Прикольные подарки на Новый год

Зимние праздники – зимняя сказка. Возникает искреннее желание обрадовать окружающих тебя людей. Если у человека есть чувство юмора, он будет очень рад. Подарки с приколом могут соответствовать самым разным вкусам.

Возможные подарки:

• Носки в банке, запасённые на следующий год;

• Печенье с индивидуальным предсказанием;

• Мыло, смывающее грязные мысли;

• Скетч-карта всего мира;

• Подставки в форме булочек;

• Матрёшка;

• Футболка для женщины со словами «всегда права»;

• Коробка со смешным афоризмом на гравировке;

• Смешная подставка для салфеток;

• Весёлая копилка;

• Убегающий будильник;

• Диплом с шуткой;

• Шкатулка для заначки;

• Табличка для двери, запрещающая входить без конфеток;

• Шар или куб, помогающий принимать решения.

Можно привести ещё много примеров. Как вы видите, эти подарки могут быть вообще бесполезными, а могут приносить практическую пользу. Важно, кому они предназначены и насколько близок вам этот человек. Можно подарить расчёску-плётку для упрямых волос, тапочки в виде рыбы, наушники в форме уха, которое можно надеть на своё. Возможна странная салфетница в форме чего-нибудь смешного или просто весёлого. Можно также подарить копилку для пробок от вина. Либо секс-игрушку на тет-а-тет.

Самые классные идеи

• Сладости в таре со словом «антидепрессанты;

• кипятильник в форме водолаза;

• Крючки для одежды в виде зверей;

• Проектор звёздного неба для тёмной комнаты.

Ночники-проекторы заслуживают отдельного внимания. Они стали модными не так давно, и мало у кого они есть. Такую вещь будет очень приятно получить, особенно тем, кто страдает бессонницей и нуждается в антистрессе.

Можно придумать послание и положить его в бутылку. Или создать хвалебные воздушные шары в наборе десять-пятнадцать штук. На каждом из них можно написать какое-нибудь тонко подмеченное достоинство.

Маски заслуживают отдельного внимания. Можно купить очень смешного персонажа. Для стаканов подойдут маркеры в виде эмодзи. Наклейки со смайликами в наборе будут выглядеть приятно. Вообще, чем богаче и красивее набор, тем лучше. Магнитики для холодильника – тоже универсальный подарок. Не обязательно ехать за этим в другую страну. Достаточно просто купить в отделе сувениров оригинальный смайлик или магнитик в виде значка с весёлым лозунгом. Светящийся галстук или сувенир, покрытый фосфором – ещё одна удачная идея. Можно подарить подкову на счастье, которую человеку легко будет повесить на дверь.

Нагрудные значки подбираются в зависимости от того, кому предназначен подарок. Значок «чудо-женщина» понравится любой даме, у которой есть чувство юмора в сочетании с солидностью. Можно подарить огромные игральные карты. Хорошо, если они тематические. Например, с весёлыми котами или щенками.

Если не получается придумать что-то дельное, не стоит расстраиваться. Всегда можно зайти в магазин азиатской косметики и купить косметику в таре, напоминающей растение. Женщина будет очень рада получить пенку для умывания в форме алоэ. Можно подарить мыло в форме какого-то животного. Или набор таких мыл.

Ручки подойдут всегда. Они могут быть отдельно или в наборе. Можно купить креативно сделанную ручку в форме забавного предмета или с каким-нибудь персонажем наверху. Поверьте, это понравится не только ребёнку! Бывают многоцветные ручки и карандаши. Некоторые из них оставляют на бумаге что-то вроде блестящего шёлка или бархата. О точилках можно даже не говорить. Они бывают такими смешными, что сразу обращают на себя внимание.

Ну и, конечно же, кто не покупает игрушки на ёлку! Весёлые смайлики, персонажи мультиков, смешные крысы как символ этого года украсят на новогодний праздник любой дом. Можно подарить шкатулку в виде глобуса. Вообще, глобус – универсальная идея. Он может изображать древний или современный мир. Главное, чтобы в него было реальным положить как можно больше вещей и благодаря этому создать в комнате порядок.

Итак, Новый год – время творить и радовать! Фантазия почти ничем не ограничена. Чем ближе человек, тем больше любви и фантазии надо вложить в подарок. Главное – знать, что понравится конкретному человеку.