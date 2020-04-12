Как планировать беременность после 30 лет

В современном обществе возраст материнства постоянно сдвигается в сторону увеличения: раньше девушка становилась матерью в возрасте 20-25 лет, а сейчас многие женщины планируют первый раз беременеть после 30.

Это объясняется целым рядом важных факторов. Во-первых, большинство стремится обрести финансовую независимость, обеспечить необходимые жилищные условия, реализоваться в карьерном плане. Многие хотят успеть попутешествовать и увидеть мир до того, как обзаведутся детьми. Возраст вступления в брак также увеличивается с каждым годом. Немалый вклад в позднее материнство вносят современные средства контрацепции — сегодня партнеры сами решают, когда они станут родителями. У каждого найдутся свои причины, но здесь речь пойдет о том, как планировать беременность, когда Вам уже за 30. Либо можно стать донором яйцеклеток и тем самым помочь другим обрести счастливую беремонность.

Возможные проблемы при планировании и вынашивании

Что важно знать, если вы планируете рожать после 30? Существует два ряда потенциальных проблем.

• Статистические: все врачи будут приводить вам данные о старородящих матерях и их детях: вероятность зачатия ребенка с отклонениями значительно увеличивается после 35 лет, также растет вероятность выкидышей, внематочных беременностей, родовых осложнений. Но это потенциальные угрозы, то есть они могут произойти, а могут и не случиться.

• Практические угрозы зависят от вашего состояния здоровья, а также от наличия каких-либо хронических болезней и вредных привычек. Осложнения, обусловленные, к примеру, курением, коснуться всех курящих матерей. А хронические заболевания могут обостриться и существенно повлиять на ход беременности.

Вероятность зачатия действительно снижается с возрастом, но, как правило, любая относительно здоровая женщина в возрасте до 35 лет способна зачать ребенка в течении года.

Если вы планируете забеременеть после 30 (вне зависимости от того, рожали вы раньше или нет), необходимо следить за своим здоровьем. Нужно регулярно посещать специалистов, при необходимости своевременно проводить лечение. Необходимо поддерживать себя в форме. Во-первых, лишний вес может препятствовать зачатию. Во-вторых, женщины с лишними килограммами тяжелее переносят беременность и роды. В-третьих, избыточный вес сопровождается большим количеством хронических болезней, которые возможно помешают Вам стать мамой.

Итак, вы решили, что пора родить ребенка. Сначала придется посетить больницу: терапевт и гинеколог — обязательны. Если у вас нет никаких проблем, то вам просто пожелают удачи. В противном случае, сориентируют, каких специалистов необходимо посетить, какие анализы и обследования нужно сделать, возможно, пойдет речь о лечении. Так как мы говорим о плановой беременности, имеет смысл посетить дантиста, что позволит сберечь здоровье зубов и избежать стоматологических процедур (и лишних медикаментов) в период беременности. Женщинам, которые ведут сидячий образ жизни, рекомендуется заняться спортом. Это могут быть занятия йогой или бассейн — любая посильная физическая нагрузка пойдет на пользу и облегчит течение беременности. Женщинам в положении старше 30 необходимо строго следовать рекомендациям врачей. Необходимо соблюдать все предписания: диета, питьевой режим, физическая активность и так далее.

При правильном подходе к вопросу беременности, внимательном и своевременном наблюдении специалистов, соблюдении всех рекомендаций женщины старше 30 рожают абсолютно здоровых детей. Кроме того, «взрыв» гормонального фона, связанный с беременностью и родами, оказывает омолаживающий эффект на женский организм.

Мы желаем вам здоровых детей и счастливого материнства!