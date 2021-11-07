Как выбрать правильный фейерверк на праздники?

Новый год – чудесный праздник. А чтобы сделать его еще более праздничным, многие люди зачастую приобретают фейерверки. Только вот обилие пиротехники вводит в ступор, так как, не имея опыта и определенных знаний, совершенно не понятно, какой именно вид фейерверка выбрать. Кстати, заказать пиротехнику недорого можно в магазине пиротехники «Пироассорти.

Вариант 1 – свечи бенгальские

Данный вид пиротехники является одним из самых простых и безопасных изделий. Бенгальские огни стоят достаточно дешево, а также использовать их можно в домашних условиях. Однако если человек приобретает большую бенгальскую свечу, то ее лучше воткнуть в снег для создания праздничного эффекта, так как искры от нее могут вызвать возгорания.

Вариант 2 – хлопушка

Этот вид пиротехники лучше использовать на открытом пространстве, но некоторые их виды предназначены и для закрытых помещений. При этом некоторые хлопушки не только дают характерный звук при использовании, но и выдают серпантин или конфетти, что создает более праздничную обстановку. Конечно, стоит учесть это, если в доме ковры, ведь они очень плохо чистятся от конфетти. Стоят такие виды изделия тоже относительно недорого.

Вариант 3 – римские свечи

Такой вариант пиротехники нельзя запускать в руках, ведь это довольно опасно. Сама конструкция выглядит как картонная трубка, в которой есть фитиль для запуска салюта. В данном случае не лишним будет прочитать инструкцию по применению, ведь без ее прочтения можно навредить своему здоровью.

Вариант 4 – ракеты

Этот тип пиротехники выглядит как палка с прикрепленным к ним фитилем для запуска. Ракеты гораздо мощнее и дороже, чем римские свечи. Конечно, есть и бюджетные варианты, однако они не дадут фееричного салюта, хотя тоже довольно неплохо выглядят. Но если не скупиться на покупку более дорогостоящей ракеты, то можно увидеть очень красивый салют, который оставит лишь приятные воспоминания.

Вариант 5 – фонтаны

Это идеальный вариант пиротехники для тех людей, которые будут праздновать Новый год с маленькими детьми. Ведь при их использовании не будет хлопков, которые присущи петардам или хлопушкам, зато красивое «шоу» они точно покажут. Да и цена на них обычно установлена дешевая.

Вариант 6 – петарды

Данный вариант петарды больше распространен среди молодого населения, так как он доступен для покупки молодыми людьми, но больше всего петарды привлекают своим громким звуком. Это ли не повод напугать взрослых? Конечно, использование петард также должно происходить по инструкции и под наблюдением взрослых (если ее запускает ребенок).

При этом петарды могут иметь разные формы, а соответственно и разные стили проявления своей работы.

Вариант 7 – батарея салютов

Эта пиротехника представляет собой целые наборы фейерверков, которые заранее упакованы в одну картонную коробку. Смысл батареи в том, чтобы почти одновременно запускать сразу несколько залпов, чем поджигать по одной свече или ракете. Однако батареи могут быть, как и бюджетными (примерно от 350 рублей за 7 залпов), так и дорогостоящими (от 20 тысяч рублей за более сотни залпов). Выбор стоимости определяется не только бюджетом покупателя, но и его ожиданиями от проведения салюта. Например, крупные компании при праздновании Нового года могут приобретать и дорогостоящие батареи салютов. А вот обычным покупателям подойдет и небольшая батарея.

О чем не стоит забывать?

Во-первых, приобретать любой вид пиротехники (даже если это безобидные бенгальские огни) необходимо только в магазинах, где есть именно такая специализация. Поэтому не стоит приобретать, например, батарею салютов в очередном гипермаркете, ведь ответственности за их использование магазин точно не несет.

Во-вторых, по первому требованию покупателя магазин пиротехники должен предоставлять клиенту инструкцию к товарам на русском языке, а также всю информацию об использовании и хранении пиротехнического товара. При этом важно, чтобы на коробке был указан производитель и даты выпуска и окончания срока годности товара.

И самое главное – если вдруг любой вид пиротехники не сработал при его поджоге, не стоит пытаться сделать это еще раз, так как товар может легко взорваться и нанести ущерб здоровью близстоящих людей. Лучше постараться издалека залить изделие водой, а потом утилизировать его.