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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Отношение к цветам во всем мире одинаково

Отношение к цветам во всем мире одинаково

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
artimg.info
Еще издревле люди придавали большое значение цветам.

Еще издревле люди придавали большое значение цветам. Они украшали ими свои тела и жилища. В песнях, мифах, древних сказаниях восхищались красотой цветов. В декоративных целях их используют везде и по сей день.

В культуру первыми были введены роза и лотос, а цветоводство появилось в Египте около 5 тысяч лет назад. В древнем Китае и Индии красивые растущие растения занимали важное место, их использовали в религиозных обрядах и проведении разных праздников. В Китае предпочитали гардении, камелии, пионы. В Индии лотос считался священным цветком, для них он олицетворял духовную чистоту. Его приносили в жертву богам. В Японии ценили орхидеи, хризантемы, а также цветы сливы и бамбука.

Символика цветов: о розах и тюльпанах

Цветочные символы актуальны по сей день. Сегодня это знак уважения и расположения. Букет цветов – это классический подарок и прекрасный комплимент для любимой женщины. До сих пор некоторые представители флоры присутствуют в государственной символике.5fd4ebe3954ae.jpg

Родиной роз является Китай. Очень быстро это растение распространилось по всему земному шару. Египтяне считали его символом любви и страсти. Лепестки использовались на праздниках, торжественных церемониях и пиршествах в качестве украшений: их рассыпали под ноги, набивали подушки, готовили розовую воду для фонтанов. В древнем Риме у полководцев была традиция носить изображение розы на гербе в знак одержанных побед. Это считалось почетным.

Впервые тюльпаны появились в Голландии – так думают многие из нас. Однако настоящей родиной этого цветка является территория Тянь-Шая – современного Казахстана. Этот цветок быстро распространился по планете. В Персии существует легенда о нем. Рассказывают, что он вырос из капли крови, которую пролили влюбленные. На Востоке поэты и художники воспевали тюльпан как символ совершенной любви. В течение долгих веков цветы были символом династии Османской империи. Они были привезены в Голландию. Здесь появилось огромное количество сортов, именно поэтому эта страна считается второй родиной тюльпанов.

Где купить

5fd4ebaf2fe88.jpgСегодня можно подарить шикарный свежий букет даже на расстоянии. Для этого не нужно никуда идти, достаточно заглянуть на страницы интернет-магазина и оформить заказ. Ваш подарок будет доставлен в короткие сроки по указанному адресу. Сделайте приятный сюрприз своей возлюбленной на праздник или любой другой день!

На этой странице даже не просто цветочный магазин, а целый цветочный салон BuketLand.com.ua предлагает выбрать понравившийся букет. Если вы не разбираетесь в цветах или теряетесь в огромном количестве предложений, на помощь к вам придет опытный флорист. Он посоветует наиболее подходящий сорт и вариант оформления.

Вкусы у всех людей разные, но могут меняться со временем. Поэтому, перед тем как подарить букет, постарайтесь узнать, что предпочитает ваша избранница, и нет ли у нее аллергии на какой-то сорт цветов.

Выбрав букет, не забудьте добавить к нему вкусные конфеты и каплю своей любви и нежности. Радуйте своих близких как можно чаще!

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