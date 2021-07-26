Кухни на заказ в Санкт-Петербурге

Покупка кухонного гарнитура в квартиру или дом – это сложный и трудоемкий процесс. Здесь важно учитывать не только свои потребности относительно формы и дизайна мебели, но и габариты помещения. Поэтому чаще всего владельцы недвижимости пользуются услугой заказа кухни от производителя. Но и здесь может возникнуть немало сложностей и нюансов.

На что придется обратить внимание

Чтобы кухонный гарнитур радовал жильцов дома или квартиры, прослужил долго, то нужно тщательно подойти к вопросам выбора. Для этого важно воспользоваться рекомендациями профессионалов, а также учесть некоторые критерии:

- максимально допустимый бюджет на мебель;

- предпочитаемая комплектация: количество ящиков, навесных полок, вырезов для стиральной машины или газового котла, размеры столешницы и др.;

- особенности и нюансы помещения – лестницы или нестандартная форма комнаты;

- размеры кухни и высота потолков – замеры придется сделать до начала изготовления кухонного гарнитура;

- нужна ли кухня-трансформер или кухня с выдвижными элементами;

- предпочтения в дизайне и цвете.

Сегодня мебельный рынок наполнен огромным ассортиментом кухонных гарнитуров, выполненных в разнообразных цветах, модификациях и стилях. Но не каждый раз в магазинах можно найти выигрышный вариант для своего дома. Альтернативой становится изготовление кухонь на заказ.

Начнем с положительных сторон

Изготовление кухни на заказ позволяет заранее создать полноценный проект будущего гарнитура. Но доверять подобные работы следует только профессионалам, чтобы качество мебели не испортило настроение, а оставляло после себя только положительные эмоции.

Профессионалы и покупатели отмечают такие достоинства:

- шанс самостоятельно выбрать фактуру и материалы для будущего гарнитура;мебель изготавливается по необходимым заказчику размерам, результат на 100% соответствует установленным требованиям;

- заказчик может самостоятельно определить количество и размеры ящиков, стиль гарнитура и вспомогательные элементы;

- в итоговую стоимость входит также сборка кухонного гарнитура;

- возможность составления предварительного проекта и влияния на итоговую цену заказа.

Покупателю не придется тратить свое время на походы по магазинам в поисках правильного варианта. Часто процесс заказа происходит онлайн. Достаточно найти правильного мастера или компанию, а также договориться о заказе и согласовать проект.

Рассмотрим недостатки

Также стоит указать и отрицательные стороны. Их также важно учесть заранее.

Из недостатков выделяют:

- цены – это обусловлено тем, что работы выполняются по индивидуальному проекту, с учетом особенностей и нюансов. Также стоимость зависит от используемых материалов, сложности работы и габаритов;

- сроки изготовления – такая проблема часто встречается при внедрении нестандартных решений. К тому же у мастеров присутствует поток заказов, что может даже сдвигать сроки окончания изготовления кухни.

Если заказчика не смущают два этих недостатка, то изготовление кухонного гарнитура на заказ станет отличным решением. В результате он получит мебель, соответствующую ожиданиям и требованиям.

Заключение по теме

Изготовление кухни на заказ – грамотное решение для покупателя. Человек избавит себя от множества потенциальных проблем. Заказчик всегда может заранее пообщаться с мастером и обсудить детали проекта. Удачи!