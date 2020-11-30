Профессиональная установка и настройка 1С

1C – это программная платформа, которая создавалась для автоматизации производственной деятельности на предприятии. Программа доказала свою жизнеспособность, что показывает ее востребованность во многих сферах профессиональной деятельности.

Для установки данного программного обеспечения необходимо подобрать соответствующее железо. Серверы 1с нужно подбирать исходя из требуемых мощностей и учитывать количество пользователей. Установка программы 1С в локальную сеть компьютера идет по стандартной схеме. Запускается инсталлятор, обычно исполняемый файлом в виде setup.Exe. В первом оповещении о начале инициализации следует нажать кнопку ОК. Последующие шаги производятся автоматически без участия человека.

Нужно согласиться с авторским правом информпродукта, после чего открывается реестр входящих компонентов. Отмечаются нужные компоненты, активируется вид языка. После нажатия кнопки. Начинается процесс установки. В завершении установки поступит предложение об установке драйвера защиты. Он требуется для взаимосвязи с аппаратным ключом продукта.

1С бухгалтерия

Изначально программа 1С создавалась для автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. В ее задачи входило:

обработка приходно-расходной документации;

планирование прибыли;

формирование зарплатных ведомостей.

Рост популярности программного продукта обусловил применение ее в различных областях. Со временем функционал программы расширился. Сейчас 1С представляет собой многопользовательскую программу для автоматизации бизнес-процессов.

В программный пакет входят:

ядро, в основе которого заключена технологическая платформа;

конфигурация программы;

информационная база.

Ядро программы обязательно к установке. К нему прилагаются при установке необходимые решения конфигурации. Разработаны стандартные варианты приложений 1С:

бухгалтерия;

зарплата и управление персоналом;

управление торговлей;

управление производственным предприятием;

управление бизнесом;

управление предприятием.

Каждый вариант существует независимо от остальных. В информационную базу вносятся пользовательские данные.

Интерфейс программы позволяет настройку под конкретные нужды. Есть возможность включать или отключать отдельные позиции. Программа адаптирована под любую систему налогообложения и обладает многопрофильностью. Ее можно устанавливать на крупных производствах и мелких фирмах различных сфер деятельности.

Программа 1С полноценно вошла в число инструментов по управлению производством. Искусственный интеллект безошибочно обрабатывает поступающую информацию, формирует финансовые и экономические отчеты. На основании данных программы принимаются управленческие решения.

Основные преимущества программы:

замещение ручного труда автоматизацией;

организация своевременных платежей согласно графику;

структурирование информации;

использование информации в разных отчетах вследствие синхронизации данных.

Имеющиеся в базе данных показатели можно узнать моментально при поступлении запроса. Сводки отчетности покажут степень эффективности предприятия, рентабельность и другие экономические показатели. Одним из важнейших показателей является составление правильной налоговой декларации, чтобы предприятию быть чистым перед государством.

Особенности услуг профессиональной установки и настройки

Не каждая компания имеет в штате опытного IT-администратора. Если установка программы не вызывает затруднений у рядовых сотрудников, то настройка функционала представляется ответственным мероприятием, так как от эффективной работы зависит качество планово-экономических показателей.

Привлечение профессионалов решит многие проблемы. IT-компания предложит лицензионный продукт, наиболее отвечающий потребностям предприятия. Сотрудничество с мастерами в области интернет-технологий обеспечит надежную установку программы с нужными параметрами, обновления и регулярную техническую поддержку. Для проверки работоспособности 1С устраивается комплексный IT-аутсорсинг.

Прежде всего настраиваются права доступа лиц, имеющим право на пользование программой. Для них устраивается интерфейс, удобный для работы. Вводится запрет на несанкционированный заход, чтобы данными не воспользовались посторонние лица.

В настройке конфигурации регистрируется пользовательская база с обозначением ролей и полномочий участников. Заносится информация в справочники, собирается сервер, в который копируются базы. Если программное обеспечение включает несколько конфигураций, потребуется синхронизация их между собой.

Специалисты грамотно произведут настройку с учетом пользовательских интересов, чтобы программа работала как часы.