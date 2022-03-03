Качественная очистка титанового листа по технологии гидроабразивной обработки

Процесс очистки производится с использованием специальной установки КЛ-1600

Установка КЛ-1600 производит автоматическую струйную подачу рабочего раствора на поверхность металлического листа. Процесс занимает определенное время. В результате лист полностью очищается от окалины и получает наивысшее качество чистоты, которое соответствует стандарту Sa3, при низкой шероховатости Ra1,5 или менее.

В результате гидроабразивной очистки с использованием установки КЛ-1600 металлический лист не получает механических повреждений, не происходит коробления металла и изменения геометрических показателей. По окончанию обработки изделие получает максимально чистую поверхность равномерной матовой фактуры, качество очистки которой соответствует международному стандарту Sa3. При этом полностью удаляются все дефекты проката - пятна, риски, следы от валов. Поверхность металлического листа получает высокие антикоррозийные качества и начинает обладать стойкой адгезией к любому типу покрытия.

Полный процесс обработки, с использованием установки КЛ-1600 не занимает много времени, экономически выгоден, производится без пыли и не вредит экологии.

Полученная на выходе поверхность титанового листа кнсервируется бесцветным пассиватором, что позволяет не соприкасаться с наружной атмосферой. Это дает высокие антикоррозийные качества. Лист активируется и обезжиривается, все это дает множество положительных свойств при дальнейшем целевом использовании заготовки. Обезжиренная поверхность без консервационной смазки позволяет качественно и быстро проводить дальнейшую обработку, а именно:

- разные виды окрасочных работ;

- лазерная нарезка и фигурная выкройка;

- штамповочные операции;

- горячее и холодное цинкование;

- нанесение декоративно-защитного или иного вида покрытия.

Главные технические характеристики установки гидроабразивной очистки поверхности металлического листа КЛ-1600

Установка генерирует струйную автоматическую подачу рабочего раствора в котором присутствуют специальные абразивные материалы. Процесс очистки производится полностью в автоматическом режиме и управляется встроенным элетронным блоком.

Главное назначение установки КЛ-1600 это полное качественное удаление с поверхности листа:

- ржавчины;

- окалины;

- консервационных материалов;

- следов СОЖ;

- оксидных пленок.

При этом, качество обработки соответствует международному стандарту Sa3 с допустимой шероховатостью для подготовки металлического листа для нанесения различных покрытий.

Главными техническими узлами КЛ-1600 являются:

- камера очистки;

- камера промывки;

- осушитель;

- эстакады для загрузки и разгрузки материала;

- система вентиляции;

- шламоотделитель.

При небольших размерах, установка КЛ-1600 отлично обеспечивает рециркуляцию технологической среды (суспензии) с автоматическим отделением шлама. За счет использования воды, детали и узлы установки меньше подвержены износу, по сравнению с механизмами сухой чистки. Вода обеспечивает смазку. Вода и специальные добавки не позволяют замасливаться абразивному материалу, защищают детали и механизмы от коррозии, не дают скапливаться пыли и иным инородным частицам или механическим взвесям.

Программирование рабочего процесса производится на специальном сенсорном дисплее, на котором задаются такие параметры, как дли и ширина металлического листа, скорость процесса гидроабразивной чистки, шаг перемещения заготовки. Все это, обеспечивает удобство работы и минимальное участие оператора.

Сайт поставщика: ochistka-lista.ru