Как заказать хорошего Деда Мороза на дом?

Естественное желание родителей — доставить ребенку на Новый год радость и подарить красочные воспоминания. Чтобы сказка пришла в дом, можно заказать на дом самого Деда Мороза, ведь на массовых праздниках добрый волшебник не может каждому ребенку уделить достаточно внимания. Агенство «Madagaskar» https://madagaskar-ostrov.kz/ded-moroz-i-snegurochka-almaty/ традиционно проводит Новогодние праздники в Алматы для детей на дому, в детских клубах, в школе, в детском саду, на новогодние ёлки на улице.

В роли Деда Мороза выступает довольно много людей, самозанятых или сотрудников праздничных агентств. Увы, не каждый актер исполняет свою роль на «отлично» и на это есть ряд причин:

• боязнь публики;

• коммуникативные проблемы с детьми;

• употребление алкоголя до или во время работы;

• отсутствие достойных костюмов.

На что обратить внимание при выборе Деда Мороза?

Отзывы

Хорошие отзывы – это самая лучшая реклама. Если уже был заказ этого актера, и результат его работы понравился и ребенку, и родителям, то его можно смело заказывать. Друзья и знакомые вряд ли дадут хорошие рекомендации человеку, которые плохо проявил себя в качестве Деда Мороза.

Возраст

Может показаться, что этот критерий не так уж важен, и это, в принципе, так. Важнее опыт работы на детских праздниках, особенно в роли Деда Мороза. Бывалый актер умеет импровизировать и легко выйдет неожиданной ситуации, умеет завлечь детей разного возраста и оставит в памяти радостные воспоминания.

Агентство или частник?

Стоимость аналогичных услуг через агентство выше, чем заказ самозанятого человека. Но разница объяснима – агентства работают в сфере развлечений далеко не первый год и очень дорожат репутацией, поэтому гарантируют качественную работу своих сотрудников. А вот самозанятые люди, по большей части, не могут гарантировать успех мероприятия. Исключением могут быть только рекомендации от знакомых, воспользовавшихся услугой. Лучше не портить ребенку праздник, сэкономив деньги.

В праздничных агентствах немалая конкуренция, поэтому за клиентов ведется борьба. Профессионалы выслушают все пожелания, дадут ответы на вопросы, не пожалеют времени на общение с потенциальными клиентами. Все это для того, чтобы желания заказчика были полностью удовлетворены.

Менеджер агентства должен задать вопросы о ребенке, а также узнать пожелания родителей относительно визита Деда Мороза. Если этого не было, то стоит сразу же искать другое агентство.

Важно

Стоит помнить, что услугу необходимо заказывать заранее. Если отложить это дело на последний момент, есть большой риск остаться без визита волшебника.

До подписания договора желательно встретиться с актером. Когда это по какой-то причине невозможно, надо ознакомиться с его портфолио, а лучше, если это будет видеозапись его работы. Это позволит оценить его способности, а также костюм — неотъемлемую часть образа.

Тщательный подход к выбору Деда Мороза практически гарантирует, что ребенок останется довольным и надолго запомнит это чудо.