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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Оперативный и качественный ремонт ноутбуков

Оперативный и качественный ремонт ноутбуков

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Ноутбук - один из самых удобных, а потому и популярных видов техники.

Ноутбук - один из самых удобных, а потому и популярных видов техники. Его можно взять с собой в деловую поездку или на отдых, чтобы постоянно иметь под рукой деловую информацию или источник развлечений. Такая мобильность, к сожалению, имеет и отрицательную сторону, ведь при постоянной транспортировке ноутбук зачастую получает серьезные повреждения и выходит из строя. Это может стать серьезной проблемой, так как на компьютере люди хранят большое количество полезной и важной информации.

Поломки ноутбука можно разделить на механические, аппаратные и программные. Устранением неисправности любого типа должен заниматься специализированный сервисный центр. Осуществить ремонт ноутбуков в Санкт-Петербурге можно обратившись в сервисный центр FixService24.

Механические поломки, как правило, возникают в результате повреждения ноутбука. Они могут заключаться в трещине корпуса, экрана, дефектах клавиатуры. Механическая поломка не всегда приводит к выходу из стоя компьютера. Довольно часто она просто портит его внешний вид.

Аппаратные поломки связаны с выходом из строя «начинки» ноутбука. Понять, что же конкретно сломалось в компьютере, специалист сможет, осмотрев ноутбук лично или выслушав жалобы его владельцев. Стоит понимать, что единственный способ устранения поломки ноутбука, если она связана с выходом из строя какой-либо запчасти, заключается в замене этой запчасти на аналогичную, но новую. Ремонту детали и узлы ноутбука не подлежат. Стоимость ремонта зависит в первую очередь от того, какая деталь сломалась.

Например, процессор, жесткий диск и материнская плата стоят дороже всего. Также на цену запчасти влияет то, насколько давно был выпущен ноутбук. В том случае, если устройство уже снято с производства, достать запасные части на него будет весьма проблематично, и стоить они будут, естественно, дороже. Эксперты утверждают, что если стоимость ремонта превышает 65% от цены нового компьютера, то от починки устройства стоит отказаться.

Программные поломки считаются самыми простыми. В принципе, обладая даже скромными компьютерными знаниями, можно без труда устранить их самостоятельно. Чаще всего такая поломка случается при заражении компьютера вирусным ПО. Иногда для устранения неисправности бывает достаточно произвести «откат» системы на тот момент, когда все работало без проблем. В крайнем случае придется переустановить систему. После восстановления работоспособности компьютера на него в обязательном порядке устанавливается антивирусное ПО.

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