Качественная очистка титанового листа по технологии гидроабразивной обработки

Процесс очистки производится с использованием специальной установки КЛ-1600
Установка КЛ-1600 производит автоматическую струйную подачу рабочего раствора на поверхность металлического листа. Процесс занимает определенное время. В результате лист полностью очищается от окалины и получает наивысшее качество чистоты, которое соответствует стандарту Sa3, при низкой шероховатости Ra1,5 или менее.
В результате гидроабразивной очистки с использованием установки КЛ-1600 металлический лист не получает механических повреждений, не происходит коробления металла и изменения геометрических показателей. По окончанию обработки изделие получает максимально чистую поверхность равномерной матовой фактуры, качество очистки которой соответствует международному стандарту Sa3. При этом полностью удаляются все дефекты проката - пятна, риски, следы от валов. Поверхность металлического листа получает высокие антикоррозийные качества и начинает обладать стойкой адгезией к любому типу покрытия.
Полный процесс обработки, с использованием установки КЛ-1600 не занимает много времени, экономически выгоден, производится без пыли и не вредит экологии.
Полученная на выходе поверхность титанового листа кнсервируется бесцветным пассиватором, что позволяет не соприкасаться с наружной атмосферой. Это дает высокие антикоррозийные качества. Лист активируется и обезжиривается, все это дает множество положительных свойств при дальнейшем целевом использовании заготовки. Обезжиренная поверхность без консервационной смазки позволяет качественно и быстро проводить дальнейшую обработку, а именно:
- - разные виды окрасочных работ;
- - лазерная нарезка и фигурная выкройка;
- - штамповочные операции;
- - горячее и холодное цинкование;
- - нанесение декоративно-защитного или иного вида покрытия.
Главные технические характеристики установки гидроабразивной очистки поверхности металлического листа КЛ-1600
Установка генерирует струйную автоматическую подачу рабочего раствора в котором присутствуют специальные абразивные материалы. Процесс очистки производится полностью в автоматическом режиме и управляется встроенным элетронным блоком.
Главное назначение установки КЛ-1600 это полное качественное удаление с поверхности листа:
- - ржавчины;
- - окалины;
- - консервационных материалов;
- - следов СОЖ;
- - оксидных пленок.
При этом, качество обработки соответствует международному стандарту Sa3 с допустимой шероховатостью для подготовки металлического листа для нанесения различных покрытий.
Главными техническими узлами КЛ-1600 являются:
- - камера очистки;
- - камера промывки;
- - осушитель;
- - эстакады для загрузки и разгрузки материала;
- - система вентиляции;
- - шламоотделитель.
При небольших размерах, установка КЛ-1600 отлично обеспечивает рециркуляцию технологической среды (суспензии) с автоматическим отделением шлама. За счет использования воды, детали и узлы установки меньше подвержены износу, по сравнению с механизмами сухой чистки. Вода обеспечивает смазку. Вода и специальные добавки не позволяют замасливаться абразивному материалу, защищают детали и механизмы от коррозии, не дают скапливаться пыли и иным инородным частицам или механическим взвесям.
Программирование рабочего процесса производится на специальном сенсорном дисплее, на котором задаются такие параметры, как дли и ширина металлического листа, скорость процесса гидроабразивной чистки, шаг перемещения заготовки. Все это, обеспечивает удобство работы и минимальное участие оператора.
Сайт поставщика: ochistka-lista.ru