и гибкая;

на подошве имеются резиновые вставки, предупреждающие её стирание и скольжение по покрытию (протектор);

изготавливаются из легкого сетчатого материала для наилучшей вентиляции, что позволяет отводить лишнее тепло от стоп и предупреждает сырость внутри обуви;

шнуровка обычно располагается ближе к внутренней части стопы;

съемные стельки позволяют вставить ортопедические стельки;

наличие супинатора становится необходимым тем, кто имеет плоскостопие или супинацию;

отличаются легкостью в весе по сравнению с повседневной обувью;

достаточная жёсткость пятки.

Выбор беговых кроссовок может зависеть от покрытия, по которому будут совершаться пробежки.

Следует точно определить размер, а именно длину и ширину стопы. Пальцы ног в подходящей обуви могут свободно двигаться из стороны в сторону, не цепляясь за стельку. Если имеются какие-либо анатомические особенности стопы, для дополнительного комфорта поддержку нужны специальные стельки.

При беге по асфальту или беговым дорожкам для снижения нагрузки на голеностоп подойдет обувь с мягкой и амортизированной подошвой. Протектор может быть обычный или отсутствовать вообще.

Подготовленные спортсмены, специализирующиеся на длинные дистанции и марафоны, выбирают для себя легкие кроссовки без особой амортизации и поддержки стопы, для того, чтобы лишний весь не мешал развивать скорость по дистанции.

Новичкам же подойдут кроссовки с объемной подошвой и обязательной амортизацией, для снижения нагрузки на суставы и позвоночник при возможных ошибках в беге.

Для бега по пересеченной местности с различными спусками и подъемами следует приобрести кроссовки с подошвой по жестче и с наличием боковой поддержки, для предотвращения травм. А плотный материал обуви и более грубый протектор обеспечит защиту от неблагоприятных погодных условий. Здесь протектор зависит от условий местности. Чем сильнее пересечённость, тем грубее и глубже должен быть протектор, для обеспечения наилучшего сцепления.

При примерке, обувь должна плотно прилегать, не создавая при этом дискомфорта. Должно сохраняться небольшое пространство между большим пальцем и кроссовком, так как при беге стопы испытывают напряжение и несколько увеличиваются в размере.

Наилучшим для этого будет примерка в вечернее время суток, когда стопы находятся в небольшой усталости. При наличии лишнего веса обязательная амортизация обуви и поддержка стопы.

Таким образом, при покупке беговой обуви следует определить покрытие, по которому будут осуществляться занятия, погодные условия при беге, особенности стопы и ее точный размер (желательно в сантиметрах).

При регулярной носке, беговые кроссовки имеют свойство изнашиваться. Поэтому, как только протектор и амортизация износились, следует приобрести новую обувь во избежание возможных травм.