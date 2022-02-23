Как украсить праздничный стол

Мероприятие, предполагающее совместный обед, нуждается в красивой сервировке. Каждое событие требует индивидуального подхода к оформлению стола. Серебряные наборы для специй, установленные в центре стола, украсят любое торжество, добавят роскоши и изысканности празднику.

Правила красивой сервировки стола в домашних условиях

Украшение стола для домашнего празднования осуществляется разными способами, не идущими вразрез торжеству. Есть ряд универсальных правил, которые позволят избежать ошибок в оформлении:

Наслаждаться моментом. Люди старой закалки привыкли откладывать красивую посуду для особого случая. Это ошибка. Для совместного ужина с мужем используйте самые красивые приборы, тарелки, бокалы. Вкус блюд во многом зависит от подачи. Избавиться от ненужных вещей. Во время ежедневного обеда с семьей множество салфеток, цветочных композиций будут неуместны. Соблюдать единство стиля. Красивые тарелки с каймой, позолоченные приборы будут смотреться гармонично, если подходят под дизайн интерьера и тематике мероприятия. В семейном кругу достаточно подходящей скатерти, без лишней вычурности. Использовать комплекты. Нередко часть столовых приборов разбивается, теряет свой вид. В этом случае элементы из разных наборов гармонировать друг с другом. Правильное покрытие. При наличии красивой столешницы, скатерть излишня. Если стол утратил привлекательность, достаточно скрыть недостатки под прозрачной клеенкой или тонкой скатертью.

Соответствие данным рекомендациям поможет избежать типовых ошибок при сервировке стола. Для создания праздничной атмосферы, целесообразно воспользоваться дополнительными приемами.

Основные моменты украшения блюд праздничного стола

Красивая нарезка – важный элемент украшения стола. Однако для положительного результата важно все правильно организовать и подобрать подходящую посуду, приборы, салфетки. Оптимизировать процесс можно, учитывая следующие моменты:

Избегать лишних трат. Не нужно стремиться покупать одинаковую посуду. Современные модные тенденции направлены на использование разноцветных, ярких приборов. Выбирать одинаковое стекло. Несмотря на предыдущий пункт, фужеры и бокалы должны быть из одного ансамбля. Беспроигрышный вариант – прозрачное стекло. Разный фасон и расцветка вызовут дисбаланс. Соблюдать единый стиль. Целесообразно заранее определить дизайн. Процесс сервировки не самый удачный для совмещения разных решений. Создать уют. Передать домашний комфорт и семейную атмосферу поможет текстиль в мелкую клетку. Поиграть с фактурой. На праздничном столе интересно смотрятся бамбуковые подложки, тканевые салфетки, тонкие коврики из соломы, расположенные под тарелками. Соблюдать цветовое единство. Оттенок текстиля должен быть на пару тонов светлее основного цвета столовых приборов. Лучше остановиться на льне, хлопке.

Для дополнительного комфорта, не стоит забывать о соусниках, специях, установленных на столе.

Варианты красивой нарезки

Оригинальность и умения хозяйки подчеркнет красивая нарезка. Она служит визуальным украшением, являясь акцентом стола. В зависимости от используемых продуктов нарезка бывает нескольких видов.

Мясные деликатесы

Для создания композиции потребуется несколько сортов мяса, колбасы. Для основы подойдет большое белое, плоское блюдо, по краям которого уложена сырокопченая колбаса, нарезанная тонкими ломтиками.

Центр оформляется свернутыми мясными чипсами, сформированным в лепестки карбонатом, любимыми сортами колбас.

Нарезка из сыров

Несколько сортов сыра выкладываются на специальное блюдо. Чем больше видов, тем интереснее смотрится оформление. Несколько оттенков желтого цвета смотрится выигрышно на праздничном столе. В качестве дополнительного декора используется зеленый горошек, оливки, маслины, апельсиновые дольки.

Выкладка овощей

Для создания овощных композиций преимущественно используются огурцы, томаты, редис, лук, морковь, болгарский перец, зелень для украшения. Огурцы нарезают пластинками вместе с кожурой, формируя из них розочки, волны, цветочные лепестки.

Лук, помидоры, редис вырезают фигурным ножом, что придает им схожесть с пионом. Располагают композицию по центру тарелки. Далее укладывают томаты, чередуя с огурцами. При наличии художественных навыков, можно создать на блюде целую картину из овощей.

Нарезка из фруктов

Детский праздник не обходится без сладких блюд и фруктов. Малышам будет гораздо интересней, если тарелка будет оформлена необычным образом. Чтобы не отвлекать внимание от композиции, уместно выбрать прозрачную тарелку квадратной формы.

Вариантов нарезки много, в зависимости от используемых фруктов. Киви выкладывают кружочками, предварительно очищенные мандарины – дольками, груши и яблоки подойдут для создания животных, птиц. Виноград служит не только угощением, но и дополнительным декором.

Грамотная сервировка не ограничивается расстановкой приборов и нарезкой, важно подавать горячие блюда и закуски в посуде, соответствующей тематике мероприятия и общему стилю оформления. В этом случае гости оценят труды хозяйки и безупречный вкус.