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Ключ активации Windows 7 Профессиональная

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Если необходим лицензионный ключ активации Windows 7 Профессиональная, достаточно перейти на официальный сайт

Если необходим лицензионный ключ активации Windows 7 Профессиональная, достаточно перейти на официальный сайт TOPSALESHOP. Здесь вниманию представлено все необходимое для полноценного использования Windows 7 Pro. Данный интернет-магазин предоставляет возможность на выгодных условиях приобрести лицензию, получить гарантированно качественный товар. В представленной ниже информации подробно описаны все преимущества самой операционной системы и лицензионных ключей для нее предназначенных.

Операционная система Windows 7 Pro

Данная операционная система является одной из самых популярных редакций. Причем популярностью она пользуется по прошествии нескольких лет после создания. Несмотря на то, что 7 версия уже практически не поддерживается, большое количество пользователей все же предпочитают использовать именно ее за такие неоспоримые преимущества, как:

  • оперативность;
  • удобство;
  • многофункциональность.

Главным преимуществом этой профессиональной версии является полное отсутствие лишних модулей, разнообразных приложений и служб, которые добавляются в более расширенную редакцию. Здесь же можно получить эффективную работу, приличный набор опций, при этом все лишнее здесь полностью вырезано.

Одним неоспоримым преимуществом является поддержка 32-х, так и 64-х разрядных систем. Их можно без особых проблем выбирать в процессе инсталляции. На данный момент это одна из самых быстрых версий, где сосредоточено большое количество универсальных функциональных технологий. Среди них можно выделить:

  • ReabyBoost;
  • BitLocker;
  • шифрование данных;
  • поддержка работы с несколькими мониторами;
  • возможность тонкой настройки интерфейса Windows Aero И прочее.

В общем и целом Windows 7 характеризуется удобством работы и простотой. Здесь поддерживаются практически все утилиты, в том числе и самые новые продукты, которые разрабатывались специально для виндовс.

Покупка лицензионного ключа

Если требуется быстрая удобная многофункциональная операционная система, стоит купить лицензию для Windows 7 Pro и сразу активировать ее через переданный код. Письмо с ссылкой на установщик будет отправлено по электронной почте после оплаты. Чтобы сделать использование операционной системы более полноценным и функциональным, специалисты дополнительно рекомендуют приобрести лицензионный ключ Microsoft Office 2013.



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