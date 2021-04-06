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Обзор HP Spectre x360 14: роскошный, с длительным временем автономной работы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Обзор HP Spectre x360 14: роскошный, с длительным временем автономной работы

Обзор HP Spectre x360 14: роскошный, с длительным временем автономной работы

Характеристики

  • Процессор: четырехъядерный Intel Core i7-1165G7
  • Память: 16 ГБ
  • Графика: Intel Iris Xe
  • Память : 512 ГБ PCIe NVMe M.2 SSD
  • Дисплей: 13,5-дюймовый, 1920x1280 IPS, сенсорный
  • Фронтальная камера: 720p с физическим затвором камеры
  • Возможности подключения: Thunderbolt 4, SuperSpeed ​​USB 5 Гбит / с Type-C, SuperSpeed ​​USB 5 Гбит / с Type-A, устройство чтения карт памяти MicroSD
  • Сеть: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
  • Биометрия: ИК-распознавание лиц, считыватель отпечатков пальцев
  • Емкость аккумулятора: 66,5 Вт-часов
  • Размеры: 11,75 х 8,67 х 0,67 дюйма

Менее дорогая версия с процессором Core i5-1135G7, 8 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ и меньшим SSD на 256 ГБ с 16 ГБ памяти Intel Optane. Более дорогая модель может похвастаться теми же основными характеристиками, что и наша обзорная модель, за исключением гораздо большего накопителя на 2 ТБ и добавления дисплея конфиденциальности HP Sure View. Четвертая версия Spectre x360 поставляется с OLED-дисплеем с разрешением 3000x2000 пикселей и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ с 32 ГБ памяти Optane.

В нашей модели среднего уровня отсутствуют некоторые тонкости, но она не экономит на оперативной памяти или процессоре. Его процессор Core i7-1165G7 и 16 ГБ обещают обеспечить серьезную мощность. Интегрированный графический процессор Intel Iris Xe станет плюсом для создателей мобильного контента, а 13,5-дюймовый дисплей Spectre x360 с соотношением 3: 2 (впервые в серии Spectre) упростит работу с длинными документами Word или электронными таблицами Excel.

Аккумулятор здесь достаточно хорош, если сравнивать с остальными моделями ноутбуков, но все равно. Если нагружать максимально ноутбук, он продержится 3-4 часа, что довольно мало для рабочего дня. Поэтому рекомендуется иметь запасной аккумулятор, либо работать недалеко от офиса\дома, где можно подключить к розетке ноутбук. Вы можете посмотреть на цены в магазине https://zeto.ua/, чтобы знать в какую цену батареи для ноутбуков.

Thunderbolt 4 обозначает надежные возможности подключения Spectre. Есть поддержка Wi-Fi 6 для тех, кто пользуется новейшими маршрутизаторами. В дополнение к опциям отпечатков пальцев и ИК-подсветке лица, в комплект входит даже перезаряжаемый, совместимый с MPP 2.0 перо HP Tilt Pen.

Spectre x360 14 поставляется с пакетом HP Command Center, который позволяет вам управлять тем, как ноутбук использует свои ресурсы. Прежде всего, это Smart Sense: когда ваш ноутбук работает от аккумулятора, он оптимизирует производительность на основе ваших открытых приложений. Вы можете переключиться на более традиционные режимы «Сбалансированный», «Холодный», «Тихий» и «Энергосбережение», а режим «Производительность» позволяет вам убрать упоры.

В Command Center также есть Network Booster, который берет на себя обязанности по обеспечению качества обслуживания для приложений, интенсивно использующих полосу пропускания, в то время как режим фокусировки помогает вам отточить текущую задачу, затемняя неактивные окна. Завершает функции Command Center режим Adaptive Color, который регулирует цветовую температуру дисплея в зависимости от окружающего освещения. Управление дисплеем позволяет настроить экран на точность цветопередачи. Наконец, изящная функция «обнаружения в сумке» оптимизирует энергопотребление Spectre и сохраняет его прохладным, пока он находится в сумке или рюкзаке.

Spectre x360 14 носит бренд Intel Evo, что означает, что он разработан с учетом определенных спецификаций: процессоры Core i5 или Core i7 11-го поколения, 12-15-дюймовый дисплей с минимальным разрешением Full HD, корпус толщиной не более 15 мм и Технология Intel Dynamic Tuning, которая помогает оптимизировать время автономной работы за счет интеллектуальной балансировки рабочих нагрузок ЦП и ГП.

Дизайн

Ноутбуки HP Spectre x360 долгое время были гладкими и великолепными созданиями, и новый Spectre x360 14 ничем не отличается. Обработанные на станке с ЧПУ Spectre, обработанные драгоценными камнями края и петли с золотым штампованным логотипом впечатляют как никогда. Ноутбук выглядит солидно и комфортно.

Конечно, «твердый» - это хороший способ сказать, что Spectre x360 14 кажется немного тяжелым. Я был избалован серией более легких систем за последние несколько недель, и я почувствовал разницу. С другой стороны, Spectre включает в себя внушительную батарею на 65 ватт-часов, и, как мы увидим чуть позже, это приносит большие дивиденды от переменного тока.

Экран

HP Spectre x360 14 - первая модель в своем семействе с соотношением сторон экрана 3: 2. Да, вы увидите более короткие почтовые ящики при просмотре полноэкранных фильмов, но вы будете меньше прокручивать при работе с длинными документами или электронными таблицами. Это справедливый компромисс для мобильных профессионалов.

На дисплей Spectre x360 14 приятно смотреть. Он предлагает тонкие, как бритва, лицевые панели и соотношение площади экрана к корпусу 90,33%, что обеспечивает максимальное пространство для просмотра. Дисплей поддерживает 100 процентов цветовой гаммы DCI-P2, что в дополнение к вышеупомянутым режимам Adaptive Color и точности цветопередачи должно порадовать творческих людей. IPS-дисплей может похвастаться широкими углами обзора, но если вам нужна конфиденциальность, вы всегда можете выбрать Spectre SKU с экраном конфиденциальности HP Sure View.

Клавиатура, трекпад, динамики, веб-камера

Клавиатура HP Spectre x360 14 производит впечатление быстрой и удобной. Заядлые печатальщики получат удовольствие от нажатия клавиш. Ноутбук такого размера должен пропускать цифровую клавиатуру, но вы получаете правый столбец для клавиш Delete, Home, Page Up / Down и End.

Тачпад Spectre x360 14 примерно на 13 процентов больше, чем в предыдущих моделях Spectre, и он обеспечивает плавное и точное управление курсором. Конечно, трекпад большего размера может вызывать ложные нажатия, но даже когда я намеренно поглаживал ладонями нижние углы сенсорной панели, курсор почти не двигался.

У HP Spectre x360 14 есть два метода биометрической аутентификации, и оба работают хорошо. На клавиатуре рядом с правой клавишей Alt находится считыватель отпечатков пальцев, который надежно считывает мои смахивания. Инфракрасная камера для распознавания лиц находится на верхней лицевой панели дисплея. Он так хорошо справился с разблокировкой Windows практически в тот момент, когда я посмотрел на экран, я использовал его почти исключительно во время тестирования.

Акустические системы Spectre x360 14, настроенные Bang & Olufsen, питаются от набора из четырех динамиков. Хотя звук подходит для вызовов Zoom и подходит для музыки.. При прослушивании «Призрака Тома Джоада» запасной вокал Брюса Спрингстина звучал относительно детально, но басы были приглушены, даже после того, как повозились с настройками эквалайзера в аудиоприложении Bang & Olufsen.

Больше всего меня впечатлила веб-камера 720p Spectre x360 14. Видео по-прежнему выглядят характерно зернистыми и пятнистыми, но камера фиксирует яркие цвета вместе с глубоким контрастом, и камера, похоже, работает сверхурочно, чтобы выделить как можно больше деталей. Он будет вам полезен во время звонков по Skype и Zoom.

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1 комментарий

Игорь
Хороший обзор!
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