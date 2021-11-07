ента новостей

10:56
Долгожителей поддержат деньгами
10:23
Ковидные каникулы завершаются
09:34
Школьники вернутся
00:51
Красивая и важная победа баскетбольного «Зенита» над чемпионом Евролиги
09:57
А вот и первая елка!
09:18
Когда ПЦР может стать ошибочным
08:38
Как подтверждать QR-код
01:19
Немыслимо плохие результаты баскетбольного ЦСКА и в Евролиге, и в матче Единой Лиги ВТБ с «Калевом»
10:09
Лучше вакцинироваться в поликлиниках?
10:02
Германия переживает «массовую» пандемию непривитых
09:57
Индийская вакцина против Covid-19 получила одобрение
09:52
В Петербурге задержан директор фирмы похитивший внедорожник
09:39
Что с поддержкой?
08:36
Почему необходимо периодически вакцинироваться?
14:20
На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют движение
14:14
Петербургский росгвардеец Александр Комаров завоевал золото на первенстве мира в Белграде
11:53
В Мурино работник шиномонтажа угнал "Мерседес"
11:45
Международный фестиваль медиаискусства в Петербурге
10:54
На Филиппинах правозащитники заявили о многочисленных жертвах из-за жестких действий полиции
10:43
Два лондонских полицейских признались, что поделились фотографиями убитых сестер
10:33
Китай призывает семьи запасаться продуктами питания
10:28
В Ленобласти задержаны двое полицейских, которые покрывали автоугонщиков
09:58
Колбаса бывает нелегальной
09:33
В Петербурге высокие темпы вакцинации
09:06
В лидерах по «удаленке»
00:30
Андрей Кузьменко сделал дубль, но СКА проиграл «Металлургу» по буллитам
14:38
В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки
14:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:32
В Петербурге за сезон на водных экскурсиях побывали около 560 тыс. пассажиров
10:33
Илон Маск предложил продать часть своих акций Tesla «прямо сейчас»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Как выбрать правильный фейерверк на праздники?

Как выбрать правильный фейерверк на праздники?

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Зажигаем в Новый год! Как выбрать правильный фейерверк на праздники?

Новый год – чудесный праздник. А чтобы сделать его еще более праздничным, многие люди зачастую приобретают фейерверки. Только вот обилие пиротехники вводит в ступор, так как, не имея опыта и определенных знаний, совершенно не понятно, какой именно вид фейерверка выбрать. Кстати, заказать пиротехнику недорого можно в магазине пиротехники «Пироассорти.

Вариант 1 – свечи бенгальские

Данный вид пиротехники является одним из самых простых и безопасных изделий. Бенгальские огни стоят достаточно дешево, а также использовать их можно в домашних условиях. Однако если человек приобретает большую бенгальскую свечу, то ее лучше воткнуть в снег для создания праздничного эффекта, так как искры от нее могут вызвать возгорания.

Вариант 2 – хлопушка

Этот вид пиротехники лучше использовать на открытом пространстве, но некоторые их виды предназначены и для закрытых помещений. При этом некоторые хлопушки не только дают характерный звук при использовании, но и выдают серпантин или конфетти, что создает более праздничную обстановку. Конечно, стоит учесть это, если в доме ковры, ведь они очень плохо чистятся от конфетти. Стоят такие виды изделия тоже относительно недорого.

Вариант 3 – римские свечи

Такой вариант пиротехники нельзя запускать в руках, ведь это довольно опасно. Сама конструкция выглядит как картонная трубка, в которой есть фитиль для запуска салюта. В данном случае не лишним будет прочитать инструкцию по применению, ведь без ее прочтения можно навредить своему здоровью.

Вариант 4 – ракеты

Этот тип пиротехники выглядит как палка с прикрепленным к ним фитилем для запуска. Ракеты гораздо мощнее и дороже, чем римские свечи. Конечно, есть и бюджетные варианты, однако они не дадут фееричного салюта, хотя тоже довольно неплохо выглядят. Но если не скупиться на покупку более дорогостоящей ракеты, то можно увидеть очень красивый салют, который оставит лишь приятные воспоминания.

Вариант 5 – фонтаны

Это идеальный вариант пиротехники для тех людей, которые будут праздновать Новый год с маленькими детьми. Ведь при их использовании не будет хлопков, которые присущи петардам или хлопушкам, зато красивое «шоу» они точно покажут. Да и цена на них обычно установлена дешевая.

Вариант 6 – петарды

Данный вариант петарды больше распространен среди молодого населения, так как он доступен для покупки молодыми людьми, но больше всего петарды привлекают своим громким звуком. Это ли не повод напугать взрослых? Конечно, использование петард также должно происходить по инструкции и под наблюдением взрослых (если ее запускает ребенок).
При этом петарды могут иметь разные формы, а соответственно и разные стили проявления своей работы.

Вариант 7 – батарея салютов

Эта пиротехника представляет собой целые наборы фейерверков, которые заранее упакованы в одну картонную коробку. Смысл батареи в том, чтобы почти одновременно запускать сразу несколько залпов, чем поджигать по одной свече или ракете. Однако батареи могут быть, как и бюджетными (примерно от 350 рублей за 7 залпов), так и дорогостоящими (от 20 тысяч рублей за более сотни залпов). Выбор стоимости определяется не только бюджетом покупателя, но и его ожиданиями от проведения салюта. Например, крупные компании при праздновании Нового года могут приобретать и дорогостоящие батареи салютов. А вот обычным покупателям подойдет и небольшая батарея.

О чем не стоит забывать?

Во-первых, приобретать любой вид пиротехники (даже если это безобидные бенгальские огни) необходимо только в магазинах, где есть именно такая специализация. Поэтому не стоит приобретать, например, батарею салютов в очередном гипермаркете, ведь ответственности за их использование магазин точно не несет.
Во-вторых, по первому требованию покупателя магазин пиротехники должен предоставлять клиенту инструкцию к товарам на русском языке, а также всю информацию об использовании и хранении пиротехнического товара. При этом важно, чтобы на коробке был указан производитель и даты выпуска и окончания срока годности товара.
И самое главное – если вдруг любой вид пиротехники не сработал при его поджоге, не стоит пытаться сделать это еще раз, так как товар может легко взорваться и нанести ущерб здоровью близстоящих людей. Лучше постараться издалека залить изделие водой, а потом утилизировать его.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-12-2019, 08:32
Как правильно хранить пиротехнику?
23-08-2014, 12:50
Какой вид фейерверка выбрать на праздник?
23-12-2012, 19:11
Перед матчами «Зенита» у болельщиков искать пиротехнику будут собаки
3-03-2021, 12:36
Виды антисептиков для рук
16-11-2012, 07:33
«Зенит» оштрафовали за бросание фанатами пиротехнических изделий
14-03-2016, 13:01
Правильный выбор велосипеда

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
219
1-11-2021, 14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
0
250
28-10-2021, 14:07
В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку
0
249
27-10-2021, 13:55
На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком
0
702
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
Наверх