Едем из Москвы в Алмату: состояние дороги, погранпункты, особенности маршрута

Крупные игроки рынка ежегодно наращивают обороты грузоперевозки Москва — Алматы. Причина понятна: таможенное оформление упрощено, при обмене товарами между странами ЕАЭС контрагенты могут вернуть НДС. А если вы впервые собираетесь проехать по маршруту от российской столицы до крупнейшего города Казахстана, то в этой статье найдете полезную путевую информацию и рекомендации.

Маршрут в деталях

От Москвы до Уфы предстоит проехать по федеральной трассе М-7 «Волга». Эта автодорога связывает европейские регионы РФ с Сибирью и Дальним Востоком, трафик очень оживленный. Что нужно знать об этой трассе:

дальнобойщики называют «Волгу» самой опасной автомобильной дорогой в стране;

на пути встретится много аварийно-опасных участков с крутыми спусками, поворотами и подъемами. Следует внимательно следить за знаками на дороге;

поскольку маршрут пролегает в густонаселенной местности, проблем с автозаправками нет;

некоторые участки пути платные, сразу следует включить расходы на «Платон» в бюджет поездки.

От Уфы до Челябинска маршрут идет по трассе М-5 «Урал», затем надо свернуть на трассу Е-123 (она же М-36), которая идет через Троицк до Казахстана.

Автозаправочные станции на этом участке пути располагаются через каждые 160–180 км. Прежде чем попасть на территорию РК, предстоит пройти российский погранпункт Бугристое в Челябинской области и казахский пункт досмотра Карабалык в Костанайском районе. В начале и конце выходных на таможне очереди, будьте готовы к продолжительной остановке и запаситесь терпением.

На территории Казахстана дорога от пограничного контроля возле Костаная до Алматы проходит через всю республику. По пути предстоит несколько крупных городов: Костанай, Атбасар, Нур-Султан, Караганда, Балхаш, Приозерск. В районе озера Балхаш при возможности стоит запланировать длительную стоянку: в сезон сюда съезжаются отдыхающие со всей республики — и оно того стоит, пейзажи на озере прекрасны в любое время года.

Российским водителям и экспедиторам, которые отправляются в путь за границу Казахстана впервые, полезно учесть следующее:

на территории РК бензин дешевле, однако количество АЗС меньше;

за «Платон» в Казахстане по пути в Алмату платить не придется, поскольку система действует только на территории России.

А еще российским гражданам можно пребывать в РК без регистрации 5 дней. При нарушении срока — штраф.