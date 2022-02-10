Как избавиться от сорняков

Всегда случается так, что первые успехи в огороде сопровождаются первыми несчастьями в виде сорняков. Как же от них избавиться? Борьба с сорняками - один из самых трудоемких и сложных процессов на огородническом поприще. В интернете существует множество различных способов, как удалить сорняки на газоне, выбор за вами.

Перекопать участок вручную

Перекопать весь участок – нелегко, лучше всего эта работа удаётся после дождя, когда грунт мягкий и легко поддаётся различным манипуляциям подобного рода. Тем не менее просто перекопать огород – мало, также нужно выбрать все сорные растения, их корни и избавиться от них. Особенно этот метод эффективен в отношении к многолетним сорнякам.

Народные методы

Существует действенный рецепт из того, что «есть у каждой домохозяйки». Сделав раствор из уксуса, вы можете не только сделать лучше, но и значительно ухудшить положение, и вовсе оставив свои грядки без растений. Поэтому вот точная инструкция: вам понадобится 3,8 л столового уксуса и 10 л воды. Нужно смешать эти ингредиенты в емкости, а также добавить половину стакана поваренной соли и пару капель жидкого мыла.. Потом раствор нужно размешать и после полного исчезновения мелких крупинок залить в пульверизатор. Во время распыления следует придерживаться правил безопасности, а также лучше всего выполнять этот процесс в утреннее время. Далее опрыскать сорняки этим средством и ждать результата.

Выжигание

Важно знать, что процесс выжигания может проводиться только до всхода посадок, а в конце этих мероприятий землю следует обильно полить холодной водой. Огненная обработка более эффективна и менее опасна для окружающей среды, она намного лучше справляется с сорными растениями, чем традиционные способы, предусматривающие ручную обработку почвы. Обычно для обработки подобного рода дачники применяют паяльную лампу. Поверхность почвы обдают скользящим пламенем. При этом следует держать зажженную лампу, не задерживаясь на одном месте, а все время двигаться, чтобы не сжечь семена других культур, находящихся в почве.

Мульчирование

Мульчирование является одним из самых надежных способов борьбы с нежелательной растительностью. Сорняки не развиваются под мульчей, потому что она отсекает солнечный свет, то есть основное требование к материалу, из которого она будет сделана – ее светонепроницаемость. Накрытие земли плотным материалом позволяет создать подобные условия, и чем плотней укладывается материал, тем лучше он защищает от сорняков. В качестве мульчи подойдет скошенная с газона трава, а также листва с деревьев и кустарников. Намокшие листья создадут очень плотный слой, совершенно непроходимый для солнца. Этот вариант поможет надолго забыть вам о проблеме сорной травы.

Химический способ удаления сорняков

Самый нетрудоемкий способ для удаления сорняков – химический. Тем не менее он является одним из самых действенных, но применять его следует грамотно и очень аккуратно. Для удаления травы используются гербициды – вещества, вызывающие сбой в росте растения. Гербициды достаточно безопасны для съедобных культур. Также помнить про осторожность, так как препарат уничтожает любую растительность, на которую попадает.

Как избавляться от сорняков – личное дело каждого дачника. Главное подойти к этому вопросу с умом, чтобы не сделать еще хуже или вовсе не оставить себя без урожая. При грамотном подходе эти способы помогут вам надолго избавиться от сорной растительности и вырастить хорошие овощные и зерновые культуры.