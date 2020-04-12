ента новостей

09:40
Маска не помогает?
09:35
Как обстоят дела с коронавирусом?
10:12
Оштрафовали за прием гостей
09:43
Автомобили все равно продаются
00:53
Чемпионат Белоруссии по футболу продолжается несмотря ни на что
15:54
На петербургском заводе нашли нарушения норм обращения с отходами
10:29
Коронавирус станет обычным заболеванием?
10:03
Юридический форум состоится
00:13
Онлайн-экскурсия по Третьяковской галерее
16:20
В Петербурге вандал осквернил храм Благовещения Пресвятой Богородицы
15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
15:08
Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга
15:01
В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку
08:54
Безработные активно регистрируются
08:52
Границы Ленобласти закрывать не будут
12:07
В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода
11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
11:50
В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений
11:39
В Ленобласти молодая женщина ограбила пенсионерку
11:35
Полицейские применили табельное оружие для поимки водителя-нарушителя
08:59
Ленобласть снабжает лесом многие страны
08:05
Кого обязали проверять на коронавирус?
14:28
В Ленобласти школьник выпал из окна
14:23
«Россия-Моя история» и волонтерский корпус «Наследники» запускают уникальный образовательный онлайн-проект
14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
10:09
Пеню и штрафы ЖКХ начислять не будут
09:36
ЕГЭ отменят?
23:10
Опубликована повестка заседания Заксобрания 8 апреля
19:28
Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт
19:26
С начала года в Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 2000 животных
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Отношения » Как планировать беременность после 30 лет

Как планировать беременность после 30 лет

0
7
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Как планировать беременность после 30 лет

В современном обществе возраст материнства постоянно сдвигается в сторону увеличения: раньше девушка становилась матерью в возрасте 20-25 лет, а сейчас многие женщины планируют первый раз беременеть после 30.

Это объясняется целым рядом важных факторов. Во-первых, большинство стремится обрести финансовую независимость, обеспечить необходимые жилищные условия, реализоваться в карьерном плане. Многие хотят успеть попутешествовать и увидеть мир до того, как обзаведутся детьми. Возраст вступления в брак также увеличивается с каждым годом. Немалый вклад в позднее материнство вносят современные средства контрацепции — сегодня партнеры сами решают, когда они станут родителями. У каждого найдутся свои причины, но здесь речь пойдет о том, как планировать беременность, когда Вам уже за 30. Либо можно стать донором яйцеклеток и тем самым помочь другим обрести счастливую беремонность.

Возможные проблемы при планировании и вынашивании

Что важно знать, если вы планируете рожать после 30? Существует два ряда потенциальных проблем.

• Статистические: все врачи будут приводить вам данные о старородящих матерях и их детях: вероятность зачатия ребенка с отклонениями значительно увеличивается после 35 лет, также растет вероятность выкидышей, внематочных беременностей, родовых осложнений. Но это потенциальные угрозы, то есть они могут произойти, а могут и не случиться.

• Практические угрозы зависят от вашего состояния здоровья, а также от наличия каких-либо хронических болезней и вредных привычек. Осложнения, обусловленные, к примеру, курением, коснуться всех курящих матерей. А хронические заболевания могут обостриться и существенно повлиять на ход беременности.

Вероятность зачатия действительно снижается с возрастом, но, как правило, любая относительно здоровая женщина в возрасте до 35 лет способна зачать ребенка в течении года.

Если вы планируете забеременеть после 30 (вне зависимости от того, рожали вы раньше или нет), необходимо следить за своим здоровьем. Нужно регулярно посещать специалистов, при необходимости своевременно проводить лечение. Необходимо поддерживать себя в форме. Во-первых, лишний вес может препятствовать зачатию. Во-вторых, женщины с лишними килограммами тяжелее переносят беременность и роды. В-третьих, избыточный вес сопровождается большим количеством хронических болезней, которые возможно помешают Вам стать мамой.

Итак, вы решили, что пора родить ребенка. Сначала придется посетить больницу: терапевт и гинеколог — обязательны. Если у вас нет никаких проблем, то вам просто пожелают удачи. В противном случае, сориентируют, каких специалистов необходимо посетить, какие анализы и обследования нужно сделать, возможно, пойдет речь о лечении. Так как мы говорим о плановой беременности, имеет смысл посетить дантиста, что позволит сберечь здоровье зубов и избежать стоматологических процедур (и лишних медикаментов) в период беременности. Женщинам, которые ведут сидячий образ жизни, рекомендуется заняться спортом. Это могут быть занятия йогой или бассейн — любая посильная физическая нагрузка пойдет на пользу и облегчит течение беременности. Женщинам в положении старше 30 необходимо строго следовать рекомендациям врачей. Необходимо соблюдать все предписания: диета, питьевой режим, физическая активность и так далее.

При правильном подходе к вопросу беременности, внимательном и своевременном наблюдении специалистов, соблюдении всех рекомендаций женщины старше 30 рожают абсолютно здоровых детей. Кроме того, «взрыв» гормонального фона, связанный с беременностью и родами, оказывает омолаживающий эффект на женский организм.

Мы желаем вам здоровых детей и счастливого материнства!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-11-2017, 21:47
Блогеры помогают собакам обрести дом
8-10-2017, 17:55
Разновидности недвижимости в Днепре
6-10-2017, 19:07
Доставка из США в Россию — радость от международных покупок
22-01-2017, 20:45
Как найти идеальную няню?
22-01-2017, 15:56
Бизнес на чистоте
17-03-2015, 23:21
Плюсы и минусы занятий боксом.

Происшествия на дорогах

0
238
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
245
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
355
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
817
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх