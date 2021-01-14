Доставка грузов транспортной компанией

Развитие торгового бизнеса с иностранными партнерами невозможно представить без грамотно организованной доставки товаров от продавца покупателю. Перевозку международных грузов, во избежание рисков краж и порчи транспортируемой партии, следует доверять только профессиональным компаниям. Организация должна иметь достаточный опыт работы в данной сфере и осуществлять деятельность на легальной основе. Обратившись к услугам проверенного перевозчика, клиенты получают массу преимуществ.

Достоинства сотрудничества с транспортными компаниями

Эффективная логистика – специалисты создают оптимальные маршруты следования, благодаря чему выполнение заказа происходит в точно оговоренные сроки

Штат профессионалов – в одной команде трудятся диспетчера, логисты, менеджеры, водители, которые работают на достижение единого результата, демонстрируя первоклассный подход к обслуживанию

Современный автопарк – предоставляются автомобили технически исправные и соответствующие грузу: тентованные, бортовые, рефрижераторные, цельнометаллические и прочие

Прозрачная стоимость услуг – ТК схорошей репутацией всегда работают по прозрачным тарифам без скрытых платежей за несуществующие услуги

Доверяйте лучшим!

Упрощенная государственная программа по выдаче лицензий на предоставление транспортных услуг дает возможность каждому владельцу грузового автомобиля называть себя перевозчиком. Однако это не является гарантией выполнения взятых обязательств. Многие подрядчики не несут ответственность за сохранность вверенного груза, доставляя его в непрезентабельном виде. Предъявить претензии таким грузоперевозчикам практически невозможно.

Никогда не сталкивались с необходимостью международной перевозки и ищите надежного исполнителя? Компания «ЕвроЛинии» более 15 лет предоставляет услуги на рынке грузоперевозок. За годы работы сотрудниками отработаны логистические маршруты, подготовлен собственный парк автомобилей. Клиенту еще до оформления заказа озвучивается стоимость перевозки и дополнительных услуг по реалистичным, не завышенным тарифам. Благодаря системе навигации, заказчик всегда может узнать о месторасположении груза. ООО «ЕвроЛинии» предоставляет всю отчетную документацию о выполненной работе. Доверяйте профессионалам и будьте спокойны за транспортируемые грузы!