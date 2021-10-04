Рейтинг лучших квестов: ТОП-9

На сегодняшний день квест – это один из лучших видов отдыха для любой аудитории, вне зависимости от пола и возраста. Все участники такого веселья в итоге получают заряд положительных эмоций и остаются с наилучшими воспоминаниями.

Основные жанры квестов

Сейчас можно найти самые разные жанры квестов, среди которых большей популярностью пользуются:

детские – отлично подходят для организации детских праздников, чаще всего предлагают решение головоломок для поиска предмета, можно участвовать командами;

ужасы – это отличный вариант для тех, кто любит фильмы ужасы, зачастую помимо самих участников предлагаются актеры в соответствующих образах.

Для участия в квесте в первую очередь необходимо собрать компанию. Это должна быть команда единомышленников. Отлично подойдут друзья, коллеги по работе или просто родственники. Помимо групповых заданий могут встречаться еще и индивидуальные, но в любом случае важно, чтобы каждый участник мог проявить некоторые личные характеристики. Самое важное для прохождения любого квеста:

умение полностью погружаться в сюжет;

устойчивая, стабильная психика;

умение общаться и находить общий язык с окружающими людьми;

логика и рациональное мышление.

Сразу после того, как было оглашено задание, начинается отсчет времени, которое отводится на выполнение. Успешным завершение квеста считается только в случае, когда все участники выполнили задание в указанный срок.

Места, где проводятся квесты

Организаторы квестов всегда с особой тщательностью подходят к выбору места, где проводятся мероприятия. В зависимости от конкретной локации выбирается и сюжет будлущего мероприятия. Наиболее распространенными местами для проведения квестов считаются:

заброшенные чердаки и подвальные помещения;

стройки;

заброшенные транспортные средства, автобусы и троллейбусы;

пещеры с наличием нужного оборудования.

Подбором качественного места для проведения квеста занимается организатор с учетом всех пожеланий участников. Главная задача любой локации – полностью погрузить участников в сюжетную линию, создать необходимую атмосферу, чтобы все игроки вынесли из квеста яркие впечатления и незабываемые эмоции. При этом локация должна быть безопасной и подходить для конкретного возраста, если, например, они детские.

История современных квестов

В городе Минск квесты имеют большую популярность. Первые аналоги таких современных квестов появились в конце двадцатого века. Спровоцировали такое времяпрепровождение компьютерные игры. Сюжеты многих из этих игр до сих пор актуальны. Изначально все сюжеты строились на описке сокровищ или кладов, но со временем атмосфера стала все более напряженной, а сами сюжеты – разнообразнее. На данный момент квесты являются популярным времяпрепровождением в большом количестве стран. Все больше людей привыкают к такому виду отдыха, и интерес к квестам вовсе не зависит от возрастной категории.

1. "Отель с привидениями", или "Квест в комнате № 1408"

В одном из номеров происходит необъяснимая кончина М. Энслина, вызывающая много вопросов. При этом действует закономерность, которая выражается в постоянных и странных смертях посетителей. Известно, что до ухода М. Энслина из жизни произошло еще 42 таких случая.

Также представляет интерес тот факт, что в номере 1408 ни один гость не задерживается больше часа. Актуален вопрос о том, что же происходит в загадочном помещении. Возможно, причина заключается в потусторонних сущностях и сверхъестественной силе.

Каждый игрок имеет единственную попытку для того, чтобы разобраться в страшной тайне. "Отель с привидениями" — квест для отважных и дерзких, тех, кто не верит в мистику. Участник имеет уникальную возможность испытать свою смелость, скорость реакции в нестандартных обстоятельствах.

Некоторые игроки столкнутся с личными страхами и трансформируют их в новые качества. Если после подобного испытания не исчезнет намерение выявить слабые места внутри себя — отель с комнатой 1408 приглашает всех желающих.

