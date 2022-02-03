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Питерец.ру » Статьи » Садоводство » Мучнистая роса на цветах: причины и признаки появления, способы избавления

Мучнистая роса на цветах: причины и признаки появления, способы избавления

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
gazonov.comм
Цветущий, благоухающий цветник – награда садоводу за его труды. Однако растения подвержены различным инфекциям и паразитам.

Цветущий, благоухающий цветник – награда садоводу за его труды. Однако растения подвержены различным инфекциям и паразитам. Препараты от мучнистой росы защитят растительность от заболевания, поражающего декоративные и плодовые культуры. Быстро не принятые меры приведут к гибели всего участка.

Признаки и условия заражения мучнистой росой

Мучнистая роса выделяется среди других инфекционных заболеваний. Характерным признаком поражения является белый мицелий на листьях, напоминающий муку с влажными капельками.

Первыми под влияние болезни попадают молодые побеги, поэтому обработку необходимо проводить в начале вегетативного периода. В противном случае грибковая инфекция лишит ростки питательных веществ, нарушит естественный процесс фотосинтеза, культура ослабнет.

Возбудителем мучнистой росы являются эризифовые грибки, проживающие в почве. Мицелий переносит зимовку в неубранных растительных остатках, листьях. С наступлением весны споры обосновываются на сходах, провоцируя заболевание. Летом наступает активная фаза грибницы, которая поражает растение изнутри и разносится с ветром по всему участку.

Благоприятное развитие происходит при жарком, засушливом лете, теплой зиме. Для гибели мицелия температура воздуха должна опуститься ниже -23 °C.

Признаки инфицирования

Распознать мучнистую росу на комнатных и уличных цветах можно по характерному белому налету на нижних листьях, который появляется снова после удаления. По мере развития белые пятна становятся рыжими и поражают культуру полностью. Налет приобретает структуру войлока и не удаляется. Инфицированные листья начинают скручиваться, развитие и рост останавливаются, они опадают.

Завершающая стадия вызывает образование микроскопических черных точек – новых плодовых тел. В такой форме грибок останется на зимовку в остатках мусора до весеннего прорастания.

Провоцирующие факторы

Благоприятные условия для размножения грибка:

  • остатки мусора, прелой листвы;
  • перелитая или пересушенная почва;
  • нехватка кальция при большом количестве азота;
  • обрезка более 70% куста;
  • наличие вредоносных насекомых;
  • тенистый, тесный участок для конкретного вида цветов;
  • температурные перепады при высокой влажности;
  • занесение вредителя зараженными инструментами, ветром, птицами.

Стоит запомнить! При посадке цветов стоит выбирать хорошо проветриваемые солнечные участки.

Меры профилактики

К профилактическим мероприятиям от мучнисторосяной инфекции относятся:

  • своевременная очистка сада от опавших листьев, увядших растений;
  • уничтожение пораженных побегов за пределами участка;
  • перекапывание грунта осенью вокруг кустарников;
  • внесение калийно-фосфорных удобрений в период болезни;
  • своевременная подкормка комплексными препаратами, в том числе содержащими медь;
  • посадка овощных культур с высоким иммунитетом;
  • обработка фунгицидами при появлении первых признаков поражения;
  • полив по мере высыхания почвы;
  • удаление листьев, покрытых пепелицей;
  • внесение золы под цветочные кусты.

Внимание! Обработку инсектицидами стоит проводить ранним утром или поздним вечером в сухую, безветренную погоду, опрыскивая куст и окружающий грунт.

Препараты против мучнистой росы

Прополка, обрезка и перекопка не решат полностью проблему. Опытные садоводы используют химические препараты в лечебных и профилактических целях. Они делятся на опасные фунгициды и экологически безопасные средства:

  1. В группу фунгицидов с доказанной эффективностью входит Топаз, Фундазол, Квадрис, Скор, Байлетон. Перед применением следует изучить инструкцию. При разведении важно соблюдать пропорции. Борьба проводится в защитном костюме, очках, перчатках.
  2. Распространенные биологические средства действуют более щадяще, но являются безопасными: Фитоспорин, Гамаир, Алирин, Псевдобактерин.
  3. Препараты с содержанием меди – Бордосская жидкость.

Обработку целесообразно проводить трижды за сезон.

Контроль над состоянием растений способствует своевременному принятию профилактических, защитных мер. От усилий садовода зависит здоровье цветов и деревьев.

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