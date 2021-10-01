Обзор игры Slayin 2 для Nintendo Switch

Признаюсь с самого начала: главной причиной, по которой я решил попробовать Slayin 2 на Switch, был тот факт, что в игре есть режим совместной игры, и я просто не мог отказать себе в удовольствии провести несколько часов с сыном, истребляя монстров и веселясь, так же подробный гайд по этой игре на сайте Кови (https://kovi.ru) подттолкнул меня купить её и пройти от начала и до конца.

Благодаря своему ретро-вибратору и относительно дружелюбному семейному насилию (если вообще существует такое понятие), я подумал, что Slayin 2 - это идеальная игра для моего 7-летнего ребенка, чтобы перейти от Mario Party к чему-то более серьезному. И, к счастью, я не ошибся. Нам обоим она очень понравилась.

Конечно, официально эта игра рекомендована всем в возрасте от 10 лет и старше, но мой сын справился с ней довольно хорошо. Я лично считаю, что ограничения связаны с фактической сложностью игры, а не с насилием, которое, по правде говоря, сравнимо с обычной игрой Lego или Minecraft. Или, по крайней мере, я так считаю.

Но я отвлекаюсь... Вывод, который вы должны сделать с самого начала, заключается в том, что Slayin 2 - идеальная игра для совместной игры с другим человеком. На самом деле я считаю, что в кооперативном режиме она намного лучше, чем в режиме одиночной игры, она более веселая и полезная.

Сама игра определенно не является самой сложной из всех, в которые вы когда-либо играли: ни с точки зрения сюжета, ни с точки зрения геймплея. Но, несмотря на кажущуюся простоту, она очень сложна и увлекательна, всегда держит вас в напряжении.

Каждый этап проходит в одноэкранной среде, разделенной на две полосы: одна вверху, другая внизу, каждая из которых наводнена различными видами существ и врагов, которые любят усложнять вам жизнь. А в конце каждого этапа вас ждет последний вызов: все более сложная схватка с боссом.

Для управления персонажем используется всего несколько кнопок (влево, вправо, прыжок, смена полосы движения и использование специальной атаки). Даже базовые атаки выполняются автоматически, в бешеном движении слева направо, пытаясь увернуться от входящих атак или появляющихся отовсюду монстров и при этом уничтожить как можно больше.

Однако все обманчиво просто, как вы сами увидите: несмотря на то, что все происходит на одном экране, у вас никогда не будет ни минуты, чтобы перевести дух - будь то в одиночной игре или в кооперативном режиме. Это безостановочное действие, требующее сноровки и самоотверженности, если вы хотите успешно завершить уровень.

И много раз вы не сможете, особенно если вы играете в нее с семилетним парнем в качестве вашего помощника, позвольте мне сказать вам это...

В игре есть минимальные элементы RPG: у вас есть деревня, которая была разграблена и должна быть восстановлена, и вы будете активно участвовать в этом. Там вы сможете покупать новое оружие для своего персонажа, нанимать новых искателей приключений, улучшать свое оружие и так далее.

У каждого нового персонажа или оружия есть что-то, что делает их в какой-то степени уникальными - специальное движение или специальная атака, которые могут быть активированы в определенных ситуациях, давая вам больше или меньше преимуществ во время игры.

Опять же, ничего необычного - ни слишком сложного или запутанного - но всегда полезно иметь несколько вариантов и различные подходы к выполнению миссий, которые в некоторых случаях придется проходить снова и снова, чтобы стать достаточно сильным для продолжения.

Да, в Slayin 2 довольно много шлифовки, и вы можете видеть, что оригинальная игра была выпущена на мобильном устройстве. Хотя я не играл в оригинал, когда он был выпущен несколько лет назад, в сиквеле определенно чувствуется что-то похожее на мобильную игру.

Перемалывание, особенно когда вам приходится проходить один и тот же этап снова и снова, чтобы получить достаточно ресурсов для модернизации следующего оружия или разблокировки нового персонажа, чтобы иметь возможность продвигаться вперед, никогда не доставляет удовольствия. Это никому не нравится, независимо от того, насколько напряженными являются сражения и насколько увлекательными они кажутся. В конце концов, это надоедает, и нет никакого чувства удовлетворения от того, что делаешь одно и то же снова и снова.

Я понимаю, что это сделано для повышения уровня сложности и увеличения времени, которое вы проводите за игрой, но это не идеально. Тем не менее, это то, что есть, и это не является серьезным недостатком. К тому же, моему сыну, похоже, гораздо больше понравилось "шлифование", чем мне, так что, возможно, в конечном итоге это вопрос предпочтений.

По моему мнению, графика делает игру чрезвычайно приятной. Стиль пиксель-арт - это то, что мне определенно нравится, и Slayin 2 отлично справляется со своей работой, обеспечивая игроку постоянное удовольствие для глаз. В этой области игре действительно не к чему придраться.

Несмотря на небольшое раздражение, которое я испытываю из-за необходимости шлифовки для достижения прогресса, Slayin 2 - действительно хорошая игра. Я точно знаю, что она одинаково понравится и детям, и взрослым, а за свою цену игру можно считать кражей.

Она веселая, динамичная и сложная, в ней достаточно всего, чтобы вы остались довольны и не просили большего, но и не слишком много, чтобы вы почувствовали себя перегруженным и уставшим из-за массы доступных возможностей. Это та игра, в которую можно играть 5 минут или 5 часов подряд и не почувствовать разницы.

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