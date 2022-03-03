ента новостей

11:54
К 8 марта Исторический парк подготовил для женщин фотосет и экскурсию!
11:52
Выставка художницы Екатерины Шмелевой
09:52
Без Кью-Ар кодов
09:29
Экономику будут поддерживать
08:57
В Ленобласти полицейские применили табельное оружие при задержании вора
08:56
Ажиотажа в магазинах нет
08:55
В Петербурге задержали злоумышленников, которые мошенническим путем завладели двумя квартирами
16:49
В баскетбольном «Зените» состоялось собрание основной команды и руководства
14:06
Красота спасает мир, а доноры - жизни
14:02
Государственный Эрмитаж и музей «Херсонес Таврический» запустили новый онлайн-проект
13:29
В Петербурге полицейские пресекли деятельность теневых банкиров
13:27
В библиотеках Красносельского района стартовал поэтический конкурс памяти Цоя «Требуют наши сердца»
13:25
В Петербурге задержаны магазинные грабители
13:22
В Петербурге полицейские задержали опытного вора-рецидивиста
11:07
Почему стали меньше строить?
10:08
Поезд в Финляндию пока остается
08:54
Резервы имеются
15:59
В Петербурге бывший актер пытался ограбить банк
15:55
В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на стилиста
12:50
В Ленобласти «Сапсан» насмерть сбил мужчину
11:26
Школьники узнают правду
09:52
Не время брать кредит
09:03
Мы теперь не побратимы
13:14
В Ленобласти пенсионерка перевела «ясновидящим» почти 1,7 миллиона рублей
13:04
Пенсионер застрелился в центре Петербурга
12:55
Выставка «Просто о жизни»
12:53
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия
12:50
Масленица в Историческом парке
10:50
В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию
10:44
Выставка «Воздушные пути»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Качественная очистка титанового листа по технологии гидроабразивной обработки

Качественная очистка титанового листа по технологии гидроабразивной обработки

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ochistka-lista.ru
Процесс очистки производится с использованием специальной установки КЛ-1600

Процесс очистки производится с использованием специальной установки КЛ-1600

Установка КЛ-1600 производит автоматическую струйную подачу рабочего раствора на поверхность металлического листа. Процесс занимает определенное время. В результате лист полностью очищается от окалины и получает наивысшее качество чистоты, которое соответствует стандарту Sa3, при низкой шероховатости Ra1,5 или менее.

В результате гидроабразивной очистки с использованием установки КЛ-1600 металлический лист не получает механических повреждений, не происходит коробления металла и изменения геометрических показателей. По окончанию обработки изделие получает максимально чистую поверхность равномерной матовой фактуры, качество очистки которой соответствует международному стандарту Sa3. При этом полностью удаляются все дефекты проката - пятна, риски, следы от валов. Поверхность металлического листа получает высокие антикоррозийные качества и начинает обладать стойкой адгезией к любому типу покрытия.

Полный процесс обработки, с использованием установки КЛ-1600 не занимает много времени, экономически выгоден, производится без пыли и не вредит экологии.

Полученная на выходе поверхность титанового листа кнсервируется бесцветным пассиватором, что позволяет не соприкасаться с наружной атмосферой. Это дает высокие антикоррозийные качества. Лист активируется и обезжиривается, все это дает множество положительных свойств при дальнейшем целевом использовании заготовки. Обезжиренная поверхность без консервационной смазки позволяет качественно и быстро проводить дальнейшую обработку, а именно:

  • - разные виды окрасочных работ;
  • - лазерная нарезка и фигурная выкройка;
  • - штамповочные операции;
  • - горячее и холодное цинкование;
  • - нанесение декоративно-защитного или иного вида покрытия.

Главные технические характеристики установки гидроабразивной очистки поверхности металлического листа КЛ-1600

Установка генерирует струйную автоматическую подачу рабочего раствора в котором присутствуют специальные абразивные материалы. Процесс очистки производится полностью в автоматическом режиме и управляется встроенным элетронным блоком.

Главное назначение установки КЛ-1600 это полное качественное удаление с поверхности листа:

  • - ржавчины;
  • - окалины;
  • - консервационных материалов;
  • - следов СОЖ;
  • - оксидных пленок.

При этом, качество обработки соответствует международному стандарту Sa3 с допустимой шероховатостью для подготовки металлического листа для нанесения различных покрытий.

Главными техническими узлами КЛ-1600 являются:

  • - камера очистки;
  • - камера промывки;
  • - осушитель;
  • - эстакады для загрузки и разгрузки материала;
  • - система вентиляции;
  • - шламоотделитель.

При небольших размерах, установка КЛ-1600 отлично обеспечивает рециркуляцию технологической среды (суспензии) с автоматическим отделением шлама. За счет использования воды, детали и узлы установки меньше подвержены износу, по сравнению с механизмами сухой чистки. Вода обеспечивает смазку. Вода и специальные добавки не позволяют замасливаться абразивному материалу, защищают детали и механизмы от коррозии, не дают скапливаться пыли и иным инородным частицам или механическим взвесям.

Программирование рабочего процесса производится на специальном сенсорном дисплее, на котором задаются такие параметры, как дли и ширина металлического листа, скорость процесса гидроабразивной чистки, шаг перемещения заготовки. Все это, обеспечивает удобство работы и минимальное участие оператора.

Сайт поставщика: ochistka-lista.ru

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-06-2015, 00:03
Монтаж очистных сооружений
19-04-2019, 17:39
Прокатное оборудование для резки металлов
22-05-2016, 00:35
Обустройство рабочего места
9-08-2019, 23:07
Укладка плитки
30-10-2020, 15:28
Чистая вода в вашем доме
29-05-2016, 13:15
Автономная канализация для частного дома

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
258
24-02-2022, 10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
770
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
847
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
817
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
Наверх