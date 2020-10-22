Филиал мебельного магазина в другом городе: почему закрыли перспективную франшизу

ента новостей

19:33
Роль добровольцев в предотвращении чрезвычайных ситуа
19:29
Более 8000 единиц техники переведено на зимний режим эксплуатации в Ленинградской армии ВВС и ПВО
16:15
Ежегодный Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста» соберет представителей НКО
16:12
Открытый лекторий «Культура 2.0» в октябре и ноябре пройдет в онлайн-формате
12:47
Штурмовик Ил-2 восстановят военнослужащие ЗВО и мастера Невского ССЗ
12:11
Смольный обратился в Минэкономразвития с просьбой разрешить проверки управляющих компаний
11:49
Состоялось открытие четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»
11:38
В Петербурге без масок не пустят в общественный транспорт
11:33
В Ленобласти пройдет акции «Кабель жизни»
11:27
Троллейбусы Петербурга отметили день рождения
11:18
В Пушкине аферисты выманили у женщины более 2,4 миллиона рублей
11:14
В Ленобласти пьяного водителя полицейские задержали со стрельбой
10:59
В Ленобласти полицейские раскрыли серию краж с дачных участков
10:55
В Петербурге задержали закладчика растительных наркотиков
08:33
Пришлось выплатить 1 миллион рублей
08:32
Типы коронавируса
19:50
В Ленобласти военнослужащие подразделения спецназа ЗВО ознакомят юнармейцев региона с новейшими образцами вооружения
15:53
В Большом зале Филармонии выступит пианист Борис Березовский
15:18
Автоволонтеры акции #МыВместе в Санкт-Петербурге доставляют медиков до места работы
15:14
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение
14:34
Более 500 военнослужащих ЗВО, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, уволено в запас
12:08
В Петербурге мужчина выжил после падения с 9-го этажа
09:07
Без локдауна?
07:49
Учителя с коронавирусом
19:16
Как добровольцы и НКО помогают при чрезвычайных ситуациях
19:13
Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста»
19:10
В Ленобласти армейские повара соревновались в профессиональном мастерстве
19:09
Первые призывники из Санкт-Петербурга отправились на военную службу
13:21
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
12:42
В Петербурге лже-силовики выманили у пенсионера крупную сумму
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Филиал мебельного магазина в другом городе: почему закрыли перспективную франшизу

Филиал мебельного магазина в другом городе: почему закрыли перспективную франшизу

0
22
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Используя такой проверенный инструмент, как биржа грузоперевозок клиент легко имеет доступ к необходимым данным о водителях. 

Один известный бренд мебели эконом-класса в 2016-2017 годах собрался открывать филиал в регионе, значительно отдаленном от места производства. Филиалы открываются каждый день: одни и те же кофейни, школы балета для детей, барбершопы и пивоварни с одинаковыми вывесками можно встретить на окраине Москвы и на Дальнем Востоке. Однако прежде чем использовать известный торговый знак для заработков на новой территории, следует продумать нюансы. Если этого не сделать, вполне успешное предприятие может потерпеть крах. Почему это случилось в случае с известным мебельным брендом, расскажем далее.

Запуск франшизы: недосмотры руководства

Регион, где планировалось открыть торговлю мебелью известной марки, находился в отдалении от столицы. Ввиду этого спрос на бюджетную мебель был высокий, что было очень привлекательно. Однако не были учтены другие важные особенности:

  • Местные жители привыкли жить в своем темпе, и не были готовы менять уклад даже ради соблюдения корпоративной дисциплины и зарабатывания денег.

  • Повышать ценник на мебель было нельзя, поскольку это сразу приводило к снижению покупательского спроса.

  • У местных водителей, которые устроились работать в доставку, грузовые машины были в основном в плохом техническом состоянии.

В итоге уже в первые дни запуска франшизы начались проблемы:

  • Грузчики не знали, как разгружать и упаковывать мебель. В результате начались отказы от продукции на месте и после доставки (поцарапана полировка, грязная ткань обивки, сломанные ножки стульев и столов).

  • Экспедиторы часто путали комплекты мебели, привозили не те детали, или доставляли неполный комплект. На один адрес приходилось отправлять машину 2-3 раза, и все это за счет компании.

  • В силу местного колорита водители и грузчики не стремились исправить собственные недоработки. Вместо этого они начали винить в появившихся проблемах руководство.

Ответственность водителей и грузчиков за материальные ценности со склада компании была прописана в трудовом договоре. Разумеется, при устройстве на работу никто из сотрудников доставки договор не читал. Когда за поврежденные диваны и столы начали вычитать из зарплаты, люди стали возмущаться.

В результате подсчета убытков руководитель, который отвечал за организацию рабочего процесса на месте и считал зарплату, был вынужден спешно уехать из города, где произошла вышеописанная история. Сотрудники доставки, разозленные тем, что им отказались платить их кровно заработанные деньги, собирались разобраться с начальником по-своему. По стечению обстоятельств, столкновения удалось избежать. Однако филиал магазина закрыли, и больше мебельный бренд не пытался развиться в том регионе.

Как надо было делать доставку

Когда нужно организовать доставку крупногабаритных грузов по России, и от качества доставки зависит имидж и прибыльность предприятия, нельзя доверять людям с улицы. Нужно убедиться, что:

  • Водитель имеет опыт работы в доставке и отвечает за сохранность груза.

  • Грузовое транспортное средство достаточно безопасно для выполнения запланированного объема грузоперевозок;

  • Грузчики знают свою работу, включая нюансы упаковки и решение сложных погрузочно-разгрузочных задач.

Используя такой проверенный инструмент, как биржа грузоперевозок клиент легко имеет доступ к необходимым данным о водителях. Например, на бирже ATI.SU можно увидеть рейтинг водителя, данные об автомобиле и его технические характеристики. Все варианты доставки крупногабаритных грузов по России можно просмотреть в удобном интерфейсе на сайте биржи ATI.SU.

Если бы руководство мебельного производства воспользовалось услугами опытных грузоперевозчиков, развитие бизнеса в выбранном регионе пошло бы по плану. Попытка сэкономить на наемных водителях из числа местных владельцев старых ГАЗелей привело к убыткам для компании.

Вывод — не стоит недооценивать организацию доставки, особенно когда речь идет об имидже торговой сети.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-05-2017, 12:36
Филиал Петергофа во дворе на Богатырском
11-02-2016, 15:33
Все о мебели на заказ
18-02-2017, 22:18
Мягкая мебель как дизайн интерьера
28-09-2015, 00:01
Малогабаритная квартира - комфорт возможен
3-06-2017, 10:47
Филиал "Союзмультфильма" появился в Санкт-Петербурге
24-06-2015, 20:43
Как выбрать диван-аккордеон

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
263
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
291
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
420
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
694
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх