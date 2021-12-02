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Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Грузоперевозки по России

Грузоперевозки по России

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Правила выбора транспортной компании для грузоперевозки по России

Существующим на рынке транспортным фирмам приходится постоянно вести борьбу за заказчиков. Они дают рекламу о себе в газетах, журналах, интернете. Но только на основе рекламы заказчикам бывает сложно сделать правильный выбор. Иногда фирма пишет о себе хорошо. Но на самом деле она не является в достаточной степени надежной. Но среди транспортных фирм в РФ есть те, что имеют большой опыт в грузоперевозках. Они работают без выходных круглосуточно, их услуги доступны по цене. Кроме того, они выполняют заказы в срок и ответственно относятся к выполнению заказа. Но определить это не так просто. Среди всей публикуемой рекламы заказчикам трудно бывает выбрать подходящую фирму, занимающуюся грузоперевозками. Большая часть потенциальных заказчиков, выбирая перевозчика грузов, смотрит на рекламные сообщения, в которых чаще всего говорится о скидках и низкой стоимости услуг. Уже при общении с менеджерами по телефону оказывается, что стоимость услуг выше, чем это было изначально указано в объявлении. Окажутся ли в итоге соблюдены сроки доставки, в этом случае тоже не совсем понятно. К стати, компания Like Move https://lmove.ru/kalkulyator занимается автомобильными, контейнерными и сборными грузоперевозками по всей России. Доп. услуги: страховка, упаковка груза и услуги грузчиков.
Итак, на что ориентироваться при выборе честно работающей транспортной фирмы?
Критерии выбора на самом деле простые. Для начала следует узнать о ценах на предоставляемые компанией услуги по телефону. Если цены слишком низкие, стоит насторожиться. Кроме того, задуматься стоит и в том случае, если фирма существует недавно. Бывает и так, что на рынке действуют мошенники. Они обычно набирают заказы, берут за них деньги (предоплату), а потом пропадают. Случается и так, что вроде бы компания нормальная, но она не идет на уступки потенциальным клиентам. Это может в ряде случаев свидетельствовать о сложностях в работе компании, в том числе финансовых. Так что в этом случае стоит задуматься о том, связываться ли с подобной компанией.
Транспортные компании сами регулируют свои цены. Они при этом учитывают существующий сейчас средний уровень цен на рынке грузоперевозок. Исходя из этого они с учетом различных параметров устанавливают свои собственные цены. При этом в стоимость услуг такая компания включит в том числе траты, идущие на содержание транспорта, на зарплату работникам, на уплату налогов, в том числе транспортного. Крупные фирмы с опытом работы, как правило, идут навстречу заказчикам при решении тех или иных вопросов. В частности, при необходимости они могут снизить стоимость услуг, особенно постоянным клиентам.
Так что осуществляя выбор подходящей транспортной фирмы, необходимо все тщательно проверить и узнать более подробную информацию. Кроме того, желательно запросить у перевозчика копии учредительных документов. Это даст возможность узнать, как долго работает эта фирма. Проверку компании можно выполнить самим. Но для этого нужны ОГРН и ИНН фирмы. Заказчик всегда имеет возможность заказать выписку о данной фирме из ЕГРЮЛ. Этот документ предоставляется на бесплатной основе. Но при этом получить его можно не сразу, а подождав пять суток.
Многие транспортные фирмы пишут в рекламе о разнообразных услугах, которые они дополнительно предоставляют при транспортировке груза. Во время разговора по телефону с менеджером следует уточнить, возможна ли организация сборных перевозок, есть ли возможность мультимодальной перевозки. Важно также поинтересоваться тем, какие еще услуги предоставляет транспортная фирма. В частности, это может быть экспедирование, осуществление вооруженного сопровождения, погрузка продукции. Важно также наличие полиса страхования ответственности. Его наличие позволяет подтвердить то, что перевозчик груза готов со своей стороны нести ответственность за обеспечение сохранности перевозимой продукции.

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