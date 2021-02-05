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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Хороший сайт о кино и сериалах

Хороший сайт о кино и сериалах

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Авторские рецензии и тематические подборки на интересные фильмы и сериалы, а так же фильмографии знаменитых актёров

Всем привет!
Могу себя назвать фанатом кино с детства. Первые воспоминания о фильмах в залах у меня еще с совсем юного возраста — дедушка водил по выходным, если я за неделю нигде не портачил. Мне нравилось в кинотеатрах, так и зародилось пристрастие к кино. Позже начал разбираться в теме, интересоваться историей кинематографа, и увлечение переросло в настоящую страсть. Меня сложно чем-то удивить, но я продолжаю ходить на премьеры каждую неделю (а иногда и не раз). Это кайф !

Адекватные и грамотные рассуждения о кино тоже люблю. У меня есть свой топ порталов, где можно почитать о новинках кинематографа, разборы фильмов, теорий, какие-то новости узнать или просто полистать статью о любимых актёрах. Отдельный момент — это подборки. Я обычно спокойный человек, но люблю обсуждать и спорить, а материалы из серии «Топ лучших фильмах о…» — это всегда широкое поле для дискуссий. И важно найти сайт, где тональность статей не будет оскорблять читателя. А тут с этим все хорошо, даже в комментариях быстро отвечают.

В данном случае был приятно удивлен, открыв для себя кинопортал Kino-Manya24. Во-первых, ребята там пишут грамотно. Во-вторых, адекватно, не создавая лишнего хайпа и не нарываясь на хейт. Ну и немаловажно, что оперативно дают информацию по новинкам, а на своем YouTube-канале даже трейлеры предстоящих фильмов разбирают (да и много других интересных штук делают).

У них очень много прикольных, действительно хороших статей и видео-материалов о кино, включая рецензии и те самые подборки, которые я очень люблю ! Хороший фильм — он реально как блюдо с послевкусием. Еду хочется посмаковать, а о кино — прочитать что-то, что было упущено во время просмотра, а затем еще и обсудить. Круто же !

Но тут есть один серьёзный вопрос: почему у них много классного и эксклюзивного контента, почти исключительно хорошие отзывы (и вроде не от ботов или проплаченных за две копейки бедолаг), но мало подписчиков ? Объясните, кто в теме, а то реально как-то обидно. Это, знаете, как когда хороший сериал закрывают после первого сезона. Я надеюсь, что портал и ютуб-канал не закроется из-за того, что пока так мало подписчиков...

Рекомендую совсем "свежие" и интересные работы на канале:

"Самые ожидаемые премьеры 2021 года",

"Самые ожидаемые фильмы 2021 года",

"Топ фильмов ужасов, которые стали реальностью".

Из старых работ очень запомнились:

"Критики против зрителей",

"Топ фильмов в стиле Гая Ричи", и "Топ фильмов в стиле Квентина Тарантино".

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