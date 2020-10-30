Чистая вода в вашем доме

Трудно переоценить роль воды для жизни на нашей планете – ведь именно она стала колыбелью для существ, которые через миллиарды лет выйдут на сушу, а затем разовьются до вида Homo Sapiens. Большей частью мы с вами состоим из воды, без неё (в зависимости от условий окружающей среды) человек способен прожить от 2 до 10 дней. От качества потребляемой воды зависит наше здоровье, так что относиться к тому, что мы пьем, следует предельно внимательно и по возможности использовать фильтры для воды.

Во времена СССР действовали жесткие стандарты качества питьевой воды – её можно было смело пить из-под крана или колонки на улице. Времена капитализма и всеобщей оптимизации привели к тому, что качество воды в целом ряде регионов нашей страны как минимум сомнительное. Использование средств для дополнительной очистки воды в бытовых условиях давно стало признаком хорошего тона и желанием сохранить здоровье себе и своим близким.

Разнообразные бытовые фильтры успешно решают задачу по очистке воды от наиболее распространенных типов загрязнений. В первую очередь речь идет об удалении механических примесей – мелких частиц, ржавчины и извести. Фильтры грубой очистки способны уловить лишь крупные частицы, оседающие в воде под собственным весом. Более мелкие частицы свободно переносятся водой, так что задача очистки от них была и остается актуальной – в результате вода приобретает нормальный цвет и вкус.

Второй и не менее востребованный момент – очистка воды от химических примесей. Ни для кого не секрет, что множество очистных сооружений до сих пор использует хлор в качестве обеззараживающего реагента. Полностью избавиться от него получается далеко не всегда. В результате вода приобретает характерный запах и пить её просто неприятно. Добавьте к этому загрязнения солями тяжелых металлов, фенолами и остатками нефтепродуктов (экологическая ситуация вокруг нас ухудшается с каждым годом) – от каждого из них необходимо избавиться, и фильтры Аквафор делают это избавление наиболее качественным.

И наконец, в ряде случаев может потребоваться очистка воды от биологических загрязнителей там, где отсутствует централизованное водоснабжение. Выезд на природу или дачу с фильтром станет гораздо безопаснее – вам не придется переживать за качество потребляемой воды.

В плане конструктивного исполнения фильтры максимально разнообразны – легко подобрать оптимальный вариант, который подойдет именно вам. Самый простой и известный каждому – фильтр-кувшин, привлекательное в плане стоимости решение, позволяющее получать чистую питьевую воду в каждом доме. Более продвинутые модели могут работать непосредственно с централизованной системой водоснабжения – например, одеваться на кран в виде специальной насадки или подключаться непосредственно к водопроводной сети. А для выезда на природу или на дачу идеальным решением станет фильтр-насадка на обыкновенную питьевую бутылку из пластика.

Производительность фильтра зависит от его конкретной модели и чаще всего привязана к объему воды, который можно через него пропустить. После этого необходимо заменить картридж – это очень простая процедура, в том числе и для моделей, подключаемых к системам центрального водоснабжения.

Приобрести приборы водоочистки можно как в профильных магазинах, занимающихся реализацией фильтров для очистки воды, так и в обычных розничных сетях.