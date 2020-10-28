Как собрать ребенка в летний оздоровительный лагерь

Лето – это хорошая пора для отдыха взрослых и детей. Летом хочется отдохнуть от учебного года, съездить к родственникам, на море, или к родным друзьям за город.

Но не всем хватает на это средств, ведь с каждым годом дорожают билеты и путевки, да и отпуск родителей может не попасть на летний период. Тогда хорошим решением является отправка ребенка в летний оздоровительный детский лагерь в пригороде или за городом. Почти все детские лагеря расположены в лесной зоне, многие лагеря имеют бассейны и построены рядом с водоемами (река, пруд, море, озеро). Подобрать подходящие для вашего ребенка детские лагеря в Москве и Московской области можно в соответствующем интернет-каталоге Incamp.ru. Воспользуйтесь надежным сервисом бронирования путёвок и получите профессиональную консультацию при выборе детского лагеря.

В загородном летнем лагере ребенок может загорать и купаться, играть с детьми сверстниками на свежем воздухе, за смену (20-22 дня) подружиться и найти себе новых друзей. Программы летних лагерей интересны и полезны. Ваш ребенок будет участвовать в развлекательных конкурсах и спортивных праздниках (эстафетах), которые организуют и проводят воспитатели лагеря. Родители могут отдохнуть и не переживать, ведь ребенка в детском лагере всегда накормят и за ним присмотрят взрослые. Ребенок в лагере может посещать спортивные секции, играть на спортивных волейбольных и футбольных площадках. Для них будут организовывать творческие кружки и устраивать праздники (Нептуна, например) и конкурсы. Детские летние оздоровительные лагеря помогут ребенку укрепить свое физическое здоровье, дадут творческое развитие.

Если ваш ребенок поедет в летний детский лагерь впервые, то вам необходимо знать какие существуют требования в данном лагере, какие документы необходимо подготовить для лагеря и что следует взять ребенку с собой:

- В первую очередь подготовьте медицинские документы, которые необходимы медработнику лагеря и документы для администрации лагеря. Это медицинская справка на школьника, отъезжающего в пионерский лагерь с указанием всех прививок (в том числе от клещевого энцефалита, если есть таковая) по форме № 079У, которая выдается по новому приказу Минздрава только за 3 дня до отправки ребенка в лагерь. Также сделайте копию медицинского полиса ребенка на всякий случай. Не забудьте взять путевку в пионерский лагерь и указать в ней о наклонностях и увлечениях вашего ребенка для Администрации лагеря.

- Ребенку следует взять с собой теплую одежду (кофту или свитер на холода, куртку на дожди), погода не всегда может стоять жаркая. Вечером или после обильных дождей в летних домиках становится влажно, поэтому положите теплую футболку или кофточку с длинными рукавами. Обязательно ребенку положите тапочки, в уличной обуви ему не разрешат ходить в спальной комнате.

- Возьмите гигиенические принадлежности (мыло, пасту и зубную щетку, расческу, мочалку с шампунем, полотенце для душа и сланцы).

- Не забудьте про запасное белье нижнее, это несколько пар трусов, носков, летний головной убор, плавки или купальник для купания в водоеме. На ноги необходимы босоножки или сандалии и обязательно кроссовки. Резиновые сапоги можно брать по вашему желанию.

- Возможности стирать испачканную одежду у ребенка не будет, даже если он захочет это сделать, а стирать ему в лагере никто не будет, поэтому необходимо взять запасную верхнюю одежду (футболки, рубашки, платья, туники, штаны, шорты…) для смены грязной. Потребуется и спортивная форма, это футболка и спортивные штаны для спортивных мероприятий.

- Не давайте с собой детям дорогие фены, драгоценные вещи, дорогие телефоны (подберите дешевый мобильный телефон с хорошей связью). Нельзя давать ребенку кипятильники, зажигалки, свечи, различные режущие и острые предметы.

- Можно дать ребенку с собой репелленты три в одном (от комаров, мошек и клещей).

- По вечерам у ребенка будет свободное личное время, поэтому можно положить с собой фломастеры, ручки, цветные карандаши и бумагу, любимую книжку, игрушку.

Инструктируйте обязательно детей перед поездкой в летний лагерь. Объясните ребенку, что не следует есть на территории лагеря незнакомые ягоды, что нельзя при купании заплывать далеко. Также детям надо объяснять, чтобы они не уходили одни далеко от вожатых, не разводили огонь и не пользовались чужими электроприборами и стальными режущими предметами. Подскажите ребенку, чтобы он всегда обращался к медработнику, если почувствовал вдруг недомогание, чтобы не нарушал принятый в лагере распорядок дня.

Еще один важный момент надо знать родителям. Детский лагерь — это другой мир и ребенку необходимо в нем освоиться. Особенно это важно для детей, которые впервые поедут в летний лагерь. Детям необходимо будет приучиться к самостоятельной, без родителей жизни в лагере. Родители должны спокойно относиться к возможным слезам и жалобам ребенка о том, что ему хочется домой, ведь дети будут скучать по дому, их будет пугать сначала чужая обстановка, даже если им интересно в лагере. Дайте ребенку с собой любимую игрушку, семейные фотографии, книжку, то есть то, что напомнит ему о доме, когда он загрустит. Обязательно один раз в неделю следует навещать ребенка (если есть возможность, то и чаще), чтобы привезти ему печенье и сладости, привезти чистую одежду и забрать грязную, и конечно, чтобы ребенок порадовался встрече с вами, пообщался и рассказал о своих достижениях и проблемах.

Помните, ребенок в летнем оздоровительном лагере найдет много новых друзей, научится по-новому общаться и станет более коммуникабельным, а это ему поможет в школе. Его научат полезным вещам, он приобретет новые навыки, разовьется творчески, укрепит свое здоровье, станет самостоятельнее и взрослее и ему надо дать этот шанс.