Как выбрать стиральную машину

Разнообразие бытовой техники поражает покупателей, которые имеют цель выбрать тот или иной агрегат. Если делать акцент на внутренней начинке, то в большей степени все приборы наделены практически одинаковым функциональным рядом. Но если же говорить о внешних моментах, то производители стремятся создать что-то новое и неповторимое.

Как же выбрать стиральную машинку? На что надо сделать акцент при покупке этой техники?

На сайте https://luchshie-experty.top/reyting-stiralnyh-mashin-samyh-nadezhnyh-i-kachestvennyh/ вы можете ознакомиться с рейтингом стиральных машин, представлены описания таких моделей как:

LG F1096SDS0 - популярная среди покупателей;

Samsung WW65K42E08W - одна из лучших по мнению ремонтников;

Candy Smart CS4 1051 D1/2 - лучшая по соотношению цены и качества.

1. Изначально надо определить место, где будет располагаться стиральная машинка. Это будет непосредственно влиять на размеры техники. Причем, не всегда габариты уменьшают функционал агрегата.

Существуют модели до 45 сантиметров. Стандартные же размеры начинаются от 55 сантиметров. Конечно же, габариты напрямую связаны с вместительностью барабана. Средняя загрузка белья считается 5 кг. Соответственно, есть модели с меньшим объемом и с большим.

Тип загрузки. Это тоже взаимосвязано с расположением и габаритами стиральной машинки. Существует горизонтальная и вертикальная. Второй вариант подойдет больше для пожилых людей и там, где экономия места играет большую роль. Но есть и минусы таких моделей – нельзя использовать верхнюю панель, как полку, а также, стоимость таких приборов в разы выше, при этом, не обладая какими-то особенными дополнительными возможностями. С горизонтальной загрузкой все более или менее ясно. Такие агрегаты самые распространённые на рынке стиральных машин. Функциональный арсенал у них огромный. Цены на такие модели разнообразные. Также, такие модели можно встраивать в кухонный или ванный гарнитуры.

2. Далее, стиральные машинки классифицируются по энергосбережению. Самый экономичный класс начинается с латинской буквы «А» и далее на увеличение. Также и определяется качество отжима. Чем дальше буква от «А», тем более влажное будет белье после стирки.

3. Разнообразие программ. Если раньше стиральные машинки выпускались с несколькими режимами, то сегодня их может быть больше десяти. Но не всегда наличие такого разнообразие будет нужным в повседневной жизни. Как правило, так и по сей день люди пользуются несколькими основными режимами, когда остальные становятся не столь актуальными.

Таким образом, рынок стиральных машин очень богат на предложение. Разброс цен очень большой. Дешевые модели будут оснащены основным рядом функций, но идут без дополнительных бонусов, таких как, контроль воды или отсроченный запуск. Конечно, чем выше стоимость, тем больше возможностей заложено в стиральной машине. Например, есть модели, которые идут с такой опцией, как сушка белья, тогда такой агрегат может заменить целую прачечную систему. Конечно, все зависит от возможностей и желания покупателя.