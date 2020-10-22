Филиал мебельного магазина в другом городе: почему закрыли перспективную франшизу

Один известный бренд мебели эконом-класса в 2016-2017 годах собрался открывать филиал в регионе, значительно отдаленном от места производства. Филиалы открываются каждый день: одни и те же кофейни, школы балета для детей, барбершопы и пивоварни с одинаковыми вывесками можно встретить на окраине Москвы и на Дальнем Востоке. Однако прежде чем использовать известный торговый знак для заработков на новой территории, следует продумать нюансы. Если этого не сделать, вполне успешное предприятие может потерпеть крах. Почему это случилось в случае с известным мебельным брендом, расскажем далее.

Запуск франшизы: недосмотры руководства

Регион, где планировалось открыть торговлю мебелью известной марки, находился в отдалении от столицы. Ввиду этого спрос на бюджетную мебель был высокий, что было очень привлекательно. Однако не были учтены другие важные особенности:

Местные жители привыкли жить в своем темпе, и не были готовы менять уклад даже ради соблюдения корпоративной дисциплины и зарабатывания денег.

Повышать ценник на мебель было нельзя, поскольку это сразу приводило к снижению покупательского спроса.

У местных водителей, которые устроились работать в доставку, грузовые машины были в основном в плохом техническом состоянии.

В итоге уже в первые дни запуска франшизы начались проблемы:

Грузчики не знали, как разгружать и упаковывать мебель. В результате начались отказы от продукции на месте и после доставки (поцарапана полировка, грязная ткань обивки, сломанные ножки стульев и столов).

Экспедиторы часто путали комплекты мебели, привозили не те детали, или доставляли неполный комплект. На один адрес приходилось отправлять машину 2-3 раза, и все это за счет компании.

В силу местного колорита водители и грузчики не стремились исправить собственные недоработки. Вместо этого они начали винить в появившихся проблемах руководство.

Ответственность водителей и грузчиков за материальные ценности со склада компании была прописана в трудовом договоре. Разумеется, при устройстве на работу никто из сотрудников доставки договор не читал. Когда за поврежденные диваны и столы начали вычитать из зарплаты, люди стали возмущаться.

В результате подсчета убытков руководитель, который отвечал за организацию рабочего процесса на месте и считал зарплату, был вынужден спешно уехать из города, где произошла вышеописанная история. Сотрудники доставки, разозленные тем, что им отказались платить их кровно заработанные деньги, собирались разобраться с начальником по-своему. По стечению обстоятельств, столкновения удалось избежать. Однако филиал магазина закрыли, и больше мебельный бренд не пытался развиться в том регионе.

Как надо было делать доставку

Когда нужно организовать доставку крупногабаритных грузов по России, и от качества доставки зависит имидж и прибыльность предприятия, нельзя доверять людям с улицы. Нужно убедиться, что:

Водитель имеет опыт работы в доставке и отвечает за сохранность груза.

Грузовое транспортное средство достаточно безопасно для выполнения запланированного объема грузоперевозок;

Грузчики знают свою работу, включая нюансы упаковки и решение сложных погрузочно-разгрузочных задач.

Используя такой проверенный инструмент, как биржа грузоперевозок клиент легко имеет доступ к необходимым данным о водителях. Например, на бирже ATI.SU можно увидеть рейтинг водителя, данные об автомобиле и его технические характеристики. Все варианты доставки крупногабаритных грузов по России можно просмотреть в удобном интерфейсе на сайте биржи ATI.SU.

Если бы руководство мебельного производства воспользовалось услугами опытных грузоперевозчиков, развитие бизнеса в выбранном регионе пошло бы по плану. Попытка сэкономить на наемных водителях из числа местных владельцев старых ГАЗелей привело к убыткам для компании.

Вывод — не стоит недооценивать организацию доставки, особенно когда речь идет об имидже торговой сети.