Преимущества квеста:

возможность преодолеть внутренние ограничения;

тренировка смелости;

квест является составляющим в наилучших приключениях Минска.

Действие развивается в необычном городе, в ночное время суток. Можно отправиться в это приключение, испытав себя в борьбе с "Проклятием Эмили". Это увлекательное предложение завершает первую часть истории.

2. Квест "Форт Боярд. Искушение мудреца Фура"

Игра обрела множество поклонников всех возрастов, квест побуждает проникнуться всей душой к его головоломкам. Зона игры располагается в океане, где когда-то давно находилась французская тюрьма. Крепость удивительна тем, что сбежать из нее никому не удается при самом большом желании.

Игру "Форт Боярд. Искушение мудреца Фура" оценят люди, предпочитающие сложные задачи и загадочные места, те, кто получает вдохновение, оказавшись в сложной ситуации, посреди обстоятельств не для слабонервных.

Группе участников развивающихся действия будет предложено отыскать клад в крепости. Дойти до счастливого конца сумеют только наиболее смелые участники, у которых выражены задатки лидера. Они не сдаются при усилении препятствий, но уверенно ведут свою команду к успеху. В таком деле не лишними будут фантазия и развитая смекалка!

Главные положительные моменты:

единство команды, которое сохраняется и после игры: сближаются члены семьи, коллеги, друзья;

прекрасный и необычный способ интересно провести время;

место проведения квеста — огромное помещение, оформленное в соответствии с темой квеста;

ассоциации с реальным Форд Боярдом, соответствующим предложенному в передаче на ТВ.

Прогулка по старинной крепости в окружении участников, встреча со старцем Фура, решение его сложных заданий, овладение победоносным ключом — все это становится реальностью! Требуется только войти в число участников и пройти квест. Это позволит получить заряд адреналина и пережить незабываемые впечатления.

Существует достаточно причин сделать выбор в пользу подобного приключения. Игра предусматривает участие в любом возрасте, что и происходит в действительности: в это увлекательное испытание отправляются целыми семьями. В процессе достижения цели участники тесно объединяются и переживают сильные эмоции.

Игра "Форт Боярд" полезна тем, что способствует развитию мышления, стратегических способностей, логики. За полтора часа, отведенных на решение заданий, неповторимые "зашкаливающие" ощущения командам гарантированы.

3. Квест "В поисках сокровищ"

Многие мечтали путешествовать в поисках сокровищ древности. Тематическое приключение позволяет каждому сделать такую возможность реальной. "Каркас" игры основан на приключениях известного персонажа Индианы Джонса. Участники примеряют на себя роли кладоискателей. Их пути лежат сквозь сложные загадки и различные головоломки. Только победители смогут насладиться желанным призом.

Квест отличается не только увлекательными заданиями, но и необходимостью вести битву с бандитами, чтобы овладеть сокровищами. Секрет успеха кроется в командном подходе, исходя из того, что большая доля испытаний предполагает коллективное прохождение. Квест понравится семьям, а также подойдет для компании друзей.

4. Квест для детей "Ящик Пандоры"

Приключение приглашает добраться до сундука с сокровищами. Но не все так просто: для этого дети должны выполнить несколько интересных заданий. Так как игра предполагает участие детей, ведущим назначается актер, который должен управлять приключением и корректировать ход событий. В дополнение ко всему, юные участники находятся под присмотром.

Игровое пространство декорировано видом пещер с черепами. Участники должны пользоваться картами для продвижения к цели. Игра станет отличным вариантом для проведения праздника или коллективного отдыха семьями. Если участники на том или ином этапе испытывают затруднения, ведущий поспешит им на помощь.

Суть приключения в том, что дети взаимодействуют с сюжетом посредством продуманных подсказок. Чтобы воспользоваться ими, потребуется подключить хотя бы минимум воображения и смекалки, которые необходимы в разгадывании интересных тестов. Игра построена таким образом, что пройти квест становится возможным при коллективных усилиях. Это способствует развитию коммуникативных навыков юных участников.

Учитывая популярность квеста в организации детских дней рождения, предусматривается дополнительная программа с банкетом и шоу. Любители приключений смогут воспользоваться услугами фотографа, который поможет сделать незабываемыми все интересные моменты праздника.

5. Квест "Подземелье графа Дракулы"

Граф Дракула "открывает" тематику выживания среди вампиров. В основе истории — трансильванский князь Влад Цепеш, легендарная личность конца 15 века. Его помнят за невероятную жестокость и пытки подчиненных. Беспощадный правитель практиковал ужасные наказания, расправляясь с врагами и неугодными ему слугами.

Авторы квеста потрудились над тем, чтобы передать мрачную атмосферу Средневековья. Участники проникают в пещеру, где с каждым шагом их поджидает опасность, и где они вынуждены будут пройти множество уловок и столкнуться с различными тайнами. Приключение обозначено повышенным уровнем сложности, так как участники имеют особенное задание — сбежать из плена, что нелегко.

Сопутствующее сложности обстоятельство — страх, который не позволяет полностью сосредоточиться на предстоящих задачах. И только самым смелым суждено победить. Время на размышления ограничено: в общей сложности игроку дается один час.

Для кого подходит квест:

желающим получить заряд адреналина;

предпочитающим тематику вампиров и средневековья;

любящим испытания на смелость в приключении, полном ужасов;

предпочитающим триллеры;

скучающим в детских квестах.

Что касается последнего пункта, возникает непростой вопрос: насколько квест подходит детям? Юным любителям приключений предлагается специальная версия игры, в которой могут участвовать дети от 12 до 16 лет. Детский квест отличается в основном тем, что в нем отсутствуют актеры, поддерживающие нервное напряжение участников.

6. Квест-игра “Пила”

Если вы — настоящий поклонник хорроров и не раздумываете над тем, справитесь ли с очередным нервным потрясением, если стандартные квесты вызывают у вас скуку, в таком случае приключение, созданное по мотивам фильма "Пила", придется вам по душе.

С чем предстоит иметь дело? В соответствии с квестом, вы окажетесь в абсурдном логове хладнокровного маньяка Крамера с прозвищем "Конструктор". Он — истинный создатель ужаса, способный на хитрые уловки и опасные испытания. Справиться с ними удастся только продвинутым смельчакам, которые сумеют подняться над своими страхами.

Если вы ощущаете в себе достаточно храбрости, чтобы бросить вызов самому Конструктору — настало время отправиться в мрачную реальность "Пилы". Пройдите все задания от главного антагониста и вам откроется выход из запутанного лабиринта страхов. Помните: Джон Крамер далеко не прост, поэтому от участников требуется максимальная собранность и напористость. Для того, чтобы выбраться из логова, вам будет отведен лишь час.

Кто оценит эту игру по достоинству:

сторонники ярких эмоций и испытаний нервной системы на устойчивость;

любители сложных головоломок;

умные, самостоятельные, сильные духом люди.

Для участников, кому по душе более спокойный темп игры, предлагается помощь Ведущего, который даст совет по разгадыванию уловок хитрого Крамера. Для самых отважных существует шанс пережить полный спектр эмоций в сопровождении актера, играющего Джона Крамера: он изо всех сил постарается, чтобы участникам не удалось покинуть его логово. Поверьте, вам будет не до скуки!

7. Квест-игра “Дети шпионов”

Планируете совместное семейное времяпрепровождение? Любите дарить детям веселое настроение? В таком случае вам может понравиться увлекательное расследование в рамках квеста "Дети шпионов".

В чем суть игры? Участники должны побывать в роли секретных агентов и раскрыть таинственное исчезновение Флинта Локвуда, создателя машины времени. Все данные, переданные Свидетелем, отправляют к гостинице "Дельфин". Участники здесь отыщут доказательства того, что Флинт пребывает на территории отеля. Но в игру вступают мошенники, имеющие отношение к исчезновению ученого: они всеми доступными способами будут препятствовать выполнению миссии героев.

По этой причине любая информация в ходе расследования должна быть тщательно проверена. Свидетель станет советником, дающим ценные подсказки. Успехов вам, агенты!

Кому подойдет квест:

нестандартно мыслящим и физически развитым;

любителям командной игры;

поклонникам таинственного и приключений.

Чтобы приключение соответствовало ожиданиям любителей увлекательной игры, в процессе развития сюжета агентам на помощь придет актер квеста. Он станет источником ценных советов, а также уделит каждому участнику индивидуальное внимание. Помимо встречи с главным актером игроки столкнутся с антагонистами: это мошенники, которые намерены погубить расследование. Но Свидетель на стороне участников. Таким образом, дети в течение часа находятся в шпионской атмосфере приключений, чувствуют себя настоящими агентами, испытывающими весь азарт вверенной им задачи.

8. Квест "Пила: начало"

Квест привлекает своей непредсказуемостью и опасностями. В основе сюжета положены приключения по инициативе маньяка, от которого пострадало немалое количество людей. Участники для него — что послушные марионетки, которыми он распоряжается на свое усмотрение. Присутствующие на площадке ощущают настроение маньяка, который устраивает изматывающие испытания.

Главный смысл квеста — противостояние внутренним страхам с той целью, чтобы достичь финала и превозмочь маньяка. В соответствии с сюжетом фильма, злодей заставляет побывать героев в различных обстоятельствах, иногда - это кровавая сцена, или доводящая до испуга выходка. Все время маньяк контролирует участников, подпитывая их состояние ужаса разными способами.

Задания призваны растворить этот ужас, склоняя игроков к немедленным решениям, чтобы они могли приблизиться к финишу. Но пока игра в разгаре, вы неоднократно впадете в отчаяние, захотите спокойствия, но вряд ли оно будет вам предоставлено.

Подобный квест оставит вас надолго под впечатлением, и леденящие кровь моменты еще не скоро выйдут у вас из памяти. Игра приобретает особый вкус в компании лучших друзей, а по ее окончанию вы не раз вернетесь в прошлое, чтобы вспомнить и обсудить произошедшее.

Пока вы продвигаетесь от выполнения одного теста к следующему, на вас давит время. В том случае, если вы перестанете на него реагировать, или сконцентрируетесь на правильности ответов, то тем самым спровоцируете встречу с "инициатором веселья". А впечатления от подобной встречи накалят атмосферу. Чтобы лишить вас скорости, то и дело будут появляться скримеры. Но разве смысл в легкой игре?

9. "Проклятие Эмили: вторая часть"

Игра построена на основе жанра ужасов. Сюжет заключается в расследовании причины гибели Эмили. Героиня не справилась с тяжестью судьбы, после чего избрала самоубийство, повесившись. Пребывая на месте мрачного происшествия, участники должны будут проходить задания в атмосфере ужаса. Не так часто приходится совершать осознанный выбор между добром и злом, погружаться в контрастные эмоции, переходя от страха к отчаянию, ощущая безысходность и нечто более худшее.

В завершение квеста многие стремятся побывать в подобной атмосфере повторно, чтобы вместе с накалом чувств снова осознать себя победителем угнетающего хоррора. Будьте уверены: настоящая интрига вам гарантирована.

Для того, чтобы игра воспринималась максимально реалистично, создатели продумали следующие ее особенности:

качество компьютерной графики;

тщательно проработанные детали;

сложность заданий, предполагающая изворотливость и критический подход в решении тестов.

Цель игры — погрузить участников в атмосферу страха, вывести из себя. Помните: чтобы преуспеть в квесте, вам нужно обрести единство и стать дружной командой, которая шаг за шагом продвигается к победе. Приятной вам игры!