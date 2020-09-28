Правильно выбираем металлическую ленту

В поисках самого крепкого обвязочного материала стоит обратиться к представителям ООО ЛАНТАПАК. Компания предлагает два вида расходного материала, который по своим показателям прочности превосходит все остальные расходники такого диапазона – это сверхпрочная металлическая лента марки ГОСТ и СИГНОД. Бухты из стальной полосы пригодятся:

промышленным предприятиям, которые производят станочное оборудование, стройматериалы, мебель и т.д.;

в деревообрабатывающем деле – для увязки штабелей леса, доски и других производных;

транспортным компаниям различных отраслей;

представителям коммунальных хозяйств и т.п.

Чтобы выбрать наиболее подходящий расходный материал, необходимо ориентироваться в его различиях.

Чем отличается СИГНОД от ГОСТа

Показатель на разрыв металлической ленты марки ГОСТ, в два раза меньше, чем СИГНОД, поэтому для очень тяжелых грузов лучше использовать именно второй вариант расходника. Тем более что он еще и очень вынослив к резким механическим воздействиям. Есть отличия и по показателям хранения. Стальная гостовская полоса делится на три вида (мягкая, нагартованная и оцинкованная) и, только один из них оцинкованная пригодна для обвязывания грузов, которые длительное время могут находиться под открытым небом. Тогда как «сигнодовская» лента обработана специальным воско-красочным покрытием и не боится ни влаги, ни других атмосферных проявлений. Но и стоит она дороже. Оба вида лент крепятся с помощью замка и клещей вручную или специальных инструментов (пневматический или аккумуляторный), но только мягкую металлическую ленту, изготовленную по ГОСТ, можно крепить старым «дедовским» способом с помощью гвоздей.

Выбор типа ленты

Расходный материал сверхпрочных возможностей выбирается в зависимости от:

конкретного назначения;

массы, целостности, наличия острых углов и жесткости упаковываемого груза;

особенностей погрузки/разгрузки и трансфера;

будущих условий хранения.

Чтобы сделать оптимальный выбор металлической ленты рекомендуем обратиться в торгово-производственную компания ЛЕНТАПАК. Менеджеры-консультанты всегда готовы подсказать, объяснить, помочь. Клиенты из регионов могут перейти на сайт интернет-магазина - lentapack.ru, здесь предоставлена вся необходимая информация. Жителей столицы ожидают по адресу: Москва, ул. Рябиновая, 32А. Обращайтесь – рекомендуем!