Отношение к цветам во всем мире одинаково

Еще издревле люди придавали большое значение цветам. Они украшали ими свои тела и жилища. В песнях, мифах, древних сказаниях восхищались красотой цветов. В декоративных целях их используют везде и по сей день.

В культуру первыми были введены роза и лотос, а цветоводство появилось в Египте около 5 тысяч лет назад. В древнем Китае и Индии красивые растущие растения занимали важное место, их использовали в религиозных обрядах и проведении разных праздников. В Китае предпочитали гардении, камелии, пионы. В Индии лотос считался священным цветком, для них он олицетворял духовную чистоту. Его приносили в жертву богам. В Японии ценили орхидеи, хризантемы, а также цветы сливы и бамбука.

Символика цветов: о розах и тюльпанах

Цветочные символы актуальны по сей день. Сегодня это знак уважения и расположения. Букет цветов – это классический подарок и прекрасный комплимент для любимой женщины. До сих пор некоторые представители флоры присутствуют в государственной символике.

Родиной роз является Китай. Очень быстро это растение распространилось по всему земному шару. Египтяне считали его символом любви и страсти. Лепестки использовались на праздниках, торжественных церемониях и пиршествах в качестве украшений: их рассыпали под ноги, набивали подушки, готовили розовую воду для фонтанов. В древнем Риме у полководцев была традиция носить изображение розы на гербе в знак одержанных побед. Это считалось почетным.

Впервые тюльпаны появились в Голландии – так думают многие из нас. Однако настоящей родиной этого цветка является территория Тянь-Шая – современного Казахстана. Этот цветок быстро распространился по планете. В Персии существует легенда о нем. Рассказывают, что он вырос из капли крови, которую пролили влюбленные. На Востоке поэты и художники воспевали тюльпан как символ совершенной любви. В течение долгих веков цветы были символом династии Османской империи. Они были привезены в Голландию. Здесь появилось огромное количество сортов, именно поэтому эта страна считается второй родиной тюльпанов.

